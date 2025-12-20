Poglejte, s kakšno potezo je Boban Marjanović osvojil navijače v Zadru! #video

Ljubljanska košarkarska zasedba Perspektiva Ilirija je sinoči v Zadru doživela tesen poraz. Brez prvega strelca in organizatorja igre Wendella Greena ter občasnega slovenskega reprezentanta Bineta Prepeliča, ki sta manjkala zaradi lažjih poškodb, so Ljubljančani izgubili s 69:74. Gledalci pa si tekme ne bodo zapomnili le po rezultatu, ampak tudi po potezi srbskega orjaka Bobana Marjanovića, tesnega prijatelja Luke Dončića.

Kar 224 centimetrov visoki košarkar Boban Marjanović, ki je tik pred koncem leta oblekel dres ljubljanske Ilirije, je ob koncu prvega polčasa poskrbel za nepozaben trenutek. Na parket je povabil enega najmlajših navijačev, ga dvignil in mu pomagal do koša.

A heart-warming moment between everyone’s Big Friendly Giant, Boban Marjanović, and this young @kkzadar fan 🤗🥰#ABALiga pic.twitter.com/W8WdnuFKZn — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 19, 2025

Dvorana je bila navdušena, nadobudni ljubitelj košarke je dobil predčasno božično darilo, ki ga ne bo nikoli pozabil, Marjanović pa je znova dokazal, zakaj sodi med najbolj priljubljene košarkarje, kjerkoli se pojavi.

Foto: Zadar/Andrej Jancijev/ABA

Poraz proti Zadru je bil za Ilirijo peti zaporedni v ligi ABA, medtem ko so Zadrčani dosegli tretjo zmago na zadnjih šestih tekmah in se Ljubljančanom oddaljili na dve zmagi razlike.

Perspektivo Ilirijo do konca leta čaka še ena izjemno pomembna tekma v boju za obstanek. 27. decembra bodo v Ljubljani gostili Dunaj, s katerim si z dvema zmagama delijo zadnje mesto v skupini B.

