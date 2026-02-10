Teologija brez mitov: študij razumevanja, ne verovanja

Svet se zdi razdvojen: vojne, protesti, polarizacija in vedno ostrejše besede. Javne razprave se hitro sprevržejo v navijaštvo, dialog pa v izmenjavo sloganov. Kaj se je zgodilo, da je razumevanje postalo tako zahtevno?

Pogosto nam ne manjka informacij, temveč sposobnost, da jih znamo umestiti v širši kontekst, zlasti tam, kjer se prepletajo vrednote, kultura in religija. Če želimo razumeti sodobni svet, moramo razumeti tudi religijo – tudi če sami nismo verni. Religija namreč ni nekaj tam nekje, ampak živa družbena sila, ki vpliva na politiko, medije, etiko in naše medosebne odnose.

Zato teologija ni verouk. Je univerzitetno orodje za analitično razumevanje družbe: uči kritičnega mišljenja, argumentiranja in dialoga. Veščin, ki jih lahko zavestno razvijemo z izobrazbo.

Foto: Teološka fakulteta

Zakaj religija še vedno oblikuje svet

Religije postavljajo temeljne moralne okvire družb in so močno zaznamovale razvoj civilizacij. Njihovo razumevanje je ključno ne le zato, ker pogosto sooblikujejo politične odločitve in javne razprave, temveč tudi zato, ker vplivajo na to, kako razmišljamo o človeku, skupnosti, pravičnosti, odgovornosti in smislu.

Ko tega ozadja ne poznamo, hitro spregledamo, kaj ljudi v resnici vodi, kaj jih povezuje in kaj jih razdvaja. Razumevanje religij zato ni nišna vednost, temveč ključno orodje za branje sveta: od medijskih narativov in družbenih gibanj do etičnih dilem, s katerimi se srečujemo vsak dan.

Foto: Teološka fakulteta

Teologija danes: študij razumevanja, ne odgovorov

Prav zato je študij teologije danes predvsem študij razumevanja. Sodobna teologija na univerzitetni ravni je bližje družboslovju in humanistiki, kot si večina predstavlja. Ukvarja se z vprašanji moči, smisla, vrednot, identitete in skupnosti; torej z vprašanji, ki v resnici poganjajo družbo.

Teolog ne išče hitrih odgovorov, temveč se uči postavljati prava vprašanja: zakaj ljudje verjamejo, kar verjamejo, kako se oblikujejo kolektivne identitete in kako religiozne ideje vplivajo na konflikte, solidarnost ali spravo. V času poenostavitev in črno-belih razlag je prav ta sposobnost poglobljenega razumevanja ena najredkejših in najdragocenejših veščin.

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani Je edina teološka visokošolska ustanova v Sloveniji in ena od petih ustanovnih fakultet Univerze v Ljubljani. Njene korenine segajo v zgodnje univerzitetne tradicije in dolgo intelektualno zgodovino, danes pa deluje kot sodobna akademska ustanova z enotama v Ljubljani in Mariboru. Fakulteta združuje pedagoško in raziskovalno delo ter razvija kritično refleksijo o človeku, družbi, vrednotah in religiji v dialogu s sodobnim svetom. Skozi študij, raziskovanje in izdajanje znanstvenih ter poljudnih publikacij odpira prostor za premišljen razmislek o vprašanjih smisla, etike, kulture in skupnosti – tako znotraj verskega izročila kot v širšem družbenem kontekstu. Na Teološki fakulteti lahko izbirate med perspektivnimi študijskimi smermi, ki poleg uporabnega znanja prinašajo tudi sodoben in iskan poklic: Univerzitetni študijski program Človek in medosebni odnosi (ČMO) ,

, Univerzitetni dvopredmetni program prve stopnje Teološki študiji ,

, Enoviti magistrski študijski program Teologija. Vabijo vas, da se pridružite študijskim programom , ki vas bodo pripravili na prihodnost, polno priložnosti za osebno in poklicno rast.

Foto: Teološka fakulteta

Program Človek in medosebni odnosi

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ta pristop uresničujejo v univerzitetnem programu prve stopnje Človek in medosebni odnosi. Gre za triletni študij (180 ECTS), ki poteka v Ljubljani ali Mariboru in združuje spoznanja o človeku, odnosih in vrednotah iz različnih disciplin.

Študentje najprej pridobijo temeljna znanja s področij teologije in religije, etike, psihologije odnosov, razvoja in svetovanja, ki ustvarijo celovit pogled na človeka. Ta osnova omogoča poglobljeno razumevanje posameznika v njegovem družbenem, kulturnem in vrednotnem kontekstu.

Dve smeri, en skupni fokus: človek Program ponuja dve smeri. Teološki in religijski študiji so namenjeni vsem, ki jih zanima, kako religije in verske tradicije delujejo v svetu: kako oblikujejo identiteto posameznika in skupnosti, kako vplivajo na kulturo, politiko in medkulturni dialog ter kakšne so njihove filozofske in etične razsežnosti. Smer razvija kritično, teoretično in metodološko razumevanje religije skozi humanistične in družboslovne pristope.

so namenjeni vsem, ki jih zanima, kako religije in verske tradicije delujejo v svetu: kako oblikujejo identiteto posameznika in skupnosti, kako vplivajo na kulturo, politiko in medkulturni dialog ter kakšne so njihove filozofske in etične razsežnosti. Smer razvija kritično, teoretično in metodološko razumevanje religije skozi humanistične in družboslovne pristope. Zakonska in družinska terapija ter svetovanje je bolj praktično usmerjena smer, ki študentom ponuja temeljna znanja s področja psihoterapije, svetovanja, psihopatologije, razvoja in nevroznanosti. Poseben poudarek je na osebni izkušnji in razvoju kompetenc za delo z družinami, pari in posamezniki v stiski.

Znanje, ki ima veljavo v vsakdanjiku

Diplomanti programa svoje znanje uporabljajo na zelo različnih področjih: v vzgoji in izobraževanju, medijih, kulturi, nevladnih organizacijah, socialnem delu, javni upravi in drugih okoljih, kjer je razumevanje ljudi in odnosov ključno.

Teologija tu ni abstraktna disciplina, temveč konkretno uporabno znanje: sposobnost poslušanja, argumentiranja, mediacije, razumevanja konfliktov in etične presoje.

Program je namenjen vsem, ki jih zanima razumevanje sebe in drugih, ki želijo razvijati kritično mišljenje, kompleksno branje družbe in zmožnost dialoga. Primeren je tudi za tiste, ki se ne vidijo v klasičnih teoloških okvirih, in tudi za tiste, ki niso verni. Razumevanje namreč ni stvar pripadnosti, temveč veščina.

Foto: Tatjana Splichal

Razumevanje kot družbena odgovornost

V družbi, kjer dialog vse pogosteje nadomeščata kričanje in poenostavljanje, postaja sposobnost razumevanja temeljna družbena kompetenca. Program Človek in medosebni odnosi ne ponuja hitrih rešitev, temveč znanje, ki omogoča bolj odgovorno delovanje – v odnosih, v javnem prostoru in v poklicnem življenju.