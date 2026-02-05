Priljubljena in največkrat predvajana slovenska pevka zadnjih nekaj let zna izkoristiti prosti čas, ki se profesionalnim glasbenikom ponavadi ponudi predvsem januarja ali februarja. Če je še pred nekaj tedni Nina Pušlar uživala na smučarskem oddihu, se v zadnjih dneh mudi v zasneženem New Yorku, kjer je na zmagoviti tekmi na gostovanju pri delu ujela tudi košarkarskega zvezdnika Luko Dončića.

Nina Pušlar je na svojih družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov s potovanja v Veliko jabolko. Med drugim je iz njenih objav razbrati, da si je ogledala Centralni park, se naužila razgledov na znameniti Brooklyn Bridge in na večmilijonsko mesto tako podnevi kot ponoči ter se sprehodila po ulicah velemesta, ki nikoli ne spi.

S kom se mudi onkraj Atlantika, kot smo pri pevki že vajeni, ni razkrila.

Sprehodila se je tudi po ulicah New Yorka ... Foto: Instagram/ninapuslar

Ogledala si je tekmo med Brooklynom in Dončićevimi Lakersi

Pušlar si je v Barclays Centru, kjer domače tekme igra NBA-ekipa Brooklyn Nets, ogledala tudi košarkarsko tekmo, na kateri so domačine s 125:109 premagali Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu. Eno izmed akcij, v kateri se je pri metu za tri točke znašel Dončić, je ujela tudi pevka in delila utrinek s tekme ter samo z dvema besedama dala vedeti, da je oboževalka košarkarskih predstav Slovenca, saj je ob posnetku zapisala: "Luka Magic".

V noči na sredo je Luka Dončić z Los Angeles Lakersi odigral še drugo zaporedno tekmo v New Yorku (pred tem so izgubili proti New York Knicks). V Velikem jabolku si je tekmo v živo ogledalo več deset navijačev iz Slovenije, ki so se veselili zmage Dončića in Jezernikov. Ob težko pričakovani vrnitvi Austina Reavesa so tokrat premagali Brooklyn Nets, slovenski košarkar pa je ob zmagi zlato-vijoličastih Jezernikov dosegel 24 točk, šest skokov, pet asistenc in izgubil šest žog v 28 minutah in 49 sekundah na parketu.

Iz Velikega jabolka na novo destinacijo?

Ena izmed pevkinih zadnjih objav razkriva, da se z mednarodnega letališča Johna F. Kennedyja že odpravlja proti domu ali pa na novo destinacijo. V objavi je namreč iz letala New Yorku že pomahala v slovo. Pevka bo kmalu nadaljevala turnejo po Sloveniji – za valentinov konec tedna bo nastopila v Markovcih in Velenju, marca pa se bo, preden na materinski dan z velikim projektom Aria nastopi v ljubljanski Odiseji, mudila še na dveh koncertnih prizoriščih.

... in si ogledala znameniti Brooklyn Bridge ter ujela pogled na večmilijonsko mesto, ki nikoli ne spi. Foto: Instagram/ninapuslar

