Domžalčani tretji polfinalisti košarkarskega pokala

Po Krki in GGD Šenčurju se je na zaključni turnir pokala Spar, ki bo 19. in 20. februarja v Šenčurju, uvrstil tudi Kansai Helios, ki je bil v dveh četrtfinalnih tekmah boljši od Laškega.

Zasedba iz Domžal je na prvi tekmi visoko zmagala z 98:69, na torkovi povratni pa je bil boljši Laško s 85:76.

Zadnji polfinalist bo znan po ljubljanskem obračunu med Cedevito Olimpijo in Perspektivo Ilirijo, ki bo 16. februarja. Olimpija je na prvi tekmi v gosteh premagala Ilirijo s 84:78.

Prvi polfinalni par pokalnega zaključnega turnirja v Šenčurju je Krka - GGD Šenčur, medtem ko se bo Kansai Helios na drugem polfinalnem obračunu pomeril z zmagovalcem dvoboja Cedevita Olimpija - Perspektiva Ilirija.

