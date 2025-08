Regis Le Bris na klopi Sunderlanda do 2028

Francoski nogometni strokovnjak Regis Le Bris bo na klopi novega angleškega moštva v premier league iz Sunderlanda ostal do leta 2028, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Sunderland se je pod vodstvom 49-letnega Francoza v minuli sezoni vrnil v elitno ligaško tekmovanje. Zasedba iz severnega dela Anglije je v rednem delu osvojila četrto mesto, nato pa si v dodatnih tekmah izborila napredovanje po zmagah proti Coventryju in Sheffieldu.

Le Bris, ki je v domovini vodil Lorient, se je na klop Sunderland usedel junija lani in ekipo v svoji prvi sezoni popeljal v elitno druščino. Pred tem je v premier league nazadnje igral v sezoni 2016/17.

V letošnjem poletnem prestopnem roku so se "črne mačke" izdatno okrepile. V svoje vrste so pripeljale osem novih igralcev, med njimi pa je najbolj znan švicarski reprezentant Granit Xhaka, nekdanji igralec londonskega Arsenala in Bayerja iz Leverkusna.