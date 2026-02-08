Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Nedelja,
8. 2. 2026,
21.02

Evroliga Cedevita Olimpija

Nedelja, 8. 2. 2026, 21.02

1 ura, 23 minut

Zgodovinski uspeh mladih košarkarjev Cedevite Olimpije

Š. L.

Maks Ciperle | Maks Ciperle je bil izbran v najboljšo peterko turnirja. | Foto Aleš Fevžer

Maks Ciperle je bil izbran v najboljšo peterko turnirja.

Foto: Aleš Fevžer

Mladi košarkarji Cedevite Olimpije so zgodovinsko uvrstitev v finale evroligaškega turnirja adidas Next Gen v Ulmu za ekipe do 18 let nadgradili z zmago nad beograjsko Mego Superbet z rezultatom 82:73, so sporočili iz kluba. Mladi Zmaji so tako uspešno prestali kvalifikacijski turnir v močni mednarodni konkurenci in si priigrali vstopnico za finalni turnir, ki bo v okviru finalnega turnirja četverice elitne Evrolige konec maja potekal v Atenah, so še dodali.

Ekipni uspeh sta dopolnila še Maks Ciperle in Cameron Houindo, ki sta bila izbrana v najboljšo peterko turnirja v Ulmu, Houindo pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja.

Na poti do finalne tekme so košarkarji Cedevite Olimpije v skupinskem delu turnirja premagali Milano in Ulm, izgubili pa so proti ekipi Next Gen Ulm. Mega Superbet je skupinski del tekmovanja zaključila s tremi zmagami na treh tekmah. "Sanje so se uresničile. Neverjetno. Fantje so bili izjemni. To je zelo pomembna zmaga zanje, saj so trdo delali, da so jo dosegli. V dvorani smo vsak dan garali – z menoj ni lahko delati, ker sem trener, ki je izredno pozoren na detajle. To je velika zmaga za Cedevito Olimpijo, za klub in celotno organizacijo. Prihodnost sloni na mladih. Moramo biti potrpežljivi in verjeti v proces. Nekateri fantje so prvič nastopili na takšnem turnirju, zato je bilo čutiti nekaj nervoze. Ne vem, kaj nas čaka v Atenah, a to zmago smo si zaslužili in v njej bomo uživali," je ob velikem uspehu povedal trener ekipe, Miro Alilović.

