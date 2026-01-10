Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga ABA, 14. krog

Cedevita Olimpija se je prepozno prebudila na Dunaju

Gregor Glas | Cedevita Olimpija je izgubila v gosteh z Vienno, za katero nastopa tudi Gregor Glas. | Foto ABA/Vienna

Cedevita Olimpija je izgubila v gosteh z Vienno, za katero nastopa tudi Gregor Glas.

Foto: ABA/Vienna

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu lige ABA izgubili na gostovanju na Dunaju pri zadnjeuvrščeni Vienni (89:93), za katero je Gregor Glas dosegel osem točk. Gostitelji so prvo četrtino dobili z 31:25, nato postopno zviševali prednost, ki je ob vstopu v zadnjo četrtino znašala +13. Zmaji so se prebudili prepozno. V zadnjih minutah so se približali Vienni, a na koncu izgubili za štiri točke. Slovenskim prvakom je povzročal največ težav Američan Souleymane Boum Jr., ki je dosegel 29 točk. Ilirija bo v nedeljo gostovala pri Spartaku iz Subotice, Krka pa je v tem krogu prosta.

Ljubljanski košarkarji so regionalno tekmovanje v letu 2026 začeli z domačo zmago proti Spartaku, v soboto pa so imeli na Dunaju teoretično enostavno nalogo, saj so se merili z zadnjeuvrščeno ekipo svoje skupine, ki so jo novembra doma premagali s 86:59. A danes nikakor niso našli recepta za Dunajčane. Na koncu so se sicer približali, a vseeno tretjič v sezoni ostali praznih rok.

Že začetek tekme je pokazal, da statusa favorita gostje ne bodo mogli zlahka uveljaviti. Dunaj je začel poletno, povedel s 17:10 in 22:13, prednost pa zadržal tudi po prvem odmoru. Olimpija je delala preveč napak, zgrešila preveč metov in razpoloženim gostiteljem omogočila, da so pred koncem pobegnili že na +15 (47:32), a je nato Aleksej Nikolić s šestimi točkami vendarle razliko spravil na enomestno številko ob polčasu.

Nekdanji zmaj Gregor Glas je v prvem polčasu dosegel pet točk za Vienno. | Foto: ABA/Vienna Nekdanji zmaj Gregor Glas je v prvem polčasu dosegel pet točk za Vienno. Foto: ABA/Vienna

V tretji četrtini so se po košu Dewayna Stewarta približali na -3 (52:55), a potem spet popustili in dovolili gostiteljem, da so spet prišli do dvomestne prednosti.

Zadnjo priložnost za preprečitev poraza so imeli Ljubljančani v končnici, ko je Umoja Gibson v zadnji minuti znižal na 85:87. Vendar so v napeti končnici z napakami, izgubljenimi žogami in ob dovolj natančnih Dunajčanih s prostih metov nazadnje morali priznati premoč.

Gibson je dosegel 24 točk, Stewart pa 17 pri gostih, za domače je Souleyman Boum zbral 29 točk, Gregor Glas jih je k zmagi prispeval osem. Naslednji izziv v ligi Aba bo za Ljubljančane domača tekma z Budućnostjo 17. januarja.

Studentski centar Matica Rebca bo v nedeljo doma gostil razglašeni Partizan, Dubaj Klemna Prepeliča se bo pomeril z Borcem, Split Zorana Dragića pa čaka obračun z FMP-jem.

Liga ABA, 14. krog

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Lestvica:

Matthew Hurt
Sportal Cedevita Olimpija našla novo moč
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA
