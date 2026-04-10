Na slovenski trg je stopila nova aplikacija za zmenke BeMee, ki slovenskim uporabnikom prinaša svež in prijazen način tkanja novih vezi. Platforma, dostopna na bemee.si , temelji na vrednotah pristnosti, spoštovanja in domačnosti, njen cilj pa je ustvariti varno okolje, kjer se ljudje povežejo na naraven in spontan način.

Prostor za povezovanje in izražanje osebnosti

Glavna inovacija, ki jo prinaša BeMee, je poudarek na celoviti predstavitvi posameznika. Poleg klasičnih profilov aplikacija spodbuja uporabo zgodb (story) in objav na zidu, ki uporabnikom omogočajo, da delijo utrinke iz svojega vsakdanjika, od hobijev in interesov do drobnega humorja.

Foto: Shutterstock BeMee tako združuje funkcionalnost aplikacije za zmenke in družbenega omrežja. Ta pristop krepi občutek domačnosti, saj uporabniki lažje začutijo, kdo je na drugi strani zaslona, kar močno poveča možnosti za pristno povezavo in prijeten začetek pogovora.

BeMee tako omogoča bolj naravno spoznavanje, takšno, kot se danes odvija med prijatelji tudi na drugih družbenih omrežjih, a hkrati v varnem in pozitivnem okolju.

"Z BeMee želimo uporabnikom povrniti občutek sproščenosti," pojasnjuje ustanovitelj in dodaja: "Verjamemo, da pravi prvi vtis ustvarijo malenkosti, energija, ki jo nekdo oddaja, in skupni interesi. Naš slogan 'Bodi to, kar si' ni le marketinška fraza, temveč srce aplikacije, ki spodbuja ljudi, da se predstavijo v svoji najbolj pristni luči."

Ključne prednosti za uporabnike:



Enostavnost in preglednost: Uporabniški vmesnik je zasnovan tako, da aplikacija ponuja izjemno preglednost nad profili in aktivnostmi;



Interaktivne zgodbe: Omogočajo bolj naraven začetek pogovora preko skupnih interesov in trenutnih utrinkov;



Lokalni značaj: Aplikacija je razvita z razumevanjem slovenskega okolja, kar krepi občutek zaupanja in povezanosti;



Varnost in pozitivno vzdušje: BeMee gradi zdravo skupnost, kjer sta spoštovanje in kakovostna komunikacija na prvem mestu;



Obilo dodatnih funkcionalnosti: BeMee bo uporabnike očaral s funkcionalnostmi, ki jih do zdaj niso videli še v nobeni drugi aplikaciji za zmenke.

Slovenska inovacija z vizijo prihodnosti

BeMee je nastal kot odgovor na željo po bolj človeški izkušnji v digitalnem svetu.

Čeprav se pot začenja v Sloveniji z gradnjo močne lokalne skupnosti, je aplikacija zasnovana z globalnimi ambicijami.

Njena arhitektura omogoča postopno odpiranje vrat mednarodnemu občinstvu, pri čemer v jedru vedno ostaja obljuba o toplini in kakovosti povezav.

Če kdaj začutite, da je to pravi korak, se lahko vi ali kdo od vaših prijateljev in znancev pridruži skupnosti BeMee.



BeMee – bodi to, kar si

Tukaj lahko ustvarite svoj profil

Naročnik oglasne vsebine je ITECA, TOMAŽ ORNIK S. P.