Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni nekdanjemu županu občine Gornji Petrovci Francu Šlihthuberju, ob tem pa odpravilo odložitev izvršitve sodbe, ki so jo sprejeli v okviru odločanja o Šlihthuberjevi zahtevi za varstvo zakonitosti, danes poroča Delo, ki se sklicuje na neuradne, a zanesljive vire.

Kot dodaja časnik, na Okrožnem sodišču v Murski Soboti odločitve vrhovnih sodnikov niso ne potrdili ne zanikali, saj njihove odločbe še niso vročili strankam v postopku. Potem ko je izčrpal vsa pravna sredstva, nekdanji župan torej lahko kmalu pričakuje poziv na prestajanje zaporne kazni, poroča Delo in dodaja, da se nekdanji župan za komentar ne odziva.

Poplačeval upnike in oškodoval druge

Decembra 2024 je soboško okrožno sodišče Šlihthubra in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem oškodoval druge. Po sodbi, ki je postala pravnomočna 23. julija, ga čaka 14-mesečna zaporna kazen. Sodišče je zavrnilo tudi njegov predlog za alternativno prestajanje kazni.

Na enako kazen je bil obsojen tudi Kuhar, ki jo bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Po podatkih Dela jo Kuhar že služi.

Županski mandat mu je prenehal

Ker je bil Šlihthuber pravnomočno obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, mu je v skladu z zakonodajo prenehal županski mandat. Januarja so v občini Gornji Petrovci izvedli nadomestne volitve, volivci pa so za novega župana izbrali Milana Horvata. Gre za šele drugega župana v zgodovini občine, ki jo je Šlihthuber vodil skoraj 31 let.

Občina Gornji Petrovci na seznamu slovenskih občin že leta neslavno zaseda prvo mesto po zadolženosti na prebivalca in ima že od leta 2009 blokiran transakcijski račun. Konec leta 2024 je imela skupni dolg v višini več kot 5,1 milijona evrov oziroma 2.569 evrov na prebivalca. Z zamudnimi obrestmi je dolg občine na ta datum znašal skoraj osem milijonov evrov, dodaja časnik.

Med županom Horvatom in občinskim svetom se je zapletlo že na prvi seji občinskega sveta, na kateri je ta predlagal, da bi glasovali o rebalansu proračuna in ukrepih za zmanjšanje dolga občine, še poroča Delo.