Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

program politika politične stranke Slovenija Volt Slovenija Stranka

Sobota, 11. 4. 2026, 16.36

Ustanovljena nova politična stranka Volt Slovenija

Ustanovili bi regije, ki bi prevzele del pristojnosti občin, postale odgovorne tudi za pridobivanje evropskih razvojnih sredstev. Zdravstvo želijo decentralizirati z več uporabe digitalnih sredstev za posvete na daljavo, opolnomočenjem medicinskih sester in enotnim sistemom standardiziranih kazalnikov učinkovitosti v vseh zdravstvenih ustanovah.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Člani društva Volt so na današnjem ustanovnem kongresu ustanovili novo politično stranko Volt Slovenija, njen sopredsednik pa je postal Borja Ranzinger. Gre za lokalno izpostavo proevropskega gibanja Volt Evropa, ki si prizadeva za bolj povezano Evropo, ki ni le gospodarsko integrirana, temveč vključuje tudi demokratično in socialno dimenzijo.

Na kongresu so izvolili tudi po tri člane izvršnega in nadzornega odbora ter zakladnika. Niso pa še zapolnili funkcije sopredsednice stranke, za katero upajo, da jo bodo izvolili na katerem od naslednjih kongresov, je po kongresu za STA povedal Ranzinger.

Po njegovih besedah so stranko ustanovili, ker verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.

Na novembrskih lokalnih volitvah želijo nastopiti vsaj v desetih občinah, v prihodnosti pa tudi na državnozborskih in evropskih volitvah, je za STA še dejal Borja Ranzinger.

Sprejeli so tudi program stranke

Danes so sprejeli tudi program stranke. Ranzinger je dejal, da se program osredotoča na iskanje najboljših rešitev iz vse Evrope, ki bi jih lahko pripeljali v Slovenijo. Izvesti želijo evropsko reformo, s katero bi okrepili EU. "Verjamemo, da bomo za Kitajsko in ZDA lahko preživeli zgolj kot neodvisen tretji blok, ki varuje svojo demokracijo in načela, kar je zmožna narediti le EU kot institucija," je povedal.

Zato je treba po njegovih besedah nekatere pristojnosti držav prenesti na EU, okrepiti demokratičnost EU, evropskemu parlamentu dati možnost predlaganja zakonov in vzpostaviti neposredne volitve predsednika oz. predsednice evropske komisije.

Med desetimi prioritetami so navedli zmanjšanje deleža zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, z višanjem produktivnosti prek uporabe tehnologij in izobraževanjem.

stranka, Volt Slovenija | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Ustanovili bi regije in decentralizirali zdravstvo

Ustanovili bi regije, ki bi prevzele del pristojnosti občin, postale odgovorne tudi za pridobivanje evropskih razvojnih sredstev. Zdravstvo želijo decentralizirati z več uporabe digitalnih sredstev za posvete na daljavo, opolnomočenjem medicinskih sester in enotnim sistemom standardiziranih kazalnikov učinkovitosti v vseh zdravstvenih ustanovah.

stranka, Volt Slovenija | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Navedli so tudi ustvarjanje gospodarskih pogojev, v katerih bodo podjetja lahko uspevala v in izven Slovenije, za kar je potreben enotni evropski trg s skupnimi pravili, namesto 28 parcialnih režimov. Ob tem želijo Slovenijo postaviti na vrh evropske znanosti z lastnim sistemom financiranja raziskovalnih projektov za daljša obdobja in polnim izkoriščanjem evropskih sredstev, ki so na voljo.

Želijo si zanesljivega in dostopnega sistema javnega transporta

Omogočiti želijo lažjo gradnjo stanovanj in obdavčiti prazna stanovanja, znižati obdavčitev dohodkov posameznikov, prenoviti digitalne storitve, zgraditi hitrejši, bolj zanesljiv in dostopen sistem javnega transporta ter prispevati k okrepitvi neodvisnih obrambnih zmogljivosti EU, specializirati Slovensko vojsko in jo vključiti v zmogljivosti EU za hitro napotitev.

stranka, Volt Slovenija | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

V vsaj desetih občinah želijo nastopiti na lokalnih volitvah

Na novembrskih lokalnih volitvah želijo nastopiti vsaj v desetih občinah, v prihodnosti pa tudi na državnozborskih in evropskih volitvah, je za STA še dejal Ranzinger.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
