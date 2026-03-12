Celjski nogometaši se bodo zvečer pred polnimi tribunami stadiona Z'dežele v prvem dejanju osmine finala konferenčne lige pomerili z atenskim Aekom. Jeseni so grškega velikana nadigrali s 3:1, a se je od takrat marsikaj spremenilo. To bo najtežji izziv Celjanov, odkar je Alberta Riero na položaju trenerja nasledil Ivan Majevski. Dejavni bodo tudi trije slovenski legionarji. Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow) se bodo pomerili proti zahtevnim tekmecem iz lige petice.

Knežje mesto je v zadnjih sezonah vajeno gostiti evropske tekme tudi v spomladanskem delu. Celjani so se še drugič zapored v konferenčni ligi prebili med 16 najboljših, danes pa jih čaka prva tekma osmine finala proti staremu znancu, atenskemu Aeku. Slednjega vodi nekdanji strateg Olimpije Marko Nikolić, v grškem prvenstvu pa mu gre tako dobro, da zaseda vodilni položaj. Za razliko od Celja, ki je prav tako najboljši v Sloveniji, a je v zadnjem obdobju nanizal kar nekaj porazov, s tem pa je v slačilnici izpuhtela zmagovalna miselnost, s katero je gradil pot do uspehov nekdanji trener Albert Riera.

Franko Kovačević je jeseni zagotovil Celjanom odmevno zmago nad Aekom (3:1) s kar tremi zadetki. Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič, ki odlično pozna grški ligaški nogomet, ga je zelo pohvalil, danes pa je prepričan, da rumeno-črni iz Aten za razliko od jesenskega gostovanja tokrat ne bodo podcenjevali Celjanov. Lani je vse tri zadetke za Celje dosegel Franko Kovačević, ki pa se je pozimi poslovil od Slovenije in oblekel dres madžarskega prvaka Ferencvaroša. V konici napada ga bo skušal nadomestiti povratnik Armandas Kučys. Pomembna pridobitev Celja v spomladanskem delu je še en povratnik, nadarjeni vezist Svit Sešlar, trener Ivan Majevski, ki ima danes opravka z najtežjim izzivom, odkar je na vročem stolčku nasledil donedavnega šefa Alberta Riero, pa bo na dan srečanja odločil, ali bo morda nared za nastop kapetan Žan Karničnik.

Celje lovi četrto slovensko zmago

Celjani lahko danes postanejo prvi slovenski klub, ki bi grškega tekmeca premagal v Evropi dvakrat. Foto: Jure Banfi Danes se bo odvil jubilejni deseti domači slovensko-grški dvoboj v Evropi. Izkupiček je dokaj izenačen. Slovenski klubi so zbrali tri zmage (Olimpija 1995, Maribor 2012 in Celje 2025), dve tekmi sta se končali brez zmagovalca (Koper 2003 in Gorica 2004), štirikrat pa so slovenski predstavniki doma ostali praznih rok (Maribor 1995, Olimpija 1996, Gorica 1999 in 2017).

Danes imajo tako Celjani priložnost, da drugič v tej sezoni doma premagajo atenski AEK, kar bi zagotovo odmevalo v nogometni Evropi. Pri bogatem atenskem klubu namreč ne manjka znanih igralcev in zvezdniških imen, na nogometni tržnici je največ vreden Mehičan Orbelin Pineda (sedem milijonov evrov), zelo blizu pa je srbski napadalec Luka Jović (šest milijonov evrov).

Vsi slovensko-grški dvoboji v Evropi, odigrani v Sloveniji:

Dvoboj Rezultat Leto Tekmovanje Olimpija : Apollon Atene 3:1 1995 pokal Uefa – kvalifikacije Maribor : Olympiakos Pirej 1:3 1995 pokal Uefa Olimpija : AEK Atene 0:2 1996 pokal pokalnih zmagovalcev Gorica : Panathinakos Atene 0:1 1999 pokal Uefa Koper : Egaleo 2:2 2003 pokal Intertoto Gorica : AEK Atene 1:1 2004 pokal Uefa Maribor : Panathinaikos 3:0 2012 liga Europa – skupinski del Gorica : Panionios 2:3 2017 liga Europa – kvalifikacije Celje : AEK Atene 3:1 2025 konferenčna liga – ligaški del Celje - AEK Atene ? 2026 konferenčna liga – osmina finala

Skupno razmerje (slovenski klubi): 9 tekem – 3 zmage – 2 remija – 4 porazi – gol razlika 15:14

Petrovič, Šturm in Ilenič proti močnim tekmecem

Tekmeca v osmini finala konferenčne lige so dobili tudi slovenski legionarji Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow). Zadnji hrvaški predstavnik v Evropi v tej sezoni se bo pomeril s francoskim Strasbourgom, ki je izstopal v ligaškem delu, donedavni krilni napadalec Celja pa bo s češko Sigmo skušal presenetiti bogatejšega Mainza iz močne nemške bundeslige.

Dejan Petrovič se bo z Rijeko meril proti francoskemu prvoligašiu Strasbourgu, ki mu je šlo odlično v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Guliverimage

Če bi bila oba uspešna, bi se Petrovič in Šturm v četrtfinalu pomerila med seboj, Slovenija pa bi bila tako bogatejša za vsaj enega udeleženca v polfinalu tekmovanja. Z Rakowom se bo v Evropi po vrnitvi iz ZDA predstavil Mitja Ilenič. Žreb mu je namenil Fiorentino, ki je v kvalifikacijah za osmino finala po hudem boju izločila ravno poljskega tekmeca, Stojinovićevo Jagiellonio.

Finale bo 27. maja.

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme):

Četrtek, 12. marec:

Lestvica ligaškega dela: