Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Torek,
10. 2. 2026,
21.00

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar

Torek, 10. 2. 2026, 21.00

11 minut

Pokal Spar, četrtfinale, povratne tekme

Domžalčani tretji polfinalisti košarkarskega pokala

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Perspektiva Ilirija - Kansai Helios Domžale | Krka se je zavihtela v polfinale. | Foto Aleš Fevžer

Krka se je zavihtela v polfinale.

Foto: Aleš Fevžer

Po Krki in GGD Šenčurju se je na zaključni turnir pokala Spar, ki bo 19. in 20. februarja v Šenčurju, uvrstil tudi Kansai Helios, ki je bil v dveh četrtfinalnih tekmah boljši od Laškega.

Zasedba iz Domžal je na prvi tekmi visoko zmagala z 98:69, na torkovi povratni pa je bil boljši Laško s 85:76.

Zadnji polfinalist bo znan po ljubljanskem obračunu med Cedevito Olimpijo in Perspektivo Ilirijo, ki bo 16. februarja. Olimpija je na prvi tekmi v gosteh premagala Ilirijo s 84:78.

Prvi polfinalni par pokalnega zaključnega turnirja v Šenčurju je Krka - GGD Šenčur, medtem ko se bo Kansai Helios na drugem polfinalnem obračunu pomeril z zmagovalcem dvoboja Cedevita Olimpija - Perspektiva Ilirija.

Pokal Spar, četrtrfinale, povratne tekme

Torek, 6. januar:

Torek, 13. januar:

Torek, 10. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson
Sportal Cedeviti Olimpiji v končnici zmanjkalo moči
KK Perspektiva Ilirija kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.