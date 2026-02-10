S temi nasveti boste leto 2026 nadaljevali bolj zdravo

Skrb za prehrano, gibanje in dobro počutje ni vezana le na začetek leta – je proces, ki se gradi skozi vsakdanje odločitve. Pogosto se pri tem zatakne zaradi pomanjkanja časa, idej ali občutka, da mora biti zdravo prehranjevanje zapleteno in strogo.

Dobra novica je, da dolgoročne spremembe ne zahtevajo popolnega preobrata življenjskega sloga. Ključ so majhni, ponovljivi koraki, ki jih lahko brez težav vključimo v vsakdan. Spodaj predstavljamo tri preproste, a učinkovite smernice za boljše počutje v letu 2026.

Več beljakovin

Beljakovine imajo ključno vlogo pri delovanju telesa, saj sodelujejo pri obnovi tkiv, ohranjanju mišične mase ter tvorbi hormonov in encimov. Poleg tega pomembno vplivajo na občutek sitosti, zato pomagajo pri uravnavanju telesne teže in preprečujejo nenadne padce energije čez dan. Če jih v prehrani primanjkuje, se to pogosto pokaže kot utrujenost, večja želja po prigrizkih in slabša regeneracija.

V sodobnem tempu življenja se beljakovine pogosto znajdejo na stranskem tiru – predvsem pri zajtrkih in malicah, ki so pogosto sestavljeni predvsem iz ogljikovih hidratov. Prav zato je smiselno, da jim namenimo več pozornosti pri vsakem obroku, ne le po telesni aktivnosti.

Praktičen nasvet: Poskusite razmišljati vnaprej: ob vsakem obroku se vprašajte, kje je vir beljakovin. Že manjše prilagoditve, kot so dodatek jogurta, jajc ali stročnic, lahko bistveno izboljšajo hranilno vrednost obroka.

Konkretna rešitev: Linija SPAR High Protein ponuja praktične rešitve za vsak del dneva – od beljakovinskih jogurtov in pudingov za zajtrk do napitkov in prigrizkov za malico ali po gibanju. Tako lahko brez zapletenega načrtovanja poskrbite za ustrezen vnos beljakovin.

Več vlaknin

Vlaknine so pogosto spregledan, a izjemno pomemben del prehrane. Njihova vloga ni le v podpori prebavi, temveč tudi pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in holesterola ter pri dolgotrajnem občutku sitosti. Prehrana z dovolj vlakninami je bolj uravnotežena in telesu zagotavlja enakomeren dotok energije.

Težava je, da sodobna prehrana pogosto temelji na predelanih živilih, ki vsebujejo zelo malo vlaknin. Posledica so hitri dvigi in padci energije ter pogost občutek lakote kmalu po obroku.

Praktičen nasvet: Vlaknine v svojo prehrano uvajajte postopoma. Zamenjajte bele izdelke s polnovrednimi, pogosteje posegajte po stročnicah in poskrbite, da je zelenjava reden del kosila ali večerje.

Konkretna rešitev: Izdelki iz linije SPAR Vital temeljijo na polnovrednih sestavinah in so dober vir vlaknin. Polnovredni kosmiči, testenine ali stročnice so preprosta izbira, s katero lahko vsak obrok nadgradite v bolj hranljivo različico.

Več gibanja

Gibanje ni pomembno le za telesno pripravljenost, temveč tudi za boljše razpoloženje, manj stresa in večjo zbranost. Redna telesna aktivnost spodbuja presnovo, krepi srčno-žilni sistem in pozitivno vpliva na kakovost spanja.

Pogosta ovira pri gibanju je prepričanje, da zahteva veliko časa ali intenzivne treninge. V resnici so ravno manjši, a redni premiki tisti, ki dolgoročno prinesejo največ koristi.

Praktičen nasvet: Poiščite obliko gibanja, ki vam je blizu, in jo vključite v vsakdan. Kratek sprehod, kolesarjenje v službo ali raztezne vaje doma so povsem dovolj, če jih izvajate redno.

Konkretna rešitev: Telo, ki se giblje, potrebuje ustrezno podporo s prehrano. Kombinacija izdelkov SPAR High Protein, ki prispevajo k regeneraciji, in SPAR Vital, ki zagotavljajo dolgotrajno energijo, je dobra osnova za aktiven življenjski slog.

Preprost recept za vsak dan

Polnovredna skleda z beljakovinami in pečeno zelenjavo

Ta jed združuje vse tri smernice – beljakovine, vlaknine in energijo za gibanje. Primerna je za kosilo, večerjo ali obrok za s seboj.

Sestavine (za 2 osebi):

Priprava:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Bučko, papriko in rdečo čebulo narežite na večje, enakomerno velike kose. Čičeriko sperite pod tekočo vodo in jo dobro osušite, da se bo med peko lepo zapekla. Vso zelenjavo in čičeriko razporedite po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Pokapajte z oljčnim oljem, začinite s soljo, poprom in dimljeno papriko ter dobro premešajte, da se začimbe enakomerno razporedijo. Pekač postavite v pečico in pecite približno 25 minut. Na polovici časa zelenjavo premešajte, da se enakomerno zapeče in rahlo karamelizira. Medtem v osoljeni vodi skuhajte polnovredna žita ali testenine SPAR Vital po navodilih na embalaži. Ko so kuhana, jih odcedite in po želji rahlo pokapajte z oljčnim oljem. Beljakovinski dodatek pripravite po izbiri: piščančji file začinite in popecite na ponvi, tofu narežite in na hitro popecite do zlate barve, jajca pa skuhajte trdo in narežite. Za jogurtov preliv v manjši skledi zmešajte grški jogurt SPAR High Protein, sok polovice limone, ščepec soli in drobno sesekljana sveža zelišča. V skledo najprej razporedite osnovo iz polnovrednih žit ali testenin, dodajte pečeno zelenjavo in izbrani beljakovinski dodatek ter vse skupaj prelijte z jogurtovim prelivom.

Majhni koraki, dolgoročni učinek

Zdrav življenjski slog ni kratkoročen izziv, temveč proces. Z majhnimi, premišljenimi spremembami lahko ustvarite rutino, ki jo boste zlahka ohranjali tudi po začetnem zagonu.

Več navdiha, receptov in nasvetov za uravnoteženo prehrano najdete na portalu Več vem bolje jem.

Naj bo leto 2026 leto dobrih navad, ki vas podpirajo skozi vse leto.

