V senci priprav reprezentanc na evropsko prvenstvo se je danes pred Stožicami zbrala okrnjena zasedba Cedevite Olimpije, ki bo pod vodstvom glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića v naslednjih dneh pilila formo v Kranjski Gori. "Eden od glavnih problemov trenutno je odsotnost reprezentančnih košarkarjev, kar pomeni, da se na pot in priprave podajamo brez šesterice košarkarjev. To je za nas hud udarec," je pred začetkom priprav poudaril Mitrović.

Od prejšnje sezone so v ekipi ostali kapetan Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Rok Radović in Žiga Daneu, ki sta poleti podaljšala pogodbi z ljubljanskim klubom. Iz posoje v španski Palencii se je po koncu sezone v Ljubljano vrnil Lovro Gnjidić, medtem ko se bo obetavni Mark Morano Mahmutović v sezoni 2025/26 kalil pri domžalskih Kansai Helios kot posojeni igralec. V novi sezoni bodo zeleni dres oblekli tudi povratnik v Zmajevo družino Miha Cerkvenik ter novinci Umoja Gibson, Joseph Girard III, Luka Brajković, David Škara, Nikos Chougkaz in Thomas Kennedy. Priprav na novo sezono se bo s člansko ekipo udeležil tudi obetavni 17-letni Francoz Cameron Houindo.

Preden se je avtobus pred Stožicami odpeljal proti Gorenjski, je Zvezdan Mitrović v svoji drugi sezoni na čelu kluba slovenskih prvakov pozdravil svoje varovance, med katerimi pa je bilo opaziti manko reprezentantov. Na pripravah slovenske izbrane vrste se namreč mudijo Nikolić, Radović in Cerkvenik, manjka tudi grški reprezentant Chougkaz, Kennedy bo na AmeriCupu branil barve Kanade, Škara pa v predkvalifikacijah za svetovno prvenstvo zastopa Hrvaško.

Kapetanska vloga bo ponovno pripadla Jaki Blažiču. Foto: Aleš Fevžer

"Eden od glavnih problemov trenutno je odsotnost reprezentančnih košarkarjev, kar pomeni, da se na pot in priprave podajamo brez šesterice košarkarjev. To je za nas hud udarec, ker je ekipa mlada in tudi vsi novinci so precej mladi. Imamo dva izkušena člena, to sta Škara in Blažič, potem je tu še Nikolić, preostali pa so precej mlajši. Vsi fantje so zelo ambiciozni, verjamem in upam, da smo izbrali dobre karakterje. Zagotovo pa, poudarjam še enkrat, bo velik manko odsotnost prej omenjenih košarkarjev, ki bodo izpustili praktično celotne priprave," je dejal Mitrović.

Ekipi se je pridružil tudi Žiga Dimec

Ljubljanski strokovni štab je tako za potrebe priprav pozdravil sedem članov članske zasedbe, ki se jim bosta ob začetku priprav pridružila še dva mlajša košarkarja. Že prejšnji teden so tako Blažič, Stewart, Daneu, Gnjidić, Girard III, Gibson, Brajković, Houindo in Martin Tonejc opravili začetke individualnih priprav in zdravniških pregledov, ki so stalnica pred začetkom novega poglavja. V Kranjsko Goro pa so poleg stalnih članov odpotovali še trije člani ekipe Cedevite Junior – Niko Šare, Noa Škrobot in Luka Santiago Stojić, na treningih pa se bo ekipi pridružil tudi Žiga Dimec, ki bo na ta način pripomogel k normalnemu trenažnemu procesu.

Ljubljanska zasedba je v pretekli sezoni pod vodstvom črnogorskega strokovnjaka pobrala vse tri domače krone, v ligi ABA je svojo pot po vse boljših in boljših predstavah na koncu po treh tekmah zaključila v četrtfinalu proti Dubaju, v EuroCupu pa jo je le nekaj slabih minut proti Bahačešehirju v Istanbulu ločilo od uvrstitve v polfinale. Po precej medlem začetku sezone in odsotnosti trenerja Mitrovića zaradi zdravstvenih težav je nato ekipa iz tedna v teden stopnjevala svojo formo in predstave. Tega in predvsem boljšega začetka si Ljubljančani želijo tudi letos.

Pripravam se je pridružil tudi Žiga Dimec. Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas začetek priprav na sezono. Po lanski smo opravili vse potrebne analize, tako kot vedno. Na žalost nam po koncu lanske sezone ni uspelo zadržati vseh naših najboljših igralcev, a dogajanje na trgu je pač takšno, od tega smo odvisni, ker so na ta način odšli nekateri glavni člani lanske ekipe. Kljub temu nam je kar hitro uspelo sestaviti novo ekipo, na žalost je tu spet šest, sedem novih košarkarjev, kar pomeni, da bo treba stvari znova graditi od začetka, čeprav sem sam podpornik tega, da je treba graditi kontinuirano, a je situacija takšna, kot je, in mi se moramo temu prilagoditi," je povedal Mitrović.

Spremembe napram lani

Od lani so ekipo med drugim zapustili Devin Robinson, Brynton Lemar, Andrija Stipanović, Danilo Tasić pa tudi Joan Beringer, ki je bil junija izbran na naboru lige NBA. Ekipa je tako ponovno doživela veliko prevetritev. "Jaz sem trener, ki se želi prilagoditi ekipi. Analizirali smo vse nove igralce, zdaj bomo videli, kaj potrebujemo, temu bo namenjen ta čas na pripravah, da skušamo ustvariti igro, ki nam bo prinesla rezultat. Lani je bilo res specifično, sploh na začetku sezone, ko smo imeli težave s poškodbami, tudi sam sem manjkal dva meseca zaradi težav s hrbtom, a ko se je ekipa uigrala, je kazala dobre predstave. Zdaj gremo spet od začetka, reprezentanti se nam bodo pridružili, ko se bodo, potem pa se bo začelo. Kot sem rekel, moja trenerska filozofija stremi k temu, da se prilagodim na kader, ki ga imam," je še dodal Črnogorec.

Ekipo je med drugim zapustil Brynton Lemar, ki bo v novi sezoni igral za Bešiktaš. Foto: Aleš Fevžer

V Kranjski Gori ekipo čakata tudi prvi pripravljalni tekmi. V nedeljo, 24. avgusta, se bodo slovenski prvaki pomerili z nemškim prvoligašem MLP Academics Heidelberg, dva dni kasneje, 26. avgusta, pa še z italijanskim moštvom Trapani Shark. Obe tekmi bosta za javnost zaprti.

Sestava ekipe Cedevite Olimpije DJ Stewart, Umoja Gibson, Joseph Girard III, Rok Radović, Aleksej Nikolić, Luka Brajković, Jaka Blažič, Lovro Gnjidić, Miha Cerkvenik, David Škara, Nikos Chougkaz, Žiga Daneu, Thomas Kennedy.

Fokus na Eurocupu in ligi ABA

Po koncu priprav bo šlo za Ljubljančane zares. Poleg branjenja treh domačih lovorik jih čakajo še nastopi v ligi ABA in Eurocupu. Že zdaj je znano, da bo nova sezona EuroCupa za zmaje stekla 1. oktobra, ko bo v Stožicah gostovala španska Manresa. Ljubljanski klub bo v rednem delu nastopal v skupini A, kjer bodo poleg Manrese in Cedevite Olimpije igrali še: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Izrael), U-BT Cluj-Napoca (Romunija), Bahcesehir College Istanbul (Turčija), Umana Reyer Venice (Italija), Aris Midea Thessaloniki (Grčija), Neptunas Klaipeda (Litva), Veolia Towers Hamburg (Nemčija) in Slask Wroclaw (Poljska).

V ligi ABA, kjer bodo ekipe igrale po prenovljenem sistemu, pa bo Cedevita Olimpija v uvodnem delu tekmovanja nastopala v skupini B, kjer se bo pomerila s Crveno zvezdo Meridianbet (Srbija), Budućnostjo VOLI (Črna Gora), Spartakom Office Shoes (Srbija), Bosno Visit Sarajevo (BiH), Mego Superbetom (Srbija), Zadrom (Hrvaška), Ilirijo (Slovenija) in Vienno (Avstrija). Za uvod bo v prvem krogu 4. oktobra gostila Mego.

