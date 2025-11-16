Matjaž Kek ne skriva, da je nekaj hudo narobe

V športu je najtežje obstati na vrhu. Zato so največjega občudovanja deležni tisti, ki znajo med novimi izzivi krmariti tako spretno, da ne prihaja do padcev in nihanj. Matjažu Keku to znova ni uspelo. Podobno se mu je dogajalo že pred poldrugim desetletjem po SP 2010, tokrat pa si je le poldrugo leto po nepozabni vseslovenski evforiji na Euru 2024 privoščil polomijo v kvalifikacijah za SP 2026. Na petih tekmah je zbral le tri točke, na nov zadetek čaka že 360 minut, po dvojnem debaklu proti Kosovu (0:2), Slovenija je izgubila tako na zelenici kot tudi na tribunah, pa si je postavljal različna vprašanja, a na večino ni našel pravega odgovora. Prikradel se mu je celo vselej nevaren pomislek, ali mu varovanci z dušo in telesom sploh še sledijo. O prihodnosti in tem, če še želi vztrajati na vročem stolčku Slovenije, se bo izjasnil po torkovi tekmi na Švedskem. Na njej na slovenskih vratih ne bo kapetana Jana Oblaka.

To je bila tekma, na kateri je šlo Sloveniji marsikaj narobe. Tako na zelenici kot tudi na tribunah. Na drugi strani je Kosovo izkoristil prvovrstno priložnost, si priigral največji uspeh v kratki zgodovini mlade države in prizadejal Matjažu Keku enega najbolj bolečih porazov, odkar sedi na selektorskem stolčku.

"Reprezentanci Kosova čestitam za popolnoma zasluženo zmago. Premagali so nas, v duelih pa pretepli kot še nobena ekipa doslej. Tudi na tribunah je bila to ena težjih domačih tekem," ni mogel mimo prevlade navijačev Kosova, ki so napolnili Stožice in jih ponosno okrasili s številnimi zastavami tako Kosova kot tudi Albanije.

Nogometaši Kosova so si z zmago v Ljubljani že zagotovili najmanj nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, zgodovinski uspeh pa proslavljali pred številnimi navijači v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Kosovu, ki je sploh prvič v zgodovini premagal Slovenijo, to mu je uspelo v četrtem medsebojnem dvoboju, je zaželel vse dobro v nadaljevanju kvalifikacij. Nogometaši Kosova pač ostajajo v igri za SP 2026, priigrali so si nastop v play-off in poskrbeli za podvig, Slovenijo pa pahnili v žalostno noč, saj je doživela dvojni poraz. Tako na igrišču kot tudi na tribunah, hkrati pa dokončno izgubila vse možnosti, da bi se uvrstila na SP 2026.

V domačem taboru so objokovali tudi to, da se je prehitro, zgolj leto in pol po nepozabni evforiji in rekordnih invazijah slovenskih navijačev na Euro v Nemčiji, izgubila pozitivna energija. Tudi o tem je po bolečem porazu razpredal selektor Kek, ki se mu je ponovila izkušnja izpred poldrugega desetletja. Takrat je po dopadljivih predstavah na SP 2010 sledil neuspeh v kvalifikacijah za Euro 2012, hkrati pa se je tudi porazgubila evforija navijačev. Zgodovina se očitno ponavlja.

Vse je bilo njihovo

Po besedah izkušenega selektorja so bili njegovi varovanci dobro pripravljeni na izziv s Kosovom. Čeprav so vedeli, da ne morejo računati na Benjamina Šeška in Adama Gnezde Čerina, določene težave pa so ovirale Jana Oblaka, so verjeli, da bi lahko preskočiti kosovsko oviro. Dobro iztočnico, kako se lotiti dvoboja, jim je podal drugi polčas dvoboja v Prištini, kjer so nadigrali gostitelje, a zapravljali zrele priložnosti. Po drugi strani pa so tudi vedeli, kako bi lahko zaigral Kosovo. "Enako kot proti nam so začeli in odigrali dvoboj na Švedskem," je pojasnil Mariborčan.

Častna tribuna, na kateri je spremljal dvoboj tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, je zaman čakala na slovenski zadetek. Foto: Aleš Fevžer

Da pa bo to večer, ko bo šlo Sloveniji marsikaj narobe, je nakazal ponesrečen vstop v tekmo. Mreža Jana Oblaka se je zatresla že po šestih minutah, Kosovo pa je s pomočjo fanatičnih privržencev izkoristil trenutek in zagospodaril na zelenici. In to kar dolgo časa. "Zgodi se, da prejmeš gol v tako zgodnji fazi tekme, a nam je ostalo še 85 minut. Potrebovali smo pol ure, da smo vzpostavili ravnotežje, imeli nato eno priložnost Vipotnika, ampak … Vsi dvoboji, vse druge žoge … Vse to je bilo njihovo. O tehničnih napakah na tej ravni pa je brezpredmetno govoriti, saj se je vse videlo na igrišču," ga je negativno presenetil odziv varovancev, od katerih je pričakoval bistveno več. Nenazadnje je šlo za odločilno tekmo, na kateri so nujno potrebovali zmago, če so hoteli še ostati v igri za drugo mesto. Selektor Kek je bil z njihove strani vajen bolj odločnega odgovora. Tokrat je pogrešal marsikaj. Tudi karakter.

Vse se je podrlo v šesti minuti

Kaj vse je sploh šlo narobe? Morda razlog za slabši začetek tiči tudi v dogajanju na tribunah, kjer so gostje računali na tako imenitno in bučno podporo, da so se mnogokrat počutili kot doma? "Bilo je kar težko, a v Prištini je bilo pred enim mesecem 15 tisoč njihovih navijačev, pa smo nadigrali Kosovo. Danes pa so nas razbili," je opisal diametralno nasprotje tekem v Prištini in Ljubljani. Ni bil zadovoljen z marsičem, pogrešal je več agresivnosti v dvobojih, pa pri drugih žogah. "Če je tako, enostavno nimaš šanse v sodobnem nogometu," je bil odkrit.

Na tribunah ni manjkalo gostujočih privržencev. Foto: Aleš Fevžer

Na treningih ga je spravljal v pogum občutek, da se dobro pripravlja na vse, kar ga čaka proti Kosovu. "A eno je trening, drugo pa so tekme," ga je presekal prejeti zadetek na začetku tekme. "Vse, za kar smo se pripravljali cel teden, se je podrlo v šesti minuti. Pri prvem duelu smo odmaknili nogo. Tam se je vse začelo," si ni znal predstavljati, kako te lahko gost na domači tekmi tako prekosi v agresivnosti.

Neodgovorno dejanje Petra Stojanovića

Čeprav je Kosovo hitro povedel, pa je imela Slovenija po besedah Keka vseeno narejen konkreten načrt za odgovor. "Na začetku drugega polčasa smo hoteli menjati, obrnili sistem in v obrambi zaigrali s štirimi igralci ter vstopili z nekaj svežimi igralci," je našteval, kako je skušal v drugem polčasu spremeniti zadeve in skušati priti do preobrata, a se mu je hitro zalomil načrt.

Petar Stojanović je pustil na cedilu soigralce, ko si je v zgolj osmih minutah prislužil dva rumena kartona. Foto: Aleš Fevžer

Predčasno je moral z igrišča, zgolj po osmih minutah, izključeni rezervist Petar Stojanović. "Z njegove strani je bilo to neodgovorno. Zavedam se neke želje, da bi se obrnilo vse skupaj, a smo si govorili, kako moramo ostati hladne glave. Oni pa so igrali v telo in nas razbili. To je bil težek večer. To je bil zame osebno težek poraz," ga je med srečanjem spremljal celo občutek, da so bili z desetimi igralci odločnejši in bolj hrabri kot pa prej, skupna ocena za tisto, kar je prikazala Slovenija, pa je bila še vedno negativna.

Če daš le dva gola, je nekaj hudo narobe

"Jasno nam je, da smo danes zgledali katastrofalno. Tako v dobrem kot tudi slabem je odgovornost na selektorju. Glede tega ni dvoma. Zadnjo tekmo v Stockholmu, ki je tekmovalna in se igra za točke, bomo skušali odigrati čim bolje. Želimo zaključiti te kvalifikacije na pozitiven način. A če daš v kvalifikacijski skupini le dva gola, pa še to na prvi tekmi, potem je nekaj hudo narobe," še vedno ni našel pravega odgovora na vprašanje, zakaj ima Slovenija opravka s tako izrazito strelsko sušo. Odpraviti je ni znal niti Benjamin Šeško, zdaj pa traja že 360 minut.

Slovenija ni dosegla zadetka v kvalifikacijah za SP 2026 že 360 minut. Foto: Aleš Fevžer

"Če ti najpomembnejši igralec ne da gola, ti pa čakaš, da bi iz tega prišel ven kdo drug, a je vse zaman. To je ena izmed težav, teh pa je več. Morale se bodo našli rešitve v slovenskem nogometu glede sterilnosti v napadu," ga čudi, da Slovenija, čeprav je proti Kosovu zaigrala z dvema napadalcema, ofenzivno nastrojenim zveznim igralcem in visoko postavljenimi beki ne pride do izraza. "Ne izkoristijo tudi nekaj tistega malega, kar se nam je ponudilo. Kosovo je iz vsake žoge, dobljene v duelu, črpal moč, nam pa je padala. Vidi se, kako jih je zmaga na Švedskem napolnila s strašansko samozavestjo, mi pa smo mislili, kako se bo vse zgodilo kar samo," je opisal razliko.

Jan Oblak ne bo branil na Švedskem

Da pa prihaja do tako mučnih scen v slovenskem napadu, ki ne more in ne more zadeti v polno, se čuti odgovornega tudi selektor, ki pa o svoji prihodnosti vse do zadnjega dejanja kvalifikacij noče javno razpredati. "O tem bom govoril po koncu kvalifikacij. Nisem ravno znan po tem, da bežim od svoje odgovornosti," je napovedal, kako bo o tem spregovoril po dvoboju na Švedskem.

Jan Oblak, ki je proti Kosovu zbral štiri obrambe, bo zaradi poškodbe preskočil gostovanje na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Na tej tekmi na vratih Slovenije ne bo kapetana Jana Oblaka. "Njegova poškodba se je poslabšala. Kot da smo izzivali negativizem. V Stockholmu bo na golu nekdo drug, lahko pa le upamo, da z Janom ne bo kaj hujšega. Njegova vloga je ogromna za to ekipo," bo pogrešal Škofjeločana na Švedskem, svoj trenutek pa bi lahko dočakala Igor Vekić oziroma Žan Luk Leban.

"Očitno ni bil pravi tudi izbor igralcev"

Na Švedskem se obeta v torek derbi začelja skupine, na katerem mora Slovenija ostati neporažena, če želi zadržati tretje mesto. Od visokih ciljev pred začetkom kvalifikacij za SP 2026 je tako zdrsnil zelo nizko, za nameček pa se je izgubila že navijaška evforija. Ustvarili pa so tudi dvomi o lastnih presojah.

Varovanci Matjaža Keka so na domači tekmi proti Kosovu po besedah selektorja prikazali bistveno premalo. Foto: Aleš Fevžer

"Očitno ni bil pravi tudi izbor igralcev, čeprav smo vsi skupaj menili, da je to najboljše, kar imamo v danem trenutku. Slabo smo zgledali. V prvem polčasu smo zaostajali, potem smo prejeli rdeči karton, si dali še avtogol, ki je slučajnost. Vse skupaj je šlo proti nam. A tudi takšne tekme so v nogometu. Treba je biti dostojanstven in dovolj samokritičen, da čestitaš tekmecu, sam pri sebi pa moraš potegniti črto in narediti račune. To danes je bilo slabo. Pokazali smo premalo. Sam sem bil zelo razočaran," je napovedal, kako bo potegnil črto nad opravljeno v torek, po koncu kvalifikacijskega ciklusa.

"Eno leto si heroj, čez eno leto in pol pa nimaš pojma"

Kek je v nogometu vendarle že tako dolgo, da si je pridobil toliko izkušenj in spoznanj, da ga ne more več ničesar presenetiti. "V Sloveniji se je že parkrat zgodilo, da si eno leto heroj, čez eno leto in pol pa nimaš pojma. A tako je pač v športu, ne le pri nas. Me pa malo skrbi govor telesa in odziv določenih igralcev. Upam, da se motim, ko imam občutek, da nekateri z glavami niso bili več v teh kvalifikacijah. Oziroma da so se že predali. Da enostavno niso verjeli v to, da lahko vse skupaj še obrnemo. Tu je moje razočaranje," ni skrival nezadovoljstva, ker nogometaši niso izžarevali tistega, kar je od njih pričakoval.

Matjaž Kek bo potegnil črto pod opravljeno v tem ciklusu po torkovi tekmi na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi tega mu je še toliko težje pri srcu, ker reprezentanca s tako slabo igro kvari ugled, ki si ga je pred tem prislužila s krvavim delom in trpljenjem. "Nismo pokazali dovolj že od prve sekunde. To ni bil renome ekipe, ki se je dolgo gradil. To ni bila slika te ekipe, ki je krvavela, trepetala in po 15 letih zasluženo sprožila to evforijo. To danes ni bilo vredno tega. V nekih trenutkih se nam to ne dogaja prvič, odgovornost selektorja pa je velika. Moramo biti sami do sebe pošteni," je prevzel odgovornost za neuspeh proti Kosovu in se vprašal, ali si je Slovenija kaj takega proti koncu kvalifikacij tudi zaslužila.

"A tudi to bo šlo mimo. Treba bo dobro, korektno in objektivno preživeti, nato pa vse skupaj postaviti v novo smer. Prepričan sem, da je v slovenskem nogometu dovolj kvalitete, da se bomo zopet vsi skupaj veselili. Kdo, kje, na kak način, katero leto … To bo pa pokazal čas," verjame, da se bo nogometna Slovenija še veselila prebojev na velika tekmovanja. Morda že čez tri leta na Euru, kdo ve. Za zdaj se tudi še ne ve, ali morda s selektorjem Kekom ali katerim drugim strategom.