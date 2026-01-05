Zvezda premočna za Ilirijo, Cedevita Olimpija in Krka uspešni

V 13. krogu lige ABA se je v nedeljo Ilirija pomerila s Crveno zvezdo, se ji v prvem polčasu odlično upirala, v drugem pa so ji pošle moči in Beograjčani so zmagali z 91:74. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto visoko odpravili Spartak iz Subotice (86:65). Zmaji so uvodno četrtino dobili z 19:11, v nadaljevanju pa prednosti niso izpuščali iz rok in vknjižili deseto zmago v tej sezoni. Uspešen začetek slovenskih ekip v ligi ABA je v novem letu potrdila Krka, ki je bila boljša od Studentskega centra Matica Rebca (77:65).

Ilirija je v nedeljo v Hali Tivoli pričakala evroligaško Crveno zvezdo in se ji v prvem polčasu odlično upirala, še več, na odmor je četa Stipeta Modrića odšla celo s točko prednosti (43:42). A Beograjčani so se v nadaljevanju zbrali in v tretji četrtini potrdili kakovostno premoč ter jo dobili s 27:14. Tudi v zadnjih desetih minutah igre so na tivolskem parketu prevladovali gostje, ki so se veselili zmage z 91:74.

Odlično se je ljubljanski zasedbi znova odrezal Boban Marjanović, ki je 17 točkam dodal še deset skokov za nov dvojni dvojček. Edo Murić je bil s 14 točkami drugi strelec domače ekipe, 11 točk je prispeval Wendell Green. Pri zvezdi je 15 točk dosegel Jordan Nwora, po 12 Devonte Graham in Ognjen Dobrić, po 11 pa Donatas Motiejunas in Chima Moneke.

Ilirija ostaja pri treh zmagah v tej sezoni, ob devetih porazih pa je zdaj na sedmem mestu skupine B.

Cedevita Olimpija uspešno v leto 2026

Cedevita Olimpija je uspešno vstopila v 2026. Potem ko je v prejšnjem krogu izgubila proti Crveni zvezdi, je v 13. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni premagala Spartak s 86:65.

Ljubljančani so odlično odprli tekmo in si že v drugi četrtini priigrali dovolj visoko prednost za mirno nadaljevanje (38:21). Na krilih Umoje Gibsona, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, do konca pa 30 ob metu 10:12 za dve točki in 3:4 za tri točke (indeks 37), tekmeca v nadaljevanju niso spustili pod deset točk zaostanka.

Dvomestni so bili še Aleksej Nikolić s 13 točkami (trojke 2:3), DJ Stewart (10 točk, 6 skokov) in David Škara (10 točk, met iz igre 4:4). Cedevita Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrala doma, in sicer v torek v evropskem pokalu proti Bahčešehirju, nato pa jo čakata dve gostovanji; 10. januarja na Dunaju in 13. januarja v Klaipedi v Litvi.

Novomeščani niso več zadnji

Košarkarji Krke so dobili derbi začelja skupine A lige Aba. V dvorani Marof v Novem mestu so premagali Studentski centar s 77:65. Novomeščani so s tretjo zmago prekinili serijo treh porazov in zapustili zadnje mesto na lestvici. Tam je zdaj Studentski centar, ki ni zmagal že sedem tekem zapored oziroma od dvoboja konec oktobra s Krko v Podgorici, ki ga je dobil 85:75.

Krka je vodila večino tekme, a šele na začetku zadnje četrtine je po dveh trojkah Žaka Smrekarja povedla tudi z dvomestno razliko. Zmagovalec je bil odločen pet minut do konca (70:56), vse do konca pa sta ekipi bili boj za končno razliko, ki je lahko ključna v boju za obstanek v ligi Aba.

V odsotnosti prvega strelca Victorja Baileyja so največ točk za Krko dosegli Sukhmail Mathon (18 točk, met 8:9), Lovro Urbiha (14 točk, trojke 3:7) in Žak Smrekar (12 točk, trojke 2:11). Krka je v naslednjem krogu prosta, 15. januarja pa bo gostila FMP.

Split Zorana Dragića je v nedeljo doma izgubil z Dubajem Klemna Prepeliča. Dragić je prispeval pet, Prepelič pa šest točk. Mega z Urbanom Krofličem je v ponedeljek zvečer premagala z Vienno Gregorja Glasa s 100:98. Kroflić je dal 13 točk, Glas pa 14.

