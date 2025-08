Sobotna pokalna tekma med Interjem Miamijem in mehiško Necaxo se je končala z zmago moštva iz Miamija po izvajanju 11-metrovk, a zmaga ima grenak priokus.

Prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi je že hitro po začetku obračuna trčil v Alexisa Peno. Argentinec je sicer poskušal nadaljevati tekmo, a jo je moral zaradi bolečin v desni nogi kmalu zatem predčasno končati.

Lionel Messi was subbed off after picking up an injury in the 11th minute vs. Necaxa. pic.twitter.com/yA9yuTHReE