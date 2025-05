Ta odlična podjetja certifikat odličnosti že imajo. Pa vi?

V konkurenčnem poslovnem okolju je ključno, da podjetja izstopajo z zanesljivostjo, kakovostjo in trajnostjo. Pridobitev Certifikata poslovne odličnosti Bizi ni le priznanje preteklih dosežkov, temveč tudi zaveza k nenehnemu izboljševanju in transparentnosti. V Sloveniji kriterije dosega manj kot 5 % podjetij. Ste med njimi?

Certifikat trajne odličnosti Bizi so med drugim že prejela ta odlična podjetja:

Zakaj je Certifikat trajne odličnosti pomemben za vaše podjetje?

Povečuje vašo prepoznavnost, kredibilnost in ugled – uradno potrdilo dolgotrajnega in stabilnega poslovanja.

– uradno potrdilo dolgotrajnega in stabilnega poslovanja. Je vaša konkurenčna prednost – certifikat je viden na Biziju, ki ga mesečno obišče 300.000 uporabnikov .

– certifikat je viden na Biziju, ki ga mesečno obišče . Omogoča tržno prednost – uporabite ga lahko v vseh svojih marketinških materialih.

– uporabite ga lahko v vseh svojih marketinških materialih. Potrjuje vaše odgovorno poslovanje – dokaz, da izpolnjujete visoke standarde stabilnega, odgovornega in varnega poslovanja.

– dokaz, da izpolnjujete visoke standarde stabilnega, odgovornega in varnega poslovanja. Podpira prihodnje sodelovanje – potrjuje, da vaše podjetje nima plačilnih težav in ostaja zanesljiv poslovni partner.

Certifikat lahko prejmejo le podjetja, ki izpolnjujejo visoko postavljene kriterije (na trgu so že vsaj 7 let, imajo objavljene finančne podatke za najmanj 7 zadnjih let, visoka finančna ocena …). V Sloveniji kriterije dosega manj kot 5 % podjetij.

Več o Certifikatu trajne odličnosti Bizi si lahko preberete tukaj.