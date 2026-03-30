Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtor:
STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
16.12

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

tožba Nantes Cardiff City Emiliano Sala

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 16.12

1 ura, 26 minut

Cardiff City izgubil odškodninsko tožbo zaradi smrti Emiliana Sale

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Cardiff City FC | Cardiff City je izgubil tožbo proti Nantesu. | Foto Guliverimage

Cardiff City je izgubil tožbo proti Nantesu.

Foto: Guliverimage

Sodišče v Nantesu v Franciji je danes zavrnilo odškodninsko tožbo angleškega nogometnega kluba Cardiff Cityja v višini 122 milijonov evrov v finančnem sporu s francoskim prvoligašem Nantesom zaradi smrti argentinskega napadalca Emiliana Sale leta 2019.

Valižanski klub je leta 2023 vložil tožbo na gospodarskem sodišču v Nantesu zaradi izgube dohodka in druge gmotne škode, ki jo je Cardiff utrpel zaradi smrti igralca. A so bili predstavniki Cardiffa neuspešni. Ob tem so Valižanom naložili kazen, in sicer da francoskemu klubu plačajo 300.000 evrov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Franciji je odločilo, da Cardiff City od FC Nantes ne bo prejel odškodnine za izgubo argentinskega napadalca.

Takrat 28-letni Sala in pilot David Ibbotson sta umrla, ko je letalo Piper Malibu v noči 21. januarja 2019 strmoglavilo v vode Rokavskega preliva.

Sedem let pozneje se je bitka med kluboma zaostrila na gospodarskem sodišču v Nantesu. Pri Cardiffu so decembra 2025 trdili, da je moški, ki je rezerviral let, Willie McKay, deloval v imenu francoskega kluba, kar so pri Nantesu zanikali.

Zvezdniški napadalec je bil na poti iz Nantesa v Cardiff City, ki je takrat nastopal v elitni premier league, za 15 milijonov funtov (17,2 milijona evrov), potem ko je za klub dva dni prej podpisal pogodbo.

Cardiff je zahteval odškodnino v višini več kot 120 milijonov evrov (104 milijonov funtov) za izgubo dohodka in drugo škodo, saj je menil, da bi lahko Sala klub obdržal v premier ligi.

Klub je ob koncu sezone 2018/19 izpadel v drugoligaški championship, nato pa aprila 2025 še bolj strmoglavil v nižjeligaško league one.

Emiliano Sala, Nantes | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pri Nantesu so ves čas vztrajali, da ni mogoče govoriti "o obstoju kakršnega koli nepravilnega ravnanja" z njihove strani, pa tudi, da je povsem neupravičena zahteva, da bi Cardiffu izplačati odškodnino.

Organizatorja Salovega leta, Davida Hendersona, so novembra 2021 obsodili na 18 mesecev zapora, potem ko je bil spoznan krivega malomarnega ogrožanja varnosti letala.

Ni imel potrdila letalskega prevoznika (AOC), ki je pogoj za prevoz potnikov, ki plačujejo letalski prevoz, in ki zagotavlja, da prevozniki izpolnjujejo določene standarde vzdrževanja in varnosti.

Na sojenju je bilo slišati tudi, da pilot, ki ga je Henderson izbral za prevoz Sale v Wales - 59-letni David Ibbotson iz Crowla v Lincolnshireu - ni bil usposobljen za to potovanje.

Ni imel komercialnega dovoljenja za prevoz potnikov niti ustreznega certifikata za nočno letenje, njegova usposobljenost za letenje z enomotornim letalom Piper pa je potekla.

Truplo nogometaša so iz razbitin letala izvlekli približno dva tedna in pol po nesreči in ga prepeljali v Argentino, Ibbotsonovega trupla pa niso našli.

Po nesreči so oktobra 2025 uvedli strožje predpise za zasebne pilote, po nesreči pa so vpeljali tudi zvočne detektorje ogljikovega monoksida za letala, pri katerih batni motor poganja propeler. Ta letala ustvarjajo znatne ravni nevarnega plina. Preiskovalci, ki so preiskovali vzroke nesreče, so namreč prepričani, da so med letom v kabino letala uhajali hlapi ogljikovega monoksida.

