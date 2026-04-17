Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 4. 2026,
11.10

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Franc Šlihthuber Gornji Petrovci župan Murska Sobota sodišče

Petek, 17. 4. 2026, 11.10

29 minut

Nekdanji župan Gornjih Petrovcev čaka na poziv na prestajanje zaporne kazni

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sodišče v Murski Soboti | Decembra lani je soboško okrožno sodišče Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. | Foto STA

Decembra lani je soboško okrožno sodišče Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom.

Foto: STA

Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni nekdanjemu županu občine Gornji Petrovci Francu Šlihthuberju, ob tem pa odpravilo odložitev izvršitve sodbe, ki so jo sprejeli v okviru odločanja o Šlihthuberjevi zahtevi za varstvo zakonitosti, danes poroča Delo, ki se sklicuje na neuradne, a zanesljive vire.

Kot dodaja časnik, na Okrožnem sodišču v Murski Soboti odločitve vrhovnih sodnikov niso ne potrdili ne zanikali, saj njihove odločbe še niso vročili strankam v postopku. Potem ko je izčrpal vsa pravna sredstva, nekdanji župan torej lahko kmalu pričakuje poziv na prestajanje zaporne kazni, poroča Delo in dodaja, da se nekdanji župan za komentar ne odziva.

Poplačeval upnike in oškodoval druge 

Decembra 2024 je soboško okrožno sodišče Šlihthubra in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem oškodoval druge. Po sodbi, ki je postala pravnomočna 23. julija, ga čaka 14-mesečna zaporna kazen. Sodišče je zavrnilo tudi njegov predlog za alternativno prestajanje kazni.

Na enako kazen je bil obsojen tudi Kuhar, ki jo bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Po podatkih Dela jo Kuhar že služi.

Županski mandat mu je prenehal 

Ker je bil Šlihthuber pravnomočno obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, mu je v skladu z zakonodajo prenehal županski mandat. Januarja so v občini Gornji Petrovci izvedli nadomestne volitve, volivci pa so za novega župana izbrali Milana Horvata. Gre za šele drugega župana v zgodovini občine, ki jo je Šlihthuber vodil skoraj 31 let.

Občina Gornji Petrovci na seznamu slovenskih občin že leta neslavno zaseda prvo mesto po zadolženosti na prebivalca in ima že od leta 2009 blokiran transakcijski račun. Konec leta 2024 je imela skupni dolg v višini več kot 5,1 milijona evrov oziroma 2.569 evrov na prebivalca. Z zamudnimi obrestmi je dolg občine na ta datum znašal skoraj osem milijonov evrov, dodaja časnik.

Med županom Horvatom in občinskim svetom se je zapletlo že na prvi seji občinskega sveta, na kateri je ta predlagal, da bi glasovali o rebalansu proračuna in ukrepih za zmanjšanje dolga občine, še poroča Delo.

Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

