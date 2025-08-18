Številni so ugibali, kakšno opravo si bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nadel za tokratno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko ga je Trump med njunim februarskim srečanjem kritiziral, ker ni nosil obleke. Tokrat je izbral bolj formalna oblačila. To je opazil tudi novinar Brian Glenn, ki se je tako kot Trump februarja obregnil ob njegova oblačila. "V tej obleki ste videti fantastično. Opravičujem se za februarski napad," je dejal Glenn, Zelenski pa se je pošalil: "Nosite isto obleko. Jaz sem se preoblekel, vi pa ne."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svoja vojaška oblačila zamenjal za bolj formalno opravo. V Belo hišo na srečanje z Donaldom Trumpom je prispel oblečen v črno srajco, hlače in suknjič, ni pa si nadel kravate. Takšno obleko je že nosil na prejšnjih srečanjih s svetovnimi voditelji in na pogrebu papeža Frančiška v Vatikanu.

V preteklosti je bil Zelenski deležen kritik glede svoje obleke. Trump ga je med njunim februarskim srečanjem kritiziral, ker ni nosil obleke in kravate. Ob njegova oblačila se je obregnil tudi "Trumpov" novinar Briann Glenn, ki je takrat Zelenskega posmehljivo vprašal o njegovi obleki. "Zakaj ne nosite obleke? Ste najvišji uradnik v svoji državi in nočete nositi obleke. Samo videti želim, ali sploh imate obleko," je takrat dejal Glenn ter s tem Trumpa in podpredsednika JD Vancea spravil v smeh. Zelenski mu je takrat pojasnil, da bo nosil vojaško uniformo, dokler v Ukrajini ne bo miru.

Tokrat pa sta Zelenskega glede izbire obleke pohvalila tako Glenn kot predsednik Trump. Glenn se mu je opravičil za februarski napad in dejal, da je v črni opravi videti fantastično. Zelenski je povedal, da se njegovih komentarjev spominja, in se pošalil na račun novinarja. "Nosite isto obleko. Jaz sem se preoblekel, vi pa ne," je dejal ukrajinski predsednik in nasmejal vse prisotne.

Brian Glenn: President Zelenskyy, you look fabulous in that suit



Zelenski in Trump sta v Ovalni pisarni odgovarjala na novinarska vprašanja glede končanja vojne v Ukrajini. Po katastrofalnem srečanju februarja letos analitiki ocenjujejo, da se je Zelenski naučil lekcije in bil tokrat veliko previdnejši.

Kot poroča Sky News, Zelenski novinarjem ni dajal dolgih izjav, držal se je kratkih odgovorov in se tako izognil nerodnim situacijam.

