Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., S. K.

Četrtek,
26. 2. 2026,
20.37

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,81

Natisni članek

Natisni članek
Sigma Olomouc Danijel Šturm Jure Balkovec Omonia Victor Sanchez del Amo Dejan Petrovič NK Rijeka Dušan Stojinović Jagiellonia Bialystok Mario Kvesić Ivan Majevski NK Celje konferenčna liga konferenčna liga

Četrtek, 26. 2. 2026, 20.37

7 minut

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme)

Celjani še drugič zapored med 16 najboljših

Avtorji:
R. P., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,81
Konferenčna liga: NK Celje - Drita | Celjani so v osmini finala konferenčne lige. | Foto Aleš Fevžer

Celjani so v osmini finala konferenčne lige.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Celja so se v konferenčni ligi še drugo leto zapored prebili med 16 najboljših klubov. Danes so na domačem stadionu v knežjem mestu s 3:2 premagali prvaka Kosova Drito, od katere so bili s 3:2 boljši že na prvi tekmi v Prištini. Slovenski prvaki, ki jih je prvič v Evropi vodil naslednik Alberta Riere Ivan Majevski, so tako napredovali s skupnim izidom 6:4.

Olivier Giroud, Lille
Sportal V živo: Elšnikova zvezda zaostaja, Slovenec le dočakal priložnost

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 26. februar:

Celjani so si vrata napredovanja v osmino finala konferenčne lige na široko odprli že z zmago v Prištini (3:2) pred tednom dni, danes pa so z enakim izidom le dokončali delo.  Slovenske prvake zdaj v petek na plesu kroglic za pare osmine finala čakata AEK Atene oziroma praška Sparta.

Celjani so na povratni tekmi v Knežjem mestu zadeli prvi. V 19. minuti je Svit Sešlar izkoristil podajo Armandasa Kučysa in kronal terensko premoč domačih z vodstvom 1:0. Ni trajalo dolgo in mreža Drite se je zatresla še drugič, za vodstvo z 2:0 je v 23. minuti zadel Darko Hrka. Le štiri minute kasneje je zobe pokazala tudi Drita, zaostanek pa je zmanjšal Blerim Krasniqi.

V 40. minuti je bil pri prodoru v kazenski prostor kosovske ekipe s prekrškom zaustavljen Rudi Požeg Vancaš, poljski sodnik Sylwestrzak je Celjanom dosodil najstrožjo kazen, za vodstvo s 3:1 pa je z bele točke zadel Svit Sešlar. 3:1 je bil izid prvega polčasa, a se nogometaši Drite niso predali, po vrnitvi na zelenico stadiona Z'dežele so hitro spet zadeli, na 2:3 je znižal Albert Dabiqaj. Pri zmagi 3:2 je tudi ostalo. 

Na Reki sta se v "slovenskem" obračunu pomerila Rijeka Dejana Petroviča in Omonia Jureta Balkovca. Na klopi gostiteljev zaradi zdravstvenih težav ni bilo Victorja Sancheza, domači so  po prvem polčasu zaostajali z 0:1, a v drugem pripravili popoln preobrat za napredovanje v osmino finala. Za zmago s 3:1 je dva gola prispeval Toni Fruk, enega pa še Daniel Adu Adjei. Petrović je v igro vstopil s klopi v 17. minuti, Balkovec pa je odigral vseh 90 minut.

Med osem najboljših so se že uvrstili Strasbourg, Rakow, AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Šahtar Doneck, Mainz in AEK Larnaka. Finale bo 27. maja na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 26. februar:

Lestvica ligaškega dela:

Valerij Kolotilo
Sportal Celjske pravljice še ni konec. Kdo jih čaka v Evropi, če izločijo Drito?
Tio Cipot, Nejc Viher (NK Maribor)
Sportal Maribor izkoristil remi v Ljubljani, zadela najstnik in veteran
Matej Poplatnik NK Celje
Sportal Celjani v sodnikovem dodatku do pomembne prednosti
Sigma Olomouc Danijel Šturm Jure Balkovec Omonia Victor Sanchez del Amo Dejan Petrovič NK Rijeka Dušan Stojinović Jagiellonia Bialystok Mario Kvesić Ivan Majevski NK Celje konferenčna liga konferenčna liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.