Foto: Guliver/Getty Images … leta 1934 se je rodila Larisa Latinina, ena najuspešnejših telovadk vseh časov.

Ukrajinka je za Sovjetsko zvezo na olimpijskih igrah osvojila 18 medalj, od tega devet zlatih in pet srebrnih. 14 medalj (devet zlatih, štiri srebrne in eno bronasto) ima še s svetovnih prvenstev, z evropskih pa še 14 (sedem zlatih).

Odličja je osvajala prav na vseh orodjih, ob številnih posamičnih zmagah jih ima veliko tudi z ekipnih tekem. Z devetimi zlatimi olimpijskimi medaljami je še vedno najuspešnejša telovadka vseh časom, s skupno 18 olimpijskimi odličji pa je 48 let držala rekord, ki ji ga je leta 2012 v Londonu speljal ameriški plavalec Michael Phelps.

Phelps je letos na igrah v Riu de Janeiru Latinini vzel še en rekord, ki ga je slavna Ukrajinka držala kar 52 let, in sicer 14 olimpijskih medalj v posamični konkurenci.

Zgodilo se je še:

Leta 1897 so hokejisti moštva Montreal Victoria s 15:2 premagali Ottawa Capitals in si že po eni tekmi zagotovili Stanleyjev pokal. Za naslov prvaka so bile načrtovane tri tekme, a so se Capitals po tepežu odrekli dodatnim obračunom.

Leta 1966 je v 62. letu starosti umrl nekdanji argentinski reprezentant Guillermo Stabile, ki je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva leta 1930 v Urugvaju, kasneje pa se je izkazal tudi v vlogi selektorja in z gavči osvojil šest naslovov južnoameriškega prvaka.

Leta 1981 je Kanadčan Wayne Gretzky v dresu moštva Edmonton Oilers postal hokejist, ki je v ligi NHL najhitreje dosegel sto točk. Za to je potreboval vsega 38 tekem.

Leta 1987 so v Guayaquilu v Ekvadorju odprli enega največjih južnoameriških nogometnih štadionov Monumental. Na tem štadionu igra najbolj priznani ekvadorski klub Barcelona Sporitng Club, prejme pa 83.835 navijačev.

Leta 1997 je na slalomu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lienzu v Avstriji Urška Hrovat zasedla tretje mesto. Slovenski uspeh sta dopolnili Alenka Dovžan z 10. in Špela Pretnar s 15. mestom.

Leta 1998 je smučarska tekačica Andreja Mali na šprintu za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu zasedla tretje mesto.

Leta 1999 je kanadski hokejski zvezdnik Joe Sakic (Colorado Avalanche) s podajo na tekmi proti St. Louis Blues vknjižil jubilejno tisočo točko v ligi NHL.

Rodili so se:

1896 – pokojni belgijski kolesar Maurice De Waele

1950 – nekdanji italijanski nogometaš Roberto Bettega

1956 – nekdanja romunska atletinja Doina Melinte

1981 – kanadski hokejist Patrick Sharp

1983 – ameriški atlet Jesse Williams

1984 – francoski teniški igralec Gilles Simon

1985 – kanadsko-ameriški hokejist Paul Stastny

1986 – kanadska deskarka na snegu Torah Bright

1986 – jamajška atletinja Shelly-Ann Fraser-Pryce

1990 – kanadski teniški igralec Miloš Raonić