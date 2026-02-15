Kako izbrati prava tla za sodoben dom

Pri prenovi doma velja posebno pozornost nameniti tlom, saj so to eden najbolj obremenjenih delov prostora in hkrati element, ki najbolj vpliva na končno počutje. Talna obloga je dolgoročna odločitev, zato je ključno, da se pred izbiro dobro informiramo o materialih, njihovih lastnostih in primernosti glede na življenjski slog ter namembnost prostora. Današnja ponudba je izjemno pestra, zato lahko za vsak dom najdemo rešitev, ki združuje estetiko, funkcionalnost in vzdržljivost.

Laminat – ugodna in vizualno napredna izbira

Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Kdaj je laminat prava rešitev in kje ni priporočljiv?

Laminat ostaja ena najbolj priljubljenih talnih oblog, predvsem zaradi dostopne cene, hitrega polaganja in široke izbire dekorjev. Vizualno je v zadnjih letih izjemno napredoval, saj zelo dobro posnema videz lesa, obenem pa je odporen proti obrabi in udarcem. Kljub temu je pomembno, da laminata ne polagamo v prostore, kjer pogosto pride do stika z vodo, saj ta material, razen posebnih vodoodpornih različic, vlage ne prenaša najbolje. Odlično se obnese v dnevnih sobah, spalnicah in hodnikih, kjer ni večjih tveganj za polivanje.

Parket – toplina naravnega lesa in brezčasna eleganca

Parket Tarkett Step Oak Baron Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Prednosti gotovega večslojnega parketa pri sodobnih prenovah

Parket tradicionalno velja za najbolj plemenito izbiro, saj v prostor vnese občutek domačnosti, topline in naravne lepote. Sodobni gotovi večslojni parketi so stabilnejši in bolj odporni na spremembe temperature ter vlage kot masivni parket, zato so bolj primerni za talno gretje, ki je v novih gradnjah ali prenovah vse pogostejše. Parket sicer zahteva nekoliko več nege, vendar ga lahko po letih obrabe obnovimo, kar pomeni, da ohrani svoj videz tudi desetletja. Priporočljiv je v vseh bivalnih prostorih, kjer želimo udobje in brezčasen videz.

Parket Weitzer Stab 750 ribja kost Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Proizvodni program podjetja Weitzer Parkett iz Avstrije ter parketi Tarkett iz Srbije obsegajo masivne, dvo- in troslojne gotove parkete, parkete za tla s talnim gretjem, športna tla ter letvice, ki zaključijo bivanjsko enoto. V programu Weitzer najdete tudi kompleksne rešitve lesenih stopnišč.

Vinil – zvezda sodobnih prenov

Vinilna talna obloga Tarkett ModularT7 Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Zakaj je vinilna talna obloga idealna za družine, hišne ljubljenčke in obremenjene prostore?

Vinilne talne obloge so v zadnjih letih postale izjemno priljubljene zaradi svoje vodoodpornosti, robustnosti in enostavnega vzdrževanja. Primerne so za prav vse prostore – tudi kuhinje, predsobe in kopalnice – kar laminat ali parket ne omogočata vedno. Zato z njimi opremljamo tudi vrtce, šole in preostale poslovne prostore.

Vinilne talne obloge v grobem delimo na heterogene (večplastna struktura) ter homogene (enoplastna struktura) talne obloge. Prednost homogene strukture je, da je izdelek narejen iz istih surovin in barv po celotni debelini proizvoda. Heterogena struktura pa je sestavljena iz različnih surovin ter jo odlikujejo zvočna in toplotna izolativnost ter večja udobnost izdelka.

Vinil je zaradi elastičnosti udoben za hojo, dobro prenaša praske in je zato odlična izbira za družine z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Vizualno je napredoval do te mere, da je skoraj nemogoče ločiti kakovosten vinil od pravih lesenih tal. Mat vinilne površine, ki bolj skrivajo prah in odtise, so eden izmed ključnih trendov sodobnih prenov.

Tekstilne talne obloge – udobje in toplina doma

Preproga Sintelon Palermo Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Brezčasna talna obloga je preproga. Skrbi za estetski videz prostora, za njegovo udobje in toplino. Pogosto se pojavlja kot osrednji dekorativni element, ki skrbi za lepo bivalno okolje. Preproge izžarevajo toplino in dajejo barvo drugim talnim oblogam ne glede na to, ali so tla narejena iz lesa, kamna ali drugih materialov. Današnja ponudba preprog je pestra, zato ni bojazni, da ne bi prišli na račun tudi tisti z najzahtevnejšim in prefinjenim okusom. V Kemoplastovem programu imamo vse vrste preprog, od strojno in ročno izdelanih volnenih do svilenih, bombažnih itd. za različne namembnosti in različnih kakovosti. Obstaja vrsta umetnih vlaken, ki imajo to prednost, da so prožnejša in izredno trpežna.

Kako izbrati najboljšo talno oblogo za svoj dom? Na kaj morate biti pozorni pri prenovi v letu 2026? Pri izbiri talne obloge je pomembno upoštevati namembnost prostora, možnost vlage, obremenjenost, prisotnost hišnih ljubljenčkov in otrok, pa tudi sistem talnega gretja. Prav tako je smiselno razmišljati o vzdrževanju – nekatere obloge zahtevajo več nege, druge skoraj nič. V sodobnih domovih se pogosto kombinira več vrst oblog, na primer vinil v bolj obremenjenih delih in parket v bivalnih prostorih, kar omogoča popolno prilagoditev vsakemu kotičku doma. Pri kombiniranju materialov je pomembno, da je celoten dom vizualno usklajen. Prehodi med oblogami naj bodo premišljeni, barvno in teksturno naj se med seboj dopolnjujejo ter ustvarjajo harmoničen občutek. Talna obloga, ki odraža vaš stil življenja Najboljša izbira je tista, ki združuje estetiko, praktičnost in trajnost Izbira talne obloge je eden izmed ključnih korakov pri prenovi doma, saj tla določajo karakter prostora in vplivajo na udobje vsakdana. Ko se odločate, upoštevajte svoj življenjski slog, navade in funkcionalne potrebe doma. Pravilno izbrana talna obloga vam bo dolgoročno prihranila stroške, izboljšala kakovost bivanja in ustvarila občutek domačnosti, ki traja leta. Če si pred odločitvijo vzamete čas za raziskovanje in primerjavo materialov, boste hitro našli rešitev, ki ustreza tako vašim željam kot zahtevam sodobnega doma.

Naročnik oglasnega sporočila je KEMOPLAST, D. O. O.