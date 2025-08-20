Albert Riera popihal na dušo varovancem

Nogometaši Celja so še tretjič v prav toliko letih na pragu uvrstitve v skupinski del konferenčne lige. V četrtek jih na domačem igrišču čaka prva tekma play-offa z Banikom iz Ostrave. Po dominantnem začetku domačega prvenstva in preboju do nove priložnosti za evropsko jesen trener Albert Riera ne namerava spreminjati uspešne strategije.

"V svojih vrstah imamo vse, kar rabimo za uspeh. A moramo razumeti, da nam bo nasproti stal tekmec, ki si prav tako želi zmagati in napredovati. Zato od fantov tokrat iščem nekaj več. Dejal sem jim, da bodo morali dati nekaj več," je Španec opisal motivacijski pristop pred četrtkovo prvo tekmo play-offa.

Celje se v dvoboj z Banikom podaja po 11 odigranih tekmah v tej sezoni, v državnem prvenstvu so dobili vseh pet dvobojev, v kvalifikacijah za Evropo pa imajo po dve zmagi, remija in poraza.

Riera: Dobro se počutim s to ekipo. Ljubim te fante. Delajo me zadovoljnega.

Riera je ob tem izredno zadovoljen s prikazanim, saj je klub v poletnem času moral poiskati zamenjave za nekatere ključne igralce iz lanske sezone. Z opravljenim delom je več kot zadovoljen: "Zelo dobro se počutim s to ekipo. Vsi igralci imajo svojo vlogo. Vsi se želijo učiti in to je nekaj posebnega," je pohvalil svoje varovance.

Albert Riera je popihal na dušo svojim varovancem. Foto: Bor Slana/STA

Zato tudi po lanski skoraj pravljični evropski sezoni, ko se je Celje kot eno najprijetnejših presenečenj evropskih klubskih tekmovanj prebilo vse do četrtfinala konferenčne lige, v novi ne manjka optimizma. "Letos si z ekipo želimo iti še dlje. Dobro se počutim s to ekipo. Ljubim te fante. Delajo me zadovoljnega in če te nekaj dela zadovoljnega, je logično, da to stvar ali osebo ljubiš."

Češkega tekmeca so si pred dvobojem - četrtkovi domači tekmi bo čez natanko teden dni sledila povratna tekma v Ostravi - ogledali od blizu. "Vemo, kako bomo igrali, vemo, kako lahko ogrozimo tekmeca," je dejal Riera, ki ob tem priznava, da se v nogometu sicer tudi ob izvedenem planu ne izide vedno po načrtih.

"Naš cilj je pritisniti na nasprotnikov gol"

Da se bo Celje lotilo tekmeca s podobno željo po pritisku na tekmečev gol, kot ga ves čas od svojega prihoda goji Riera, je potrdil Damjan Vuklišević. "S svojo igro bomo skušali pritisniti na njih, da bi nam pustili čim več prostora. Naš cilj je pritisniti na nasprotnikov gol," je bil jasen osrednji branilec.

Ob tem je Riera sicer opozoril, da bodo njegovi varovanci v dvoboju s tretjeuvrščenim moštvom iz zadnjega češkega prvenstva vendarle morali biti nekoliko bolj pazljivi v obrambi kot v preteklih tednih. "Gre za bolj direktno ekipo od tistih, s katerimi smo doslej igrali, tudi recimo od Lugana. Morali bomo paziti na žoge za hrbet, tudi sicer bomo v obrambi morali biti zelo dobri," je ocenil. Foto: Bor Slana/STA

Kovačević treniral po prilagojenem programu

Španski trener pred tekmo nima kakšnih večjih skrbi z zdravjem v svojih vrstah. Prvi strelec ekipe Franko Kovačević, ki je v nedeljo proti Aluminiju zapustil zelenico v 49. minuti, je na današnjem treningu delal po prilagojenem programu, a Riera je dejal, da gre bolj za previdnosti ukrep in da bo Hrvat pripravljen pomagati.

Tudi sicer je Riera zadovoljen z zadnjo celjsko okrepitvijo v napadu Matejem Poplatnikom, ki mu ob Kovačeviću daje več opcij v konici napada. "Doslej nismo imeli takšne vrste igralca. Ima izjemen talent za druge priložnosti, kar je nekaj, kar se ne da naučiti."

Tekma na stadionu Z'dežele, za katero je bilo doslej prodanih več kot 4000 vstopnic, se bo začela ob 20. uri v četrtek.