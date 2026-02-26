Celjani še drugič zapored med 16 najboljših

Nogometaši Celja so se v konferenčni ligi še drugo leto zapored prebili med 16 najboljših klubov. Danes so na domačem stadionu v knežjem mestu s 3:2 premagali prvaka Kosova Drito, od katere so bili s 3:2 boljši že na prvi tekmi v Prištini. Slovenski prvaki, ki jih je prvič v Evropi vodil naslednik Alberta Riere Ivan Majevski, so tako napredovali s skupnim izidom 6:4.

Konferenčna liga, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 26. februar:

Celjani so si vrata napredovanja v osmino finala konferenčne lige na široko odprli že z zmago v Prištini (3:2) pred tednom dni, danes pa so z enakim izidom le dokončali delo. Slovenske prvake zdaj v petek na plesu kroglic za pare osmine finala čakata AEK Atene oziroma praška Sparta.

Celjani so na povratni tekmi v Knežjem mestu zadeli prvi. V 19. minuti je Svit Sešlar izkoristil podajo Armandasa Kučysa in kronal terensko premoč domačih z vodstvom 1:0. Ni trajalo dolgo in mreža Drite se je zatresla še drugič, za vodstvo z 2:0 je v 23. minuti zadel Darko Hrka. Le štiri minute kasneje je zobe pokazala tudi Drita, zaostanek pa je zmanjšal Blerim Krasniqi.

V 40. minuti je bil pri prodoru v kazenski prostor kosovske ekipe s prekrškom zaustavljen Rudi Požeg Vancaš, poljski sodnik Sylwestrzak je Celjanom dosodil najstrožjo kazen, za vodstvo s 3:1 pa je z bele točke zadel Svit Sešlar. 3:1 je bil izid prvega polčasa, a se nogometaši Drite niso predali, po vrnitvi na zelenico stadiona Z'dežele so hitro spet zadeli, na 2:3 je znižal Albert Dabiqaj. Pri zmagi 3:2 je tudi ostalo.

Na Reki sta se v "slovenskem" obračunu pomerila Rijeka Dejana Petroviča in Omonia Jureta Balkovca. Na klopi gostiteljev zaradi zdravstvenih težav ni bilo Victorja Sancheza, domači so po prvem polčasu zaostajali z 0:1, a v drugem pripravili popoln preobrat za napredovanje v osmino finala. Za zmago s 3:1 je dva gola prispeval Toni Fruk, enega pa še Daniel Adu Adjei. Petrović je v igro vstopil s klopi v 17. minuti, Balkovec pa je odigral vseh 90 minut.

Med osem najboljših so se že uvrstili Strasbourg, Rakow, AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Šahtar Doneck, Mainz in AEK Larnaka. Finale bo 27. maja na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

