Na bankah leži 29 milijard evrov: bodo to spremenili individualni naložbeni računi?

Geopolitične napetosti in dinamična dogajanja v svetu se v zadnjih tednih močno odražajo tudi na kapitalskih trgih. Negotovost, ki jo dodatno stopnjujejo konflikti na Bližnjem vzhodu, vpliva na borzne indekse, cene energentov in razpoloženje vlagateljev. Nihanja na trgih so zato postala še izrazitejša, investicijske odločitve pa zahtevajo več premisleka in dolgoročnega pogleda.

Padec tečajev in spremenjeno okolje

Napad ZDA in Izraela na Iran je v zadnjih dneh potopil borzne indekse in zvišal cene surovin. Kako ocenjujete trenutno stanje na kapitalskih trgih, tako na globalni kot na domači ravni?

Svet se ureja na novo in na nova geopolitična razmerja se bo treba navaditi, od Venezuele do Izraela in Irana. Svetovno gospodarstvo kljub napetostim teče naprej, dokler konflikt ne preraste v širšo vojno.

Trgi se prilagajajo okoliščinam. To je običajna reakcija trgov, ki se odzivajo na razmere, kar pomeni, da bodo ob povečanju negotovosti zaradi napadov reagirali negativno, ob umiritvi razmer pa pozitivno.

Na slovenskem trgu so učinki predvsem posredni, saj Ljubljanska borza večinoma sledi razpoloženju na večjih evropskih trgih.

Kako takšni geopolitični dogodki običajno vplivajo na finančne trge? Jasno je, da na trgih nihče ni jasnovidec, a kaj po vašem mnenju trenutno napovedujejo razmere? Kaj trenutne razmere napovedujejo za kapitalske trge v prihodnjem obdobju?

Geopolitični dogodki praviloma povzročijo kratkoročen porast negotovosti in volatilnosti na finančnih trgih. Delniški indeksi pogosto reagirajo s padci, kapital pa se začasno seli v varnejše naložbe, medtem ko cene energije hitro zrastejo.

Ključno tveganje v trenutni situaciji je možnost širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu ter morebitne motnje v oskrbi z nafto čez Hormuško ožino. To lahko povzroči trajneje višje cene energije, okrepi inflacijske pritiske in centralne banke prisili celo v ponovno zaostrovanje denarne politike, torej zviševanje obrestnih mer.

Dodatno tveganje predstavljajo tudi javne finance držav. Tako v Evropi kot v ZDA so fiskalni primanjkljaji visoki, zato kombinacija višje inflacije, višjih obrestnih mer in počasnejše gospodarske rasti povečuje pritisk na javne proračune in finančne trge.

Če konflikt ostane omejen, so takšni geopolitični šoki praviloma kratkotrajni. Če pa bi prišlo do širše energetske ali fiskalne destabilizacije, bi to lahko pomenilo precej večje tveganje za kapitalske trge v prihodnjem obdobju.

Hkrati pa napovedi o varovanju Hormuške ožine in zagotavljanju neprekinjenega pretoka nafte na finančne trge delujejo pomirjujoče. Stabilnejša oskrba z energenti znižuje pritisk na cene nafte, kar blaži inflacijske pritiske in centralnim bankam omogoča nadaljevanje postopnega zniževanja obrestnih mer. Takšno okolje praviloma izboljšuje razpoloženje na kapitalskih trgih.

Kako se v takšnih razmerah običajno odzivajo slovenski vlagatelji? Opažate več previdnosti ali morda tudi več zanimanja za nakupe v času padcev?

Slovenski kapitalski trg nima zelo dolge tradicije, ne po času ne po obsegu v primerjavi z bolj razvitimi trgi, zato tudi vlagatelji niso vedno najbolj izkušeni pri odzivanju na večja nihanja trgov. Pri manjših vlagateljih se že vidi več razumevanja, da so padci lahko tudi priložnost za nakupe. S časom in z večjo udeležbo vlagateljev se bo tudi ta investicijska kultura postopoma razvijala.

Zgodovina kapitalskih trgov kaže, da so krizna obdobja pogosto prinesla tudi nove investicijske priložnosti. Kaj nas po vašem mnenju uči zgodovina trgov? Kakšen je vaš nasvet glede tega?

Trgi se na šoke običajno odzovejo hitro, vendar se dolgoročno vračajo k temeljnim dejavnikom, kot so gospodarska rast in dobički podjetij. Glavna lekcija je disciplina in dolgoročni pristop. Pomembno je ohraniti mirno glavo, se držati svoje strategije in korekcije na trgu razumeti tudi kot priložnost.

Kakšen nasvet bi v takšnem okolju dali "malim vlagateljem", ki spremljajo padce tečajev in se sprašujejo, ali je zdaj pravi čas za vstop ali za previdnost?

Mali vlagatelji naj predvsem ohranijo mirno glavo in se izognejo impulzivnim odločitvam. Disciplina in potrpežljivost sta pri investiranju pogosto pomembnejši od kratkoročnega ugibanja gibanja trgov. Takšna obdobja so lahko tudi priložnost za postopne nakupe, še posebej v okviru Individualnega naložbenega računa (INR računa), ki omogoča davčno ugodno in dolgoročno investiranje.

INR račun vlagatelju omogoča, da postopno gradi razpršen portfelj delnic in ETF skladov, pri čemer so ob izpolnjevanju pogojev dolgoročni kapitalski dobički davčno ugodneje obravnavani. Prav zato je takšen okvir primeren predvsem za dolgoročno varčevanje, tudi za otroke in vnuke, saj spodbuja disciplino, redne naložbe in dolgoročen investicijski pogled.

Dobro je, da otroci vedo, da se z delom zasluži. Hkrati pa je pomembno, da razumejo tudi drugo stran, torej če varčujemo in vlagamo, ta kapital ustvarja zaslužek. To pomeni, da ni treba vsega zapraviti danes, saj lahko z vlaganjem ustvarimo več za jutri.

To je pomemben nauk za otroke, in če nam takšno finančno razmišljanje uspe razviti na ravni slovenske mlade populacije, smo dosegli izjemno veliko.

Kako pomembno je v takšnih obdobjih ohraniti dolgoročno investicijsko strategijo in se izogniti impulzivnim odločitvam?

Najprej je smiselno, da se vlagatelji obrnejo na strokovnjaka. Tako kot za avto gremo k mehaniku, je tudi pri upravljanju denarja pogosto pametno poiskati pomoč nekoga, ki ima znanje in izkušnje.

Ob tem pa je vedno zelo pomembno ohraniti dolgoročno investicijsko strategijo in se izogniti impulzivnim odločitvam. Trgi so lahko kratkoročno zelo volatilni, vendar se dolgoročna vrednost običajno ustvarja z disciplino, potrpežljivostjo in razpršenim portfeljem.

Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo tudi INR računi, še posebej v kombinaciji s strokovnjakom. Vlagatelj s tem dobi jasen in davčno ugoden okvir za dolgoročno investiranje, strokovno pomoč pri oblikovanju razpršenega portfelja ter več discipline pri investicijskih odločitvah. Tako se lažje izogne impulzivnim potezam, nepotrebnim stroškom in slabšim rezultatom, ki pogosto nastanejo pri kratkoročnem reagiranju na nihanja na trgih.

Igor Štemberger: "Trgi se prilagajajo okoliščinam. To je običajna reakcija trgov, ki se odzivajo na razmere, kar pomeni, da bodo ob povečanju negotovosti zaradi napadov reagirali negativno, ob umiritvi razmer pa pozitivno." Foto: Ilirika d.d.

Individualni naložbeni računi (INR)

Kot ste že omenili: začetek marca na slovenski kapitalski trg prinaša novost: individualne naložbene račune (INR), ki jih je mogoče odpreti od 6. marca dalje. Kako pomemben korak je to po vašem mnenju za razvoj kapitalskega trga v Sloveniji?

Uvedba INR računov bo temeljito spremenila varčevalne navade Slovencev, saj uvaja jasen in davčno ugoden okvir za dolgoročno investiranje. Del prihrankov, ki danes leži na bančnih računih, se bo postopno prelival v delnice in ETF sklade, kar bo povečalo udeležbo domačih vlagateljev na kapitalskih trgih, okrepilo likvidnost na Ljubljanski borzi ter sčasoma podprlo več zasebnih investicij in razvoj gospodarstva.

Kako bo individualni naložbeni račun deloval v praksi: kako ga odpreti in kako ga lahko posameznik uporablja?

INR račun lahko posameznik enostavno odpre prek nove mobilne aplikacije Ilirika kar od doma, domala v petih minutah, lahko pa tudi v poslovalnicah Ilirike ali na poslovalnicah Pošte Slovenije. Tako lahko vlagatelji hitro in brez zapletenih postopkov začnejo investirati ter postopno graditi svoj portfelj delnic, ETF skladov in obveznic.

Za vlagatelje, ki želijo strokovno podporo, v Iliriki ponujamo tudi upravljanje premoženja znotraj INR računa, kjer naši strokovnjaki poskrbijo za oblikovanje in upravljanje razpršenega portfelja. Posameznik lahko tako izkoristi davčne prednosti INR računa, hkrati pa investicijske odločitve prepusti izkušenim strokovnjakom.

Kaj uvedba individualnih naložbenih računov konkretno pomeni za posameznika oziroma za njegovo denarnico?

Uvedba individualnih naložbenih računov za posameznika pomeni predvsem davčno ugodnejši in enostavnejši način investiranja. Omogoča dolgoročno gradnjo portfelja brez sprotnega obdavčevanja vsake prodaje ali prilagoditve naložb, kar povečuje učinek obrestno-obrestnega računa. Prav v obdobjih večje negotovosti na trgih je takšen okvir še posebej uporaben, saj vlagatelju omogoča lažje, postopno in davčno učinkovito investiranje.

Hkrati je takšen račun zelo primeren tudi za dolgoročno varčevanje za otroke ali vnuke, saj omogoča postopno gradnjo premoženja v stabilnem in davčno ugodnejšem investicijskem okviru.

INR so del strategije razvoja kapitalskega trga do leta 2030. Ali menite, da lahko takšen instrument dejansko spremeni investicijsko kulturo v Sloveniji?

Da, zagotovo. INR računi ustvarjajo davčno ugoden in enostaven okvir za dolgoročno investiranje, kar postopoma premakne del prihrankov z bančnih računov na kapitalski trg. Če jih bodo ljudje uporabljali dolgoročno, lahko pomembno prispevajo k razvoju investicijske kulture v Sloveniji.

Pomembno je tudi poudariti, da so naložbe znotraj INR računa jasno regulirane in usmerjene na razvite, likvidne zahodne kapitalske trge, kjer veljajo visoki standardi nadzora in transparentnosti. Hkrati so za ponudnike predpisane tudi visoke kazni v primeru nepravilnosti, zato je sistem strogo nadzorovan. Za vlagatelja pa je proces zelo enostaven, saj v Iliriki poskrbimo za vse od vodenja računa in poročanja do davčne administracije.

Podatki kažejo, da imajo Slovenci na bančnih depozitih in vpoglednih računih približno 29 milijard evrov prihrankov. Ali lahko INR vsaj del tega kapitala preusmerijo na kapitalski trg?

Da, potencial za to vsekakor obstaja. Slovenci imajo na bančnih računih zelo velik obseg prihrankov, ki zaradi nizkih obresti in inflacije pogosto izgubljajo realno vrednost. INR računi lahko vsaj del teh sredstev postopoma preusmerijo na kapitalski trg, saj vlagateljem ponujajo davčno ugoden in enostaven okvir za dolgoročno investiranje, kar lahko poveča zanimanje za delnice in ETF sklade.

Ali lahko takšni instrumenti, kot so individualni naložbeni računi, spodbudijo tudi spremembo miselnosti slovenskih vlagateljev, da že z manjšimi, postopnimi vlaganji začnejo dolgoročno graditi finančno varnost?

Da, to je eden ključnih namenov takšnih instrumentov. INR računi spodbujajo kulturo postopnega in dolgoročnega investiranja, kjer lahko posamezniki že z manjšimi, rednimi zneski začnejo graditi razpršen portfelj in finančno varnost.

V Iliriki želimo prav to približati širšemu krogu ljudi, da vlaganje ni rezervirano le za velike zneske, temveč da lahko posameznik postopno gradi premoženje skozi čas. Takšen pristop lahko postopoma spremeni investicijsko miselnost v Sloveniji, od klasičnega varčevanja na bančnih računih k dolgoročnemu investicijskemu varčevanju in investiranju preko kapitalskega trga.

Igor Štemberger: "Uvedba INR računov bo temeljito spremenila varčevalne navade Slovencev, saj uvaja jasen in davčno ugoden okvir za dolgoročno investiranje." Foto: Ilirika d.d.

Vzajemna

Začetek marca je za slovenski kapitalski trg zanimiv tudi zato, ker so 4. marca na Ljubljanski borzi začele kotirati delnice Vzajemne. Kako pomemben dogodek je to po vašem mnenju za domači kapitalski trg?

Začetek kotacije delnic Vzajemne na Ljubljanski borzi je pomemben dogodek tako za delničarje Vzajemne kot za slovenski kapitalski trg. Dogodek je povečal zanimanje za borzo, kar je pozitivno za razvoj kapitalskega trga.

Kotacija delnic Vzajemne na Ljubljanski borzi na trg prinaša novo večjo finančno družbo in hkrati veliko število novih malih delničarjev. To lahko poveča zanimanje za borzo, okrepi likvidnost trgovanja ter razširi udeležbo domačih vlagateljev, kar je dolgoročno pozitivno za razvoj kapitalskega trga v Sloveniji.

V Iliriki hkrati omogočamo, da lahko delničarji svoje delnice Vzajemne prenesejo na INR račun ali na običajen trgovalni račun, kjer jih lahko vključijo v širši investicijski portfelj ter izkoristijo davčno ugodnejši okvir za dolgoročno investiranje.

Po tržni vrednosti bo Vzajemna sodila med manjše borzne družbe, po številu delničarjev pa daleč izstopa, ima jih približno 445 tisoč. Kako lahko tako široka baza delničarjev vpliva na trgovanje z delnico?

Široka baza približno 445 tisoč delničarjev lahko na začetku pomeni zelo razpršeno lastništvo in nepredvidljivo ponudbo delnic na trgu. Če pride do večjega razkoraka med ponudbo in povpraševanjem, še posebej v primeru, da ni aktivnega vzdrževalca likvidnosti, so lahko cene v začetni fazi trgovanja precej volatilne, saj že relativno manjši posli lahko povzročijo večja cenovna nihanja.

Zato je zelo pomembno, da so trgovalni mehanizmi in celoten sistem trgovanja pravilno in stabilno urejeni, saj to omogoča bolj uravnoteženo oblikovanje cen, večjo transparentnost ter dolgoročno večje zaupanje vlagateljev v kapitalski trg.

Ker trgovanje z delnico v začetnem obdobju še ne bo utečeno, lahko pričakujemo tudi določene posebnosti. Kaj lahko vlagatelji realno pričakujejo v prvih mesecih?

V prvih mesecih lahko vlagatelji pričakujejo večjo volatilnost, nizko likvidnost in občasna neravnovesja v knjigi naročil, saj se delnice še postopoma prenašajo na trgovalne račune in se trg šele oblikuje. Zato je pri takšnih delnicah zelo pomembna vloga vzdrževalcev likvidnosti, ki pomagajo stabilizirati trgovanje in zmanjšati večja cenovna nihanja.

Veliko novih delničarjev se s kapitalskim trgom srečuje prvič. Kaj morajo vedeti ob kotaciji delnic Vzajemne in na kaj morajo biti kot delničarji pozorni?

Predvsem na to, da je cena delnice na borzi vedno rezultat ponudbe in povpraševanja, zato lahko kratkoročno precej niha. Pomembno je, da odločitev o prodaji ali nakupu ne temelji na čustvih ali kratkoročnih premikih, temveč na dolgoročnem pogledu in razumevanju podjetja, v katerega vlagajo.

Ali pričakujete, da bo tako veliko število novih delničarjev povečalo zanimanje Slovencev za kapitalski trg tudi širše?

Da. Veliko število novih delničarjev pomeni, da se bo prvič veliko ljudi neposredno srečalo s kapitalskim trgom, kar lahko poveča zanimanje za vlaganje tudi v druge delnice in naložbe.

Začetek marca je za slovenski kapitalski trg zanimiv tudi zato, ker so 4. marca na Ljubljanski borzi začele kotirati delnice Vzajemne. Foto: Matic Prevc/STA

Ljudske obveznice

Po dveh izdajah v letih 2024 in 2025 država letos pripravlja novo izdajo ljudskih obveznic s triletno ročnostjo in obrestno mero 2,6 odstotka. Kako ocenjujete zanimanje vlagateljev za takšne instrumente?

Zanimanje bo zelo dobro, saj bančni depoziti v Sloveniji skoraj ne prinašajo donosa. Državna obveznica z donosom okoli 2,6 odstotka je za vlagatelje izredno privlačna alternativa, saj gre za neposredno obveznost države in tudi bolj likvidno naložbo kot klasični bančni vezan depozit.

Štiričlanska družina z dvema otrokoma lahko tako skupaj investira do milijon evrov, saj je maksimalni znesek vpisa 250 tisoč evrov na posameznika. Pri približno 2,6-odstotni obrestni meri to pomeni bistveno višji donos, kot ga trenutno ponuja večina bančnih depozitov, hkrati pa gre za naložbo, ki je za številne vlagatelje tudi predvidljiva oblika varčevanja.

Novost letošnje izdaje je, da bo obveznice mogoče vpisati tudi prek individualnih naložbenih računov. Kako pomembna je po vašem mnenju ta povezava med INR in ljudskimi obveznicami?

Ta povezava je zelo pomembna, saj INR omogoča enostaven in davčno ugoden okvir za investiranje, ljudske obveznice pa predstavljajo preprost in razumljiv prvi korak na kapitalski trg. Skupaj lahko spodbudita več ljudi, da začnejo postopoma investirati.

S tem se postopoma gradi tudi mehanizem in infrastruktura za naslavljanje gospodinjstev kot pomembnega vira kapitala za financiranje gospodarstva. Zakaj se ne bi del podjetij vsaj delno financiral tudi prek obveznic in delnic, v katere bi investirala domača gospodinjstva? Takšen model je v bolj razvitih kapitalskih trgih povsem običajen in dolgoročno prispeva k večji stabilnosti financiranja podjetij in blaginje gospodinjstev.

Seveda pa je zato smiselno, da se v prihodnje okvir INR računov še dodatno razvija in naredi še bolj spodbuden, če želimo resneje nagovoriti gospodinjstva kot pomemben vir domačega kapitala.

Po dveh izdajah v letih 2024 in 2025 država letos pripravlja novo izdajo ljudskih obveznic s triletno ročnostjo in obrestno mero 2,6 odstotka. Foto: STA

Tokrat bodo ljudske obveznice lahko vpisale tudi mladoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Kako gledate na to odločitev in ali lahko prispeva k večji finančni pismenosti?

To je dobra odločitev, saj lahko mladim že zgodaj približa kapitalski trg in varčevanje skozi naložbe. Takšni koraki dolgoročno prispevajo k večji finančni pismenosti in k temu, da ljudje začnejo o investiranju razmišljati že precej prej.

Hkrati to tudi družinam omogoča, da skupaj investirajo več sredstev in postopoma gradijo naložbe za prihodnost svojih otrok.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene tudi na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive. Ali lahko takšni produkti spodbudijo večjo aktivnost malih vlagateljev na kapitalskem trgu?

Da. Kotacija na borzi pomeni, da bodo obveznice prosto prenosljive, kar vlagateljem omogoča večjo fleksibilnost, hkrati pa lahko dodatno poveča zanimanje malih vlagateljev za kapitalski trg.

Nova mobilna aplikacija Ilirika

Kot ste deloma že omenili: na trg ste nedavno lansirali mobilno aplikacijo Ilirika, ki prinaša predvsem izboljšano uporabniško izkušnjo in večjo varnost, med drugim tudi dvofaktorsko avtentikacijo. Katere so bile ključne usmeritve pri prenovi aplikacije?

Ključne usmeritve so bile, da lahko stranka od doma odpre INR račun ali trgovalni račun v čim krajšem času ter nemudoma začne kupovati delnice in obveznice. Danes lahko posameznik INR račun odpre praktično v petih minutah kar od doma in kupi domačo ali tujo delnico, domači ali tuji ETF sklad.

Poleg tega so bile pomembne usmeritve pri razvoju tudi večja varnost, boljša preglednost in sodobna uporabniška izkušnja. Zato smo uvedli tudi dvofaktorsko avtentikacijo ter aplikacijo oblikovali tako, da vlagateljem omogoča enostaven pregled portfelja in trgovanja.

Nova aplikacija bo uporabnikom omogočala tudi odprtje individualnega naložbenega računa neposredno prek telefona. Kako pomembna je po vašem mnenju takšna digitalna dostopnost za širjenje investiranja med prebivalstvom?

Pričakovali smo, da bo zanimanje veliko in da bi lahko ljudje stali v dolgih vrstah, zato smo želeli to čim bolj razbremeniti z digitalno dostopnostjo in novo aplikacijo.

Digitalna dostopnost je zelo pomembna, saj močno znižuje vstopne ovire za vlagatelje. Če lahko posameznik INR račun odpre hitro in enostavno kar prek telefona, je veliko večja verjetnost, da se bo odločil za prvi korak v investiranje. Zato tudi pričakujemo zelo dober odziv vlagateljev.

Koliko se po vaših izkušnjah spreminja način, kako ljudje dostopajo do kapitalskih trgov in kakšna je tukaj vloga mobilnih aplikacij za vlagatelje?

Način dostopa do kapitalskih trgov se hitro spreminja, saj vlagatelji danes pričakujejo hitre, enostavne in digitalne rešitve. Mobilne aplikacije imajo pri tem ključno vlogo, saj omogočajo stalni pregled nad portfeljem in enostaven dostop do trgov, kar vlaganje približa širšemu krogu ljudi.

Nove poslovalnice Ilirika

Ob digitalizaciji in razvoju mobilnih rešitev Ilirika napoveduje tudi odpiranje novih poslovalnic. Kje jih načrtujete in kakšna je širša vizija te širitve?

Ob digitalizaciji želimo ohraniti tudi osebni stik s strankami, saj vemo, da mnogi, še posebej starejši, niso vedno najbolj samozavestni pri uporabi digitalnih rešitev. Prav zato je pomembno, da lahko pridejo k nam, se pogovorijo s strokovnjakom, dobijo razlago produktov ter jim pomagamo tudi pri prvem koraku, na primer pri namestitvi aplikacije ali odprtju računa. Naš cilj je, da se vlagatelji pri nas počutijo varno, sproščeno in da vedo, da jih bomo sprejeli, jim vse razložili in pomagali.

Ob digitalizaciji zato širimo tudi fizično dostopnost naših storitev. Vlagateljem so na voljo poslovalnice Ilirike v Ljubljani, Domžalah, Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, na Jesenicah, v Kranju, Tolminu, Idriji, Škofji Loki, Postojni, Sežani, Ilirski Bistrici in Novi Gorici, torej skupaj na 15 lokacijah. Dodatno lahko stranke storitve, od odprtja INR računa do prenosa delnic Vzajemne, uredijo tudi na 288 poslovalnicah Pošte Slovenije, kar pomeni praktično dostopnost po celotni državi.

Naš cilj je združiti digitalni dostop in lokalno prisotnost ter kapitalski trg približati čim širšemu krogu ljudi. Vlagatelji bodo imeli vprašanja, in naša naloga je, da nanje odgovarjamo strokovno, odgovorno in v skladu s predpisi ter dobro prakso.

Kako vidite razmerje med digitalnimi kanali, kot je mobilna aplikacija, in osebnim stikom v poslovalnicah?

Verjamemo v kombinacijo obeh pristopov. Digitalni kanali bodo zagotovo vse pomembnejši, saj imajo ljudje vedno manj časa. Naša mobilna aplikacija omogoča odprtje računa v približno petih minutah, hkrati pa zelo enostaven nakup in prodajo delnic na vseh svetovnih borzah ter pregled in upravljanje osebnih naložb kar prek mobilne naprave.

Poslovalnice pa vlagateljem zagotavljajo znanje, osebni stik in podporo pri pomembnejših investicijskih odločitvah. Tam lahko vlagatelji dobijo dodatna pojasnila, razumejo produkte in se lažje odločajo o svojih naložbah.

Za naše stranke želimo, da imajo popolno svobodo izbire in da lahko storitve uporabljajo tako, kot jim najbolj ustreza. Naš cilj je, da je vse brez omejitev, hitro, odgovorno in varno, bodisi prek telefona bodisi v poslovalnici.

