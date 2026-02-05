Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
5. 2. 2026,
10.08

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Atlantski ocean tekma NBA ZDA oddih košarka Luka Dončić Luka Dončić New York Nina Pušlar

Četrtek, 5. 2. 2026, 10.08

4 minute

Nina Pušlar na oddihu v New Yorku, ujela tudi Dončićevo zmagovito predstavo #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Luka Dončić, Nina Pušlar | Nina Pušlar se je odpravila v New York, kjer si je ogledala mesto in zmagovito predstavo Luke Dončića z Lakersi. | Foto Guliverimage, STA

Nina Pušlar se je odpravila v New York, kjer si je ogledala mesto in zmagovito predstavo Luke Dončića z Lakersi.

Foto: Guliverimage, STA

Priljubljena in največkrat predvajana slovenska pevka zadnjih nekaj let zna izkoristiti prosti čas, ki se profesionalnim glasbenikom ponavadi ponudi predvsem januarja ali februarja. Če je še pred nekaj tedni Nina Pušlar uživala na smučarskem oddihu, se v zadnjih dneh mudi v zasneženem New Yorku, kjer je na zmagoviti tekmi na gostovanju pri delu ujela tudi košarkarskega zvezdnika Luko Dončića.

Nina Pušlar je na svojih družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov s potovanja v Veliko jabolko. Med drugim je iz njenih objav razbrati, da si je ogledala Centralni park, se naužila razgledov na znameniti Brooklyn Bridge in na večmilijonsko mesto tako podnevi kot ponoči ter se sprehodila po ulicah velemesta, ki nikoli ne spi.

S kom se mudi onkraj Atlantika, kot smo pri pevki že vajeni, ni razkrila.

Sprehodila se je tudi po ulicah New Yorka ... | Foto: Instagram/ninapuslar Sprehodila se je tudi po ulicah New Yorka ... Foto: Instagram/ninapuslar

Ogledala si je tekmo med Brooklynom in Dončićevimi Lakersi

Pušlar si je v Barclays Centru, kjer domače tekme igra NBA-ekipa Brooklyn Nets, ogledala tudi košarkarsko tekmo, na kateri so domačine s 125:109 premagali Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu. Eno izmed akcij, v kateri se je pri metu za tri točke znašel Dončić, je ujela tudi pevka in delila utrinek s tekme ter samo z dvema besedama dala vedeti, da je oboževalka košarkarskih predstav Slovenca, saj je ob posnetku zapisala: "Luka Magic".

V noči na sredo je Luka Dončić z Los Angeles Lakersi odigral še drugo zaporedno tekmo v New Yorku (pred tem so izgubili proti New York Knicks). V Velikem jabolku si je tekmo v živo ogledalo več deset navijačev iz Slovenije, ki so se veselili zmage Dončića in Jezernikov. Ob težko pričakovani vrnitvi Austina Reavesa so tokrat premagali Brooklyn Nets, slovenski košarkar pa je ob zmagi zlato-vijoličastih Jezernikov dosegel 24 točk, šest skokov, pet asistenc in izgubil šest žog v 28 minutah in 49 sekundah na parketu.

Iz Velikega jabolka na novo destinacijo?

Ena izmed pevkinih zadnjih objav razkriva, da se z mednarodnega letališča Johna F. Kennedyja že odpravlja proti domu ali pa na novo destinacijo. V objavi je namreč iz letala New Yorku že pomahala v slovo. Pevka bo kmalu nadaljevala turnejo po Sloveniji – za valentinov konec tedna bo nastopila v Markovcih in Velenju, marca pa se bo, preden na materinski dan z velikim projektom Aria nastopi v ljubljanski Odiseji, mudila še na dveh koncertnih prizoriščih.

... in si ogledala znameniti Brooklyn Bridge ter ujela pogled na večmilijonsko mesto, ki nikoli ne spi. | Foto: Instagram/ninapuslar ... in si ogledala znameniti Brooklyn Bridge ter ujela pogled na večmilijonsko mesto, ki nikoli ne spi. Foto: Instagram/ninapuslar

Oglejte si še:

Nina Pušlar
Trendi Skrivnostna Nina Pušlar delila fotografije s smučarskega oddiha
Helena Blagne
Trendi Kako je Helena Blagne z elegantno kombinacijo navdušila ulice New Yorka?
Helena Blagne
Trendi Helena Blagne s sledilci delila utrinke z rajskega otočja
Luka Dončić
Sportal Dončićev večer: priznanje lige NBA, zmaga in vrnitev velikega prijatelja
Atlantski ocean tekma NBA ZDA oddih košarka Luka Dončić Luka Dončić New York Nina Pušlar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.