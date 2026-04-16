Zdravila nove generacije za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti, ki jih številni uporabniki kupujejo tudi na črnem trgu, so v zadnjih letih postala svetovna uspešnica. Občutno znižanje telesne teže in obljube o izboljšanem zdravju so jih iz zdravstvenih terapij potisnili v množično uporabo za hujšanje. A nad proizvajalcema Novo Nordisk in Eli Lilly se zgrinjajo temni oblaki. V ZDA je bilo namreč vloženih več tisoč tožb uporabnikov, ki trdijo, da so jim zdravila povzročila resne prebavne zaplete in celo trajno izgubo vida. Za zdaj nobena od vloženih zahtev še ni dobila sodnega epiloga.

Zdravila ozempic, wegovy, mounjaro in zepbound so v zadnjih letih postala splošno priznana zdravila, ki ponujajo znatne koristi za obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2 in podpirajo uravnavanje telesne teže. Dokazano je, da ta zdravila pomagajo pri izgubi od 15 do 20 odstotkov telesne teže.

Vendar pa so se zaradi porasta njihove uporabe – zaradi pozitivnih rezultatov pri izgubi teže in medijske pozornosti – povečala tudi poročila o resnih neželenih učinkih v tem razredu zdravil za zaviranje apetita iz skupine agonistov receptorjev za GLP-1.

Ta zdravila posnemajo naravne hormone za uravnavanje krvnega sladkorja, upočasnitev prebave in zmanjšanje apetita. Čeprav so pri mnogih učinkovita, so novi dokazi in izkušnje uporabnikov izpostavili potencialna tveganja, ki niso bila vedno jasno predstavljena. To je sprožilo vse večjo zaskrbljenost ter pravne postopke proti danskemu farmacevtskemu gigantu Novo Nordisk (ozempic in wegovy) in ameriškemu farmacevtu Eli Lilly (mounjaro in zepbound).

V ZDA vloženih že več kot 3.500 tožb

Po podatkih ameriške spletne strani Drugwatch.com, ki spremlja odškodninske tožbe, je bilo v ZDA do začetka aprila letos vloženih več kot 3.500 tožbenih zahtevkov proti proizvajalcem teh zdravil. Večina zadev je združenih v dve ločeni multidistriktni tožbi (MDL) pred zveznim sodiščem v Pensilvaniji. Gre za postopek, ki je namenjen obravnavi velikega števila podobnih posameznih tožb, vloženih na različnih sodiščih, a temeljijo na enakih ali zelo podobnih dejanskih in pravnih vprašanjih.

Ena tožba se nanaša na hude prebavne zaplete, predvsem gastroparezo oziroma paralizo želodca, druga pa na nenadno izgubo vida, povezano z redkim očesnim stanjem NAION (nearterijska sprednja ishemična optična nevropatija), navaja Drugwatch.

Tožniki trdijo, da so po jemanju zdravil utrpeli dolgotrajno bruhanje, črevesne zapore in v nekaterih primerih nenadno, nepopravljivo slepoto na enem očesu. Ključna obtožba v vseh primerih je podobna: proizvajalci naj ne bi pravočasno in jasno opozorili na resnost teh tveganj, čeprav naj bi bili z njimi seznanjeni že med kliničnimi študijami in po prihodu zdravil na trg.

Izguba vida: zelo redka, a usodna

Posebno pozornost je pritegnila povezava med zdravili, ki vsebujejo semaglutid (ozempic, wegovy), in razvojem očesne bolezni NAION. Gre za stanje, pri katerem se zaradi motenega pretoka krvi poškoduje vidni živec, posledica pa je nenadna in pogosto neboleča trajna izguba vida na enem očesu.

Foto: Guliverimage Mogočo povezavo so leta 2024 prvi izpostavili raziskovalci z univerze Harvard, pozneje pa jo je preverjala tudi Evropska agencija za zdravila (EMA). Ta je leta 2025 uradno potrdila, da je NAION lahko "zelo redek stranski učinek" semaglutida. Pojavil naj bi se pri približno enem od deset tisoč uporabnikov, tveganje pa je večje pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

Prav te ugotovitve zdaj v sodnih postopkih uporabljajo odvetniki oškodovanih uporabnikov, ki zatrjujejo, da bi morali biti na to tveganje opozorjeni že prej, še preden so začeli zdravila množično predpisovati tudi za hujšanje.

Prebavni zapleti: paraliza želodca in črevesne zapore

Še več tožb je povezanih s hudimi prebavnimi težavami. Uporabniki poročajo o kronični slabosti, bruhanju, bolečinah v trebuhu in nezmožnosti normalne prebave hrane. Najresnejši zaplet je gastropareza, pri kateri se gibljivost in praznjenje želodca upočasnita ali celo ustavita, čeprav v prebavnem traktu ni mehanske ovire.

Foto: Shutterstock Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je sicer v letih 2023 in 2025 postopoma posodobila varnostna opozorila na embalaži teh zdravil, vendar v tožbah ostaja vprašanje, ali so bila opozorila prepozna in premalo konkretna.

Proizvajalci zatrjujejo, da so bili bolniki opozorjeni

V podjetjih Novo Nordisk in Eli Lilly vse očitke odločno zavračajo. Poudarjajo, da so njihova zdravila prestala obsežna klinična testiranja, da imajo pozitivno razmerje med koristmi in tveganji ter da so vsi znani neželeni učinki jasno navedeni v uradnih informacijah za bolnike in zdravnike.

"Milijoni bolnikov so uspešno zdravljeni s semaglutidom in tirzepatidom. Resni neželeni učinki so redki in dobro znani medicinski stroki," so sporočili iz podjetij v odzivih za Reuters in druge medije ter dodali, da bodo svoje interese odločno branili na sodišču.