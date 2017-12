Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stane Belak - Šrauf se je smrtno ponesrečil pred dobrimi 20 leti. Foto: Wikimedia Commons

Leta 1995 se je slovenska alpinistična legenda, gorski vodnik in gorski reševalec Stane Belak – Šrauf s perspektivno alpinistko Jasno Bratanič odpravil na "trening turo" Šitna glava–Mojstrovka–Vršič, s katere se nista nikoli vrnila, saj ju je zasul plaz pod Malo Mojstrovko. Gorski reševalci so njuni trupli našli šele več mesecev po tragični nesreči, maja leta 1996.

Šrauf je spadal v najožji krog svetovne alpinistične elite, opravil je več kot tisoč alpinističnih tur. Leta 1975 je bil del slovenske odprave, ki je pod vodstvom Aleša Kunaverja osvojila Makalu, in tako postal prvi Slovenec, ki je stopil na vrh osemtisočaka. Štiri leta pozneje je v navezi s Splitčanom Stipetom Božićem in Nepalcem Ang Phujem, ta je ob vračanju z gore zdrsnil v smrt, osvojil najvišji vrh sveta Mount Everest.

Nepozabna sta tudi njegov 15-dnevni vzpon prek južne stene Daulagirija in zimska ponovitev Čopovega stebra v izjemno težkih razmerah.

Šrauf je za svoje alpinistično udejstvovanje prejel številna priznanja. Med temi Ziherlovo plaketo leta 1974, Bloudkovo nagrado kot član odprave Everest 1979, častno listino PZS …

Zgodilo se je še ...

Leta 1994 je bil nogometni napadalec Barcelone in eden od najboljših igralcev svetovnega prvenstva v ZDA Romario de Souza Faria izbran za najboljšega nogometaša in športnika Brazilije.

Leta 1998 je nogometni klub Corinthians iz Sao Paula drugič postal brazilski prvak. Na domačem štadionu je v tretjem odločilnem dvoboju ekipo Belo Horizonte premagal z 2:0. Za prvake sta na tretji tekmi zadela Edilson in Marcelinho Carioca. Prvi dve srečanji sta se končali neodločeno 2:2 in 1:1.

Leta 2000 je indijski šahist Viswanathan Anand v finalu svetovnega prvenstva proti Latvijcu s španskim potnim listom Alekseju Širovu za naslov svetovnega prvaka potreboval le štiri partije.

Leta 2007 je za posledicami raka v 62. letu starosti umrl nekdanji trener nemške skakalne reprezentance Reinhard Hess. Nemci so pod njegovim vodstvom na OI in SP osvojili 21 odličij.

Leta 2012 je zaradi spora glede delitve dobička med lastniki klubov in igralci napočil že stoti dan stavke. Vodstvo lige NHL je zaradi nesoglasij do tistega dne odpovedalo vseh 625 tekem do vključno 14. januarja 2013.

Rodili so se …

Leta 1937 – pokojni brazilski nogometaš Felix Mieli Venerando

Leta 1944 – nekdanji odlični hitrostni drsalec Erhard Keller

Leta 1953 - slovenski paraolimpijec Franc Pinter

Leta 1958 – nekdanji ameriški košarkar Paul Pressey

Leta 1968 – nekdanja belgijska maratonka Marleen Renders

Leta 1969 – pokojni ameriški boksar Leavander Johnson

Leta 1969 – nekdanji čilski nogometaš Luis Musrri

Leta 1973 – nekdanji ameriški nogometaš Eddie Pope

Leta 1974 – nekdanji čilski nogometaš Marcelo Salas

Leta 1978 – nekdanji turški nogometaš Yıldıray Baştürk

Leta 1980 – nekdanji ganski nogometaš Stephen Appiah

Leta 1984 – nekdanji ameriški atlet Wallace Spearmon