Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
12. 3. 2026,
13.45

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Danijel Šturm Mitja Ilenič Dejan Petrovič konferenčna liga konferenčna liga AEK Atene NK Celje

Četrtek, 12. 3. 2026, 13.45

13 minut

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme)

Evropski spektakel v Celju, Grki prihajajo po maščevanje

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Celje Shelbourne | Celjski navijači upajo, da danes grofov v tej sezoni na domači tekmi v Evropi ne bodo spremljali zadnjič. | Foto Filip Barbalić

Celjski navijači upajo, da danes grofov v tej sezoni na domači tekmi v Evropi ne bodo spremljali zadnjič.

Foto: Filip Barbalić

Celjski nogometaši se bodo zvečer pred polnimi tribunami stadiona Z'dežele v prvem dejanju osmine finala konferenčne lige pomerili z atenskim Aekom. Jeseni so grškega velikana nadigrali s 3:1, a se je od takrat marsikaj spremenilo. To bo najtežji izziv Celjanov, odkar je Alberta Riero na položaju trenerja nasledil Ivan Majevski. Dejavni bodo tudi trije slovenski legionarji. Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow) se bodo pomerili proti zahtevnim tekmecem iz lige petice.

Benjamin Verbič
Sportal Šest mesecev trpljenja Slovenca v Atenah, ki bi jih najraje izbrisal iz spomina
Celje Drita
Sportal Celjani pripravljeni na močnejši AEK: Gremo na zmago

Knežje mesto je v zadnjih sezonah vajeno gostiti evropske tekme tudi v spomladanskem delu. Celjani so se še drugič zapored v konferenčni ligi prebili med 16 najboljših, danes pa jih čaka prva tekma osmine finala proti staremu znancu, atenskemu Aeku. Slednjega vodi nekdanji strateg Olimpije Marko Nikolić, v grškem prvenstvu pa mu gre tako dobro, da zaseda vodilni položaj. Za razliko od Celja, ki je prav tako najboljši v Sloveniji, a je v zadnjem obdobju nanizal kar nekaj porazov, s tem pa je v slačilnici izpuhtela zmagovalna miselnost, s katero je gradil pot do uspehov nekdanji trener Albert Riera.

Franko Kovačević je jeseni zagotovil Celjanom odmevno zmago nad Aekom (3:1) s kar tremi zadetki. | Foto: Jure Banfi Franko Kovačević je jeseni zagotovil Celjanom odmevno zmago nad Aekom (3:1) s kar tremi zadetki. Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič, ki odlično pozna grški ligaški nogomet, ga je zelo pohvalil, danes pa je prepričan, da rumeno-črni iz Aten za razliko od jesenskega gostovanja tokrat ne bodo podcenjevali Celjanov. Lani je vse tri zadetke za Celje dosegel Franko Kovačević, ki pa se je pozimi poslovil od Slovenije in oblekel dres madžarskega prvaka Ferencvaroša. V konici napada ga bo skušal nadomestiti povratnik Armandas Kučys. Pomembna pridobitev Celja v spomladanskem delu je še en povratnik, nadarjeni vezist Svit Sešlar, trener Ivan Majevski, ki ima danes opravka z najtežjim izzivom, odkar je na vročem stolčku nasledil donedavnega šefa Alberta Riero, pa bo na dan srečanja odločil, ali bo morda nared za nastop kapetan Žan Karničnik.

Celje lovi četrto slovensko zmago

Celjani lahko danes postanejo prvi slovenski klub, ki bi grškega tekmeca premagal v Evropi dvakrat. | Foto: Jure Banfi Celjani lahko danes postanejo prvi slovenski klub, ki bi grškega tekmeca premagal v Evropi dvakrat. Foto: Jure Banfi Danes se bo odvil jubilejni deseti domači slovensko-grški dvoboj v Evropi. Izkupiček je dokaj izenačen. Slovenski klubi so zbrali tri zmage (Olimpija 1995, Maribor 2012 in Celje 2025), dve tekmi sta se končali brez zmagovalca (Koper 2003 in Gorica 2004), štirikrat pa so slovenski predstavniki doma ostali praznih rok (Maribor 1995, Olimpija 1996, Gorica 1999 in 2017).

Danes imajo tako Celjani priložnost, da drugič v tej sezoni doma premagajo atenski AEK, kar bi zagotovo odmevalo v nogometni Evropi. Pri bogatem atenskem klubu namreč ne manjka znanih igralcev in zvezdniških imen, na nogometni tržnici je največ vreden Mehičan Orbelin Pineda (sedem milijonov evrov), zelo blizu pa je srbski napadalec Luka Jović (šest milijonov evrov).

Vsi slovensko-grški dvoboji v Evropi, odigrani v Sloveniji:

Dvoboj Rezultat Leto Tekmovanje
Olimpija : Apollon Atene 3:1 1995 pokal Uefa – kvalifikacije
Maribor : Olympiakos Pirej 1:3 1995 pokal Uefa
Olimpija : AEK Atene 0:2 1996 pokal pokalnih zmagovalcev
Gorica : Panathinakos Atene 0:1 1999 pokal Uefa
Koper : Egaleo 2:2 2003 pokal Intertoto
Gorica : AEK Atene 1:1 2004 pokal Uefa
Maribor : Panathinaikos 3:0 2012 liga Europa – skupinski del
Gorica : Panionios 2:3 2017 liga Europa – kvalifikacije
Celje : AEK Atene 3:1 2025 konferenčna liga – ligaški del
Celje - AEK Atene ? 2026 konferenčna liga – osmina finala

Skupno razmerje (slovenski klubi): 9 tekem – 3 zmage – 2 remija – 4 porazi – gol razlika 15:14

Petrovič, Šturm in Ilenič proti močnim tekmecem

Tekmeca v osmini finala konferenčne lige so dobili tudi slovenski legionarji Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow). Zadnji hrvaški predstavnik v Evropi v tej sezoni se bo pomeril s francoskim Strasbourgom, ki je izstopal v ligaškem delu, donedavni krilni napadalec Celja pa bo s češko Sigmo skušal presenetiti bogatejšega Mainza iz močne nemške bundeslige.

Dejan Petrovič se bo z Rijeko meril proti francoskemu prvoligašiu Strasbourgu, ki mu je šlo odlično v ligaškem delu konferenčne lige. | Foto: Guliverimage Dejan Petrovič se bo z Rijeko meril proti francoskemu prvoligašiu Strasbourgu, ki mu je šlo odlično v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage

Če bi bila oba uspešna, bi se Petrovič in Šturm v četrtfinalu pomerila med seboj, Slovenija pa bi bila tako bogatejša za vsaj enega udeleženca v polfinalu tekmovanja. Z Rakowom se bo v Evropi po vrnitvi iz ZDA predstavil Mitja Ilenič. Žreb mu je namenil Fiorentino, ki je v kvalifikacijah za osmino finala po hudem boju izločila ravno poljskega tekmeca, Stojinovićevo Jagiellonio.

Finale bo 27. maja.

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme):

Četrtek, 12. marec:

Lestvica ligaškega dela:

NK Bravo
Sportal Olimpija in Maribor streljala s slepimi naboji, rapsodija Iličića in Kopra, Bravo zanesljiv
Brinje Grosuplje Olimpija
Sportal Neverjeten razplet, Slovenija česa takega še ni videla!
Aluminij - Celje
Sportal Celjanom spodrsnilo v Kidričevem
PSG Chelsea
Sportal Real in PSG odpihnila angleška velikana, nov čudež norveškega "palčka"
Danijel Šturm Mitja Ilenič Dejan Petrovič konferenčna liga konferenčna liga AEK Atene NK Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.