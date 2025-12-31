Grški krilni center Nikos Chougkaz zapušča Cedevito Olimpijo in bo kariero nadaljeval pri solunskem klubu PAOK, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Kluba sta dosegla dogovor o prestopu igralca, ki se je ljubljanskemu kolektivu pridružil poleti.

Ker je imel Chougkaz z ljubljanskim klubom sklenjeno veljavno pogodbo, bo Cedevita Olimpija ob njegovem odhodu prejela tudi odškodnino.

Chougkaz je v zeleno-oranžnem dresu nastopal v obeh mednarodnih tekmovanjih. V evropskem pokalu je nastopil na šestih tekmah ter v povprečno 21,3 minute igre dosegal 6,7 točke in 5,7 skoka na tekmo.

V regionalni ligi je zaigral na sedmih tekmah, na katerih je v povprečju preživel dobrih 17 minut na parketu ter dosegal 8,9 točke in tri skoke na tekmo. Del sezone je Chougkaz izpustil zaradi poškodbe gležnja.