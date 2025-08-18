Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
17.45

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
konferenčna liga konferenčna liga Prva liga Telemach 1. SNL FC Koper NK Olimpija NK Olimpija Augustin Doffo

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 17.45

1 ura, 29 minut

Grdo trčenje kapetana Olimpije na tekmi s Koprom

Agustin Doffo obležal nezavesten, iz bolnišnice dobre novice

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Agustin Doffo NK Olimpija FC Koper | Matevž Dajčar in Isaac Matondo sta v skoku Augustina Doffa "sploščila" med sabo, kot bi bil v sendviču. | Foto Aleš Fevžer

Matevž Dajčar in Isaac Matondo sta v skoku Augustina Doffa "sploščila" med sabo, kot bi bil v sendviču.

Foto: Aleš Fevžer

Kapetan Olimpije Agustin Doffo se na nedeljski tekmi prve lige s Koprom ni resneje poškodoval, potem ko je po trčenju za kratek čas izgubil zavest.

Aluminij - Celje
Sportal Celje in Koper po preobratih do zmag, remi Maribora

Olimpija je na nedeljski tekmi petega kroga prve lige z 1:3 izgubila proti Kopru. Dvoboj sta zaznamovala čudežni gol Denija Jurića s polovice igrišča in nesrečno trčenje treh nogometašev sredi prvega polčasa, ob katerem jo je skupil kapetan ljubljanske ekipe Augustin Doffo. Štirje nogometaši so v Olimpijinem kazenskem prostoru skočili za žogo, v Doffa je z ene strani naletel vratar Matevž Dajčar, z druge pa Isaac Matondo. Nogometaš iz Argentine je za kratek čas nezavesten obležal na zelenici. Po nekajminutni prekinitvi je vendarle sam odkorakal z igrišča, tekme pa seveda ni nadaljeval. 

Agustin Doffo | Foto: Aleš Fevžer Agustin Doffo Foto: Aleš Fevžer Novi glavni trener Olimpije Erwin van de Looi je po tekmi povedal, da se je z Doffom pogovarjal že med polčasom, da je bil priseben, da je vedel, kako mu je ime. Dan po tekmi iz Stožic prihajajo nove obetavne novice. "Agustin Doffo je zaradi udarca v glavo predčasno zapustil domačo tekmo s Koprom. Preventivno je opravil pregled v bolnišnici, zdaj pa se počuti že bistveno bolje. Kapetanu želimo čim hitrejšo vrnitev na zelenice! Drži se, Doffo!" so zapisali pri NK Olimpija. Iz tega torej lahko razberemo, da ni utrpel pretresa možganov. Ali bo nared za četrtkovo evropsko tekmo, pa za zdaj ni jasno. V play-offu za konferenčno ligo bodo igrali z ekipo Noah iz Armenije. 

Olimpija Koper Deni Jurić
Sportal Čudežni evrogol, ki je potopil Olimpijo: Rekel sem si, zakaj pa ne?
Cedevita Olimpija, Žiga Dimec
Sportal Pripravam slovenskega prvaka se je pridružil tudi "odpisani" reprezentant
konferenčna liga konferenčna liga Prva liga Telemach 1. SNL FC Koper NK Olimpija NK Olimpija Augustin Doffo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.