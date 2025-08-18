Kapetan Olimpije Agustin Doffo se na nedeljski tekmi prve lige s Koprom ni resneje poškodoval, potem ko je po trčenju za kratek čas izgubil zavest.

Olimpija je na nedeljski tekmi petega kroga prve lige z 1:3 izgubila proti Kopru. Dvoboj sta zaznamovala čudežni gol Denija Jurića s polovice igrišča in nesrečno trčenje treh nogometašev sredi prvega polčasa, ob katerem jo je skupil kapetan ljubljanske ekipe Augustin Doffo. Štirje nogometaši so v Olimpijinem kazenskem prostoru skočili za žogo, v Doffa je z ene strani naletel vratar Matevž Dajčar, z druge pa Isaac Matondo. Nogometaš iz Argentine je za kratek čas nezavesten obležal na zelenici. Po nekajminutni prekinitvi je vendarle sam odkorakal z igrišča, tekme pa seveda ni nadaljeval.

Agustin Doffo Foto: Aleš Fevžer Novi glavni trener Olimpije Erwin van de Looi je po tekmi povedal, da se je z Doffom pogovarjal že med polčasom, da je bil priseben, da je vedel, kako mu je ime. Dan po tekmi iz Stožic prihajajo nove obetavne novice. "Agustin Doffo je zaradi udarca v glavo predčasno zapustil domačo tekmo s Koprom. Preventivno je opravil pregled v bolnišnici, zdaj pa se počuti že bistveno bolje. Kapetanu želimo čim hitrejšo vrnitev na zelenice! Drži se, Doffo!" so zapisali pri NK Olimpija. Iz tega torej lahko razberemo, da ni utrpel pretresa možganov. Ali bo nared za četrtkovo evropsko tekmo, pa za zdaj ni jasno. V play-offu za konferenčno ligo bodo igrali z ekipo Noah iz Armenije.