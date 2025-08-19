Slovenski nogometni prvak Olimpija se pripravlja na odločilna spopada z najboljšim armenskim klubom Noah, po katerih bo jasno, ali bodo zmaji še tretjič zapored zaigrali v glavnem delu konferenčne lige in tako navijače v Evropi razvajali vsaj do zime. Olimpija bo poskušala nadaljevati visok odstotek uspešnosti slovenskih klubov, ki v Evropi praviloma izločajo armenske klube. Na petih dozdajšnjih obračunih so se napredovanja veselili štirikrat, izjemo predstavlja le izpad Celja izpred petih let.

Če je slovenska nogometna reprezentanca morala na prvo tekmo z Armenijo čakati vse do leta 2024, takrat sta se izbrani vrsti pomerili v prijateljski tekmi v Stožicah, z 2:1 pa je zmagala Kekova četa, pa so se predstavniki omenjenih držav, zraslih na pogorišču Jugoslavije in Sovjetske zveze, pred tem že večkrat srečali v evropskih klubskih tekmovanjih.

Skoraj vedno so se veselili slovenski klubi, izjemo predstavlja le leto 2020. Tega je zaznamovala tudi zloglasna pandemija bolezni covid-19, zaradi poznega začetka sezone pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprejela odločitev, da se bo v izločilnem delu evropskih tekmovanj igrala le ena tekma. Sreča takrat ni bila na strani Celjanov. Obračun 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa se je tako 24. septembra 2020 igral v Armeniji.

Celjani so leta 2020 izpadli iz Evrope v Erevanu, ki leži pod goro Ararat. Njegov vrh (5.165) leži v Turčiji, za Armence pa Ararat še vedno predstavlja sveto goro, saj nikoli niso preboleli njegove izgube. Tako je njena podoba zastopana v državnem grbu Armenije. Foto: Reuters

Srečanje v Erevanu je odločalo o tem, kdo se bo prebil v play-off kvalifikacij in se tam pomeril z beograjsko Crveno zvezdo. Ker je bilo pred tem na plesu kroglic odločeno, da bo imel zmagovalec slovensko-armenskega spopada proti Crveni zvezdi prednost domačega igrišča, so ljubitelji nogometa v Sloveniji še toliko bolj nestrpno pričakovali razplet srečanja v Erevanu. Gostovanje rdeče-belih, za katere od lani nastopa Timi Max Elšnik, danes pa jih v boju za ligo prvakov čaka zelo pomembno srečanje s ciprskim Apoelom, bi predstavljalo velik nogometni spektakel v knežjem mestu. Do tega pa vendarle ni prišlo.

Dvoboj v Armeniji ni ponudil veliko priložnosti, tako da se je pri začetnem rezultatu 0:0 prevesil v podaljšek. Počasi je že dišalo po izvajanju 11-metrovk, a je nato Ararat-Armenia v 111. minuti le zatresla mrežo Matjaža Rozmana. Celjani niso znali odgovoriti, ostalo je pri 1:0. Ker takrat še ni bilo konferenčne lige, je tako Kosićeva četa izpadla iz Evrope. Pred tem je v kvalifikacijah preskočila irski Dundalk, nato pa izgubila proti norveškemu Moldeju.

Dušanu Kosiću gre v tej sezoni odlično v Bolgariji. Konec leta 2024 je prevzel vodenje Lokomotiva iz Plovdiva, s katerim je v tej sezoni že neporažen. Na petih tekmah bolgarskega prvenstva je osvojil 11 točk, prejel le dva zadetka, na lestvici pa zaseda imenitno četrto mesto. V petek je na zadnji tekmi ugnal Slavio iz Sofije z 2:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po izpadu iz Evrope ni šlo Celjanom najbolje niti v domačem prvenstvu. Trener Kosić je zaradi skromnih rezultatov po koncu jesenskega dela zapustil knežje mesto. Nasledil ga je Čeh Jiri Jarošik, ki je nizal še slabše rezultate in spravil grofe v dodatne težave. Celjani bi si v sezoni 2020/21 skoraj privoščili katastrofalen padec, saj bi lahko postali prvi slovenski prvaki, ki bi branili naslov, pri tem pa izpadli v drugo ligo, a se je klub po izjemnih predstavah v zadnjih krogih, ko je trenersko paličico prevzel Agron Šalja, le rešil.

Vsi slovensko-armenski klubski obračuni v Evropi:

Obračun Rezultat Tekmovanje Sezona Primorje : Zvarnots 6:1, 0:2 kvalifikacije za pokal UEFA 2002/03 Gorica : Shirak 2:2, 2:0 kvalifikacije za ligo Europa 2017/18 Celje : Ararat-Armenia 0:1 kvalifikacije za ligo Europa 2020/21 Maribor : Urartu 1:0, 1:0 kvalifikacije za konferenčno ligo 2021/22 Celje : Pjunik 4:1, 0:1 kvalifikacije za konferenčno ligo 2024/25 Olimpija - Noah ? kvalifikacije za konferenčno ligo 2025/26

Strelska rapsodija Mitje Zatkoviča

Mitja Zatković se je pred 23 leti znesel nad armenskim klubom. Foto: Aleš Fevžer Kako pa so se razpletli preostali slovensko-armenski obračuni v Evropi? Prvi je potekal leta 2002, ko sta se v kvalifikacijah za pokal UEFA srečala Primorje in Zvartnots. Ajdovci so navdušili na prvi tekmi in v prestolnici burje odpihnili Armence s teniškim rezultatom 6:1. Pod sanjski nastop se je podpisal Mitja Zatkovič, saj je dosegel kar štiri zadetke. Ajdovci so si tako lahko na povratni tekmi privoščili poraz z 0:2, a so vseeno suvereno napredovali v 1. krog, kjer jih je nato nadigrala Wisla iz Krakova (0:2 in 1:6).

Na naslednji slovensko-armenski spopad je bilo treba čakati 15 let, znova pa je ta privilegij iz 1. SNL dočakal primorski klub. To je bila Gorica, ki se je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomerila z armenskim Shirakom. Vrtnice so najprej gostovale in zmagale z 2:0, oba zadetka je prispeval Rifet Kapić, danes kapetan poljske Lechie Gdansk, nato pa doma zadržale prednost (2:2). V 2. krogu kvalifikacij so naletele na bistveno močnejšega tekmeca. Grški Panionios jih je izločil s skupnim rezultatom 5:2 (2:0 in 3:2).

Maribor in Celje preskočila armenski oviri

V Ljudskem vrtu je zmago Mariboru proti Urarteju zagotovil Nino Žugelj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po boleči izkušnji Celjanov iz leta 2020 so ljubitelji nogometa v Sloveniji kmalu dočakali nov slovensko-armenski spopad. Maribor je svojo prvo izkušnjo s konferenčno ligo v sezoni 2021/22 začel prav proti armenskemu Urartuju. Izšlo se je odlično za vijolice. Najprej so doma zmagale z 1:0, odločilni gol je prispeval poznejši reprezentant Nino Žugelj, uspešne so bile tudi v Armeniji, ko je v polno zadel zdajšnji napadalec Celja Danijel Šturm. Takrat je Maribor vodil Simon Rožman, v ekipi pa so prevladovali slovenski nogometaši. Na tekmi v Armeniji jih je tako dvoboj začelo kar osem. Maribor je v nadaljevanju evropske sezone naletel na previsoko oviro in izpadel proti švedskemu Hammarbyju (1:3 in 0:1).

Nazadnje je armenski klub gostoval v Sloveniji lani v Celju. Takrat sta se v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerila Celje in Pjunik. Začelo se je z gostovanjem Rierove čete v Erevanu, ki se rezultatsko ni končal po načrtih (0:1), a so takratni slovenski prvaki vse skupaj nadoknadili na povratnem srečanju. Dobili so ga kar s 4:1 in se s tem prebili v glavni del konferenčne lig, pozneje pa ponudili pravljični preboj vse do četrtfinala. Proti Armencem je takrat blestel Litovec Armandas Kučys, ki se vrača po poškodbi in bo velika pridobitev Celja v nadaljevanju sezone.

Armandas Kučys je navdušil na domači tekmi Celja proti armenskem Pjuniku. Foto: Jure Banfi

Mrežo Pjunika, sicer nekdanjega kluba najboljšega armenskega nogometaša Henrikha Mkhitaryana (Inter Milano), je Litovec zatresel dvakrat, po enkrat pa sta bila uspešna Klemen Nemanič in Luka Bobičanec. Na tisti tekmi je rdeči karton prejel Mario Kvesić, ki je v tej sezoni v življenjski formi in predstavlja enega največjih orožij Celjanov, ki jih v četrtek na stadionu Z'dežele čaka pomemben evropski spopad s češkim predstavnikom Banik Ostrava.

Sualehe in Boakye se vračata v Stožice

Portugalec David Sualehe je pomagal Olimpiji do dveh naslovov slovenskega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek pa bo na delu tudi Olimpija. Zmaji so po uspešni šok terapiji z menjavo trenerja začeli kazati porodne krče. V nedeljo so proti Kopru vpisali nenačrtovan poraz (1:3), v igri in zbranosti pa močno popustili zlasti v zadnjih 20 minutah. To je bil prvi neuspeh Nizozemca Erwina van de Looija na klopi zeleno-belih, ki ga v četrtek čaka evropski debi še v Stožicah. Zmaji bodo gostili armenskega prvaka Noah, ki je podobno kot Olimpija v prejšnji sezoni nastopal v konferenčni ligi, na poti do tega podviga pa izločil celo grškega velikana AEK Atene.

V tej sezoni si je mladi armenski klub dovolil nepričakovan spodrsljaj proti prvaku Gibraltarja Lincoln Red Imps. V 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa je v gosteh remiziral z 1:1, doma pa ni bilo zadetkov. Nato je Noah, čeprav ima v svojih vrstah kar nekaj kakovostnih igralcev in je bil favorit proti Lincolnu, izpadel po izvajanju 11-metrovk. V Stožice se bosta tako v dresu Noaha vrnila dva nekdanja zmaja. To sta David Sualehe, ki je še lani navduševal v dresu Olimpije in ji pomagal do naslova prvaka, ter Eric Boakye, ki je zadnje tri sezone odigral na Cipru za Aris Limassol. Barve Noaha brani tudi nekdanji napadalec Kopra, Mure in Maribora Nardin Mulahusejnović, trener pa je Hrvat Sandro Perković, ki je še v prejšnji sezoni kot začasni trener vodil zagrebški Dinamo.

Olimpijo čaka v četrtek zadnja domača kvalifikacijska tekma v Evropi v tej sezoni. Foto: Grega Valančič

Vložek je ogromen, zmagovalec obračuna bo napredoval v ligaški del konferenčne lige in si prislužil večmilijonsko nagrado. Olimpija, ki bo imela prvič v klubski zgodovini opravka s tekmecem iz Armenije, je tako pred velikim izzivom, izkušnje slovenskih klubov iz preteklosti pa jo učijo, da so klubi iz Armenije še kako premagljivi. To velja tudi za izkušnjo Kosićevega Celja iz leta 2020, ki je imel to smolo, da je moral dvoboj odigrati v oddaljenem Erevanu. V bližini glavnega mesta Armenije bo prihodnji četrtek gostovala tudi Olimpija, saj Noah prihaja iz kraja Abovjan, od Erevana pa je oddaljen le 16 kilometrov.