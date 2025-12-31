Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
31. 12. 2025,
12.48

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Nikos Chougkaz košarka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 31. 12. 2025, 12.48

44 minut

Grški košarkar Chougkaz zapušča Cedevito Olimpijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Cedevita Olimpija : Budućnost, Nikos Chougkaz | Nikos Chougkaz bo kariero nadaljeval pri solunskem klubu PAOK. | Foto KK Cedevita Olimpija

Nikos Chougkaz bo kariero nadaljeval pri solunskem klubu PAOK.

Foto: KK Cedevita Olimpija

Grški krilni center Nikos Chougkaz zapušča Cedevito Olimpijo in bo kariero nadaljeval pri solunskem klubu PAOK, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Kluba sta dosegla dogovor o prestopu igralca, ki se je ljubljanskemu kolektivu pridružil poleti.

Ker je imel Chougkaz z ljubljanskim klubom sklenjeno veljavno pogodbo, bo Cedevita Olimpija ob njegovem odhodu prejela tudi odškodnino.

Chougkaz je v zeleno-oranžnem dresu nastopal v obeh mednarodnih tekmovanjih. V evropskem pokalu je nastopil na šestih tekmah ter v povprečno 21,3 minute igre dosegal 6,7 točke in 5,7 skoka na tekmo.

V regionalni ligi je zaigral na sedmih tekmah, na katerih je v povprečju preživel dobrih 17 minut na parketu ter dosegal 8,9 točke in tri skoke na tekmo. Del sezone je Chougkaz izpustil zaradi poškodbe gležnja.

Aris - Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija za konec leta odpihnila Aris
Ilirija Olimpija
Sportal Visoka pokalna zmaga Krke, Cedeviti Olimpiji tesen dvoboj z Ilirijo
Isabelle Gradwell
Sportal Celjanke imajo ameriško okrepitev
Nikos Chougkaz košarka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.