Zdravstveni dom Vrhnika obžaluje, da je zaradi opredeljevanja pri novi zdravnici družinske medicine pred zdravstveno postajo Borovnica v sredo nastala dolga čakalna vrsta. Žal jim je, da ob obveščanju niso posebej poudarili, da bo nova zdravnica lahko sprejela večino pacientov iz ambulante koncesionarke.

V prihodnje bodo naredili vse, kar je v njihovih močeh, da se sredino dogajanje ne ponovi, je zagotovila direktorica Zdravstvenega doma Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj.

Dozdajšnja družinska zdravnica v občini Borovnica je namreč zaradi upokojitve vrnila koncesijo, njen program pa je prevzel Zdravstveni dom Vrhnika. Tako je ambulanto v tej občini prevzela družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Vrhnika. Ta je po besedah Jovanovič Kunstelj že na začetku sodelovanja z zdravstvenim domom izrazila željo, da bi delala na zdravstveni postaji Borovnica.

Niso predvideli, da bodo vsi pacienti prišli že zjutraj

Po veljavni ureditvi se morajo pacienti takrat, ko zdravstveni dom prevzame nov program, pri novem zdravniku na novo opredeliti tako, da pri izbranem zdravniku osebno podpišejo pristopno izjavo, je navedla. Podpisovanje pristopnih izjav so organizirali na zdravstveni postaji Borovnica v sredo med 7. in 18. uro. Da bi vpisi čim hitreje potekali, so vnaprej načrtovali okrepljeno ekipo, ki je paciente opredeljevala na štirih vpisnih mestih. Niso pa predvideli, da bodo vsi pacienti prišli že zjutraj, je pojasnila.

Strah in skrb pacientov, da bi ostali brez osebnega zdravnika, se ji zdi razumljiv. Vendar so v sredo v dobrih štirih urah opredelili vse čakajoče, je navedla.

Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel je v četrtek dogajanje pred zdravstveno postajo Borovnica ocenila kot neprimerno in nedopustno. Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je poudarila. Po njenih besedah so dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni. Očitno pa se v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali, je ugotovila.

Kje je rešitev?

Ena od mogočih rešitev za zmanjšanje čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov bi bila po njenem mnenju ta, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, samodejno preneslo na novega zdravnika. Pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše, je dejala.

Jovanovič Kunstelj sicer pozdravlja ta prizadevanja ministrstva za zdravje. Vendar bi bilo treba za poenostavitev prenosa podatkov in zmanjšanje birokratskih ovir za paciente spremeniti zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o pacientovih pravicah, je opomnila.

Zaveda se, da mora zdravstveni dom delati v dobro občanov. Zdravstveni dom, ki ga vodi, je v sodelovanju z župani občin ustanoviteljic in njihovimi ekipami pri tem po njenem prepričanju tudi uspešen. Tako so v zadnjih mesecih na novo zaposlili pediatrinjo, družinsko zdravnico in radiologinjo, maja pa se jim bosta pridružili še ena družinska zdravnica in zobozdravnica. Za bolnike občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer bodo glede na to lahko še naprej zagotavljali zdravstveno oskrbo.