Po olimpijskem vrvežu novi misiji za Domna in Niko Prevc

Olimpijski vrvež se je za Domna in Niko Prevc podaljšal še s ponedeljkovim sprejemom v Ljubljani , a od danes naprej nimata več časa za romantiko spominov. Vsaj do konca marca ne. Sezona se je prevesila v del, ko je pred njima še en lov – lov za velikim kristalnim globusom. Domen ima v rokah prednost, ki v skokih zveni skoraj neresnično: 625 točk pred Rjojujem Kobajašijem. Ob tem ima na dosegu še drugo kljukico – mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Nika je na svojem tiru, na katerem ima devet tekem pred koncem 486 točk naskoka pred Nozomi Maruyama. Vse poti torej peljejo v smer, da bosta v Planici v zrak dvignila še zadnjo najbolj prestižno nagrado sezone.

Karavana smučarskih skokov je že sredi prejšnjega tedna zapustila olimpijski Predazzo, ta teden pa se bo dogajanje preselilo v Avstrijo – fantje bodo leteli na letalnici na Kulmu, dekleta pa skakala v Hinzenbachu.

Olimpijski prvak s posamične tekme na veliki skakalnici Domen Prevc ima do konca sezone še deset posamičnih tekem, od tega kar šest na letalnicah – kar pomeni, da ga čaka zaključek, ki je njemu pisan na kožo. Nika Prevc bo do konca zime letela na dveh prizoriščih – v Vikersundu in krstno na Letalnici bratov Gorišek v Planici konec marca –, sicer pa jo čaka še šest tekem, da zaključi novo izjemno sezono.

Skupaj letita proti nagradi, ki v skokih pomeni krono sezone – velikemu kristalnemu globusu. Nika je na poti do tretjega zaporednega, Domen pa bi po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu postal tretji slovenski skakalec s to lovoriko ter bi postavil še zadnjo piko na i za dominantno zimo.

Domnovih sanjskih 365 dni – žigi, za katere drugi potrebujejo kariero

Z olimpijskim zlatom je Domen dopolnil zbirko največjih naslovov, ki jih lahko skakalec osvoji v karieri. In še več: v enem samem letu je zbral prestižne posamične lovorike, do katerih se mnogi približujejo celo kariero ali jih večina sploh ne osvojijo.

Nika in Domen sta se na tekmi mešanih ekip skupaj veselila zlatega odličja. Foto: Guliverimage

V pičlih 365 dneh je osvojil novoletno turnejo, postal olimpijski prvak, svetovni prvak, svetovni prvak v poletih, veliki kristalni globus pa ima praktično že na dosegu. Takšen "popolni komplet" je pred njim v karieri dosegel le Matti Nykänen. Domnov dosežek ima dodatno dimenzijo tudi zato, ker je ob tem še aktualni lastnik svetovnega rekorda – lani je v Planici poletel 254,5 metra.

Kaj vse je Domen Prevc osvojil v zadnjem letu kot posameznik zlato medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu – Trondheim,

zlatega orla na novoletni turneji,

zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih – Oberstdorf,

zlato posamično medaljo na zimskih olimpijskih igrah – Predazzo,

svetovni rekord v Planici – 254,5 metra.

Prvi slovenski zimski športnik s posamičnim olimpijskim zlatom – in to pove veliko

Povrhu vsega je Domen v Predazzu postal prvi slovenski zimski športnik s posamičnim olimpijskim zlatom. Pri dekletih je to uspelo alpski smučarki Tini Maze in skakalki Urši Bogataj.

Domen in njegovo posamično zlato. Foto: Guliverimage

Pri Domnu je razlika do drugouvrščenega praktično neulovljiva: 625 točk pred Rjojujem Kobajašijem. Do konca je še deset tekem, od tega kar šest na letalnicah (Kulm, Vikersund, Planica) – in to je dodatna voda na njegov mlin. Če bo šel trend v isto smer, bi lahko bil veliki globus rešen že ob koncu tedna za 7. marec.

Nika ima do konca devet tekem in 486 točk prednosti pred Nozomi Maruyama. Na olimpijskih igrah je ekipnemu zlatu dodala še posamično srebro in bron in zdaj lahko z bistveno bolj mirno glavo lovi še tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Planica kot poklon in kot ogledalo

Oba osrednja slovenska olimpijska junaka bosta do konca sezone torej še en mesec v središču pozornosti. Poseben soj žarometov bo usmerjen v Planico, kjer se skakalni svet vsako leto znova klanja najboljšim v sezoni.

Lani sta v Planici stala drug ob drugem, ko je Domen postavil nov svetovni rekord, letos bo vanju uperjen posebej soj luči, saj bosta številnim slovenskim ljubiteljem skokov pokazala vse lovorike, do katerih sta skočila v tej zimi. Foto: Grega Valančič

Planica bo poklon tako za Domna kot tudi za Niko, ki sta oziroma bosta spisala prav posebno poglavje. Kot brat in sestra bosta skupaj zaključila sanjski zimi in bosta z vsemi možnimi lovorikami v središču pozornosti v izteku Letalnice bratov Gorišek. Kot je dejal njun brat Peter v intervjuju za Sportal, bodo morali organizatorji za vse njune dosežke pripraviti prav posebno mizo, da se ne bo zrušila pod težo uspehov.

In če bo veliki kristalni globus krona sanjske sezone, bi lahko Domen naredil še eno kljukico: mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Šest tekem na letalnicah do konca sezone pomeni, da bo imel v rokah še dovolj priložnosti, da sanjsko leto zaključi z dodatnim podpisom.

Spored skakalci do konca sezone Kraj Tekma Datum Kulm (Avt) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 28. feb 2026 Kulm (Avt) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 1. mar 2026 Lahti (Fin) Posamična tekma – velika skakalnica -namesto Ruke 6. mar 2026 Lahti (Fin) Posamična tekma – velika skakalnica 7. mar 2026 Oslo (Nor) Posamična tekma – velika skakalnica 14. mar 2026 Oslo (Nor) Posamična tekma – velika skakalnica 15. mar 2026 Vikersund (Nor) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 21. mar 2026 Vikersund (Nor) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 22. mar 2026 Planica (Slo) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 27. mar 2026 Planica (Slo) Posamična tekma – letalnica (letalnica) 29. mar 2026