Sreda, 31. 12. 2025, 12.48
Grški košarkar Chougkaz zapušča Cedevito Olimpijo
Grški krilni center Nikos Chougkaz zapušča Cedevito Olimpijo in bo kariero nadaljeval pri solunskem klubu PAOK, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Kluba sta dosegla dogovor o prestopu igralca, ki se je ljubljanskemu kolektivu pridružil poleti.
Ker je imel Chougkaz z ljubljanskim klubom sklenjeno veljavno pogodbo, bo Cedevita Olimpija ob njegovem odhodu prejela tudi odškodnino.
Chougkaz je v zeleno-oranžnem dresu nastopal v obeh mednarodnih tekmovanjih. V evropskem pokalu je nastopil na šestih tekmah ter v povprečno 21,3 minute igre dosegal 6,7 točke in 5,7 skoka na tekmo.
V regionalni ligi je zaigral na sedmih tekmah, na katerih je v povprečju preživel dobrih 17 minut na parketu ter dosegal 8,9 točke in tri skoke na tekmo. Del sezone je Chougkaz izpustil zaradi poškodbe gležnja.