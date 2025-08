Članica Smučarsko skakalnega kluba Ihan je v javnost poslala sporočilo, ki si ga ne želi nihče. Namesto da bi se z reprezentančnimi kolegicami pripravljala na poletni del sezone, je pristala v bolnišnici. Pripis k fotografiji ne pomeni nič dobrega, a je kljub spremenjenemu uvodu na njenem profilu na Instagramu zaznati veliko odločnost. Tam zdaj piše: "Borka. Čas je za drugačno tekmo. Vrnila se bom!"

"Naša smučarska skakalka, članica A reprezentance Tina Erzar, je zaradi poslabševanja bolečine vratu, ki je nastala med treningi brez hujše poškodbe, opravila obširne zdravstvene preiskave.Na magnetni resonanci vratne hrbtenice je bila ugotovljena razredčitev kostnine na enem izmed vretenc. Sledile so dodatne preiskave na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana in nazadnje tudi operativni odvzem vzorca tkiva. Plan zdravljenja bo znan po prejemu vseh zbranih izvidov. Zaenkrat ima Tina predpisan počitek in bo s treningi počakala do končne diagnoze," pa so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Foto: zajem zaslona

Uspešno okrevanje in kar najhitrejšo vrnitev skakalki, ki je v začetku januarja lani v Beljaku debitirala v svetovnem pokalu, konec januarja v Ljubnem pa s 17. mestom tudi že osvojila svoje prve točke svetovnega pokala, želimo tudi mi.

Drži se, Tina!