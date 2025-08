Luka Jović v Grčijo, nova okrepitev za Celje in Muro

V Muro mladi Edvin Krupić

Že šestega novinca v poletnem prestopnem roku so predstavili v Fazaneriji. Novi član Mure je postal Edvin Krupić. Član slovenske reprezentance do 21. let igra v zvezni vrsti. V pretekli sezoni je za Domžale zbral 25 nastopov, skupno je za rumeno družino zaigral na 41 tekmah. V vmesnem obdobju je kot posojen nogometaš oblekel tudi dres Doba in Bistrice ter v 2. SNL zbral 26 nastopov. Z Muro je podpisal dveletno pogodbo.

"Kot mladi reprezentant Slovenije se popolnoma ujema z našo strategijo, da v klub privabljamo perspektivne mlade nogometaše. Kljub mladosti ima že kar nekaj izkušenj s članskim nogometom. Naša pot je jasna – dokler delujemo samostojno, želimo dati priložnost za dokazovanje in napredovanje mladim, slovenskim nogometašem, za katere smatramo, da imajo potrebne kvalitete. Prepričani smo, da je Edvin eden takšnih igralcev in verjamem, da s svojimi karakteristikami ustreza našim zahtevam," je odločitev zanj pojasnil predsednik NŠ Mura Robert Kuzmič.

Celjani pripeljali branilca

Novi član Celja je postal Matija Boben. Enaintridesetletni osrednji branilec, ki v klub prihaja kot prost nogometaš, je bil nazadnje član romunskega Cluja, s Celjem pa je sklenil pogodbo do konca tekmovalne sezone z možnostjo podaljšanja. Boben, ki je v mlajših selekcijah igral za Kočevje in Interblock, je svoj prvi nastop v članski konkurenci zabeležil kot član kranjskega Triglava. Po 23 nastopih za Ivančno Gorico in vmesnem dokazovanju pri angleškem Boltonu je okrepil Gorico, kjer je v sezonah 2015/16 in 2016/17 nase opozoril do te mere, da ga je v svoje vrste pripeljal ruski Rostov.

Na jugozahodu Rusije se je zadržal leto in pol, nato pa je sledila posoja in kasneje prestop v italijanski Livorno. V Italiji je nosil še dres Ternane in Pescare, poleti 2023 pa je prestopil v romunski Cluj. Njegova zadnja postaja pred knežjim mestom je bil Poli Iasi, kjer je nastopal s statusom posojenega nogometaša. Boben ima na svojem računu tudi dva nastopa za člansko izbrano vrsto Slovenije, v Celju pa bo nosil dres s številko 42.

Luka Jović odšel v Grčijo

Sedemindvajsetletni napadalec Luka Jović je pred prihodom v Grčiji igral za italijanski Milan. Na Apeninskem polotoku je bil tudi član Fiorentine, v Španiji je igral za Real Madrid, v Nemčiji za Eintracht iz Frankfurta, na Portugalskem za Benfico, v domovini pa za Crveno zvezdo.

Za srbsko izbrano vrsto je odigral 45 tekem in dosegel 11 golov.