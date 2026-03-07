Neverjeten razplet, Slovenija česa takega še ni videla!

Nogometna žoga je okrogla, pokalno tekmovanje pa slovi po senzacijah – dve trditvi, ki ju je pogosto slišati v nogometu, najpomembnejši postranski reči na svetu, sta se v tej sezoni v Sloveniji izkazali za še kako resnični.

Pokal je v tej sezoni v Sloveniji poskrbel za redko viden razplet. Že zdaj je jasno, da bo zmagovalec proslavljal največji uspeh v zgodovini kluba, saj bo prvič osvojil pokal. Ne bo pa osvojil le prve lovorike, ampak se tudi posladkal z mikavno evropsko nagrado.

Celjani pod vodstvom Ivana Majevskega ne blestijo, njihova prednost pred zasledovalci pa kopni. Če bi v 1. SNL nadaljevali tako skromno, da bi zdrsnili na četrto mesto, bi lahko ob koncu sezone ostali celo brez Evrope. Foto: Jure Banfi

Že zdaj pa je tudi jasno, da se bo nekdo izmed vodilne četverice, Celje, Maribor, Koper ali Olimpija, obrisal pod nosom za evropsko vozovnico. V najslabšem položaju so v tem trenutku zmaji, ki jih po bolečem sredinem porazu pri Brinju v nedeljo čaka prestižni večni derbi z vijolicami. Če zeleno-beli ne bi nastopili v Evropi, bi bil to ogromen udarec za ljubljanski klub, ki je še pred kratkim hrepenel po tem, da bi v Stožicah nekoč odmevala himna lige prvakov.

Uspeh Brinja ni naključen

Vodilni drugoligaš Brinje Grosuplje je po Mariboru v pokalu izločil še Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer Senzacija je v tem primeru mila beseda, a so je pokalna tekmovanja polna po vsem svetu, zato ni nič nevsakdanjega, če je zaznamovala tudi dogajanje na slovenskih zelenicah. Podvig podvigov je uspel vodilnemu drugoligašu Brinje Grosuplje. Klub, ki je primer dobre prakse in tako kadrovsko kot organizacijsko raste v skladu z najboljšimi željami, obenem pa se krepi tudi njegova infrastruktura, se v tej sezoni spopada z zgodovinskim ciljem. Vodi v drugi ligi, tako da se poteguje za napredovanje med elito.

V kraju, kjer je doma tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, se v obdobju državne samostojnosti še nikoli ni igral prvoligaški nogomet. Leto 2026 bi lahko v tem pogledu predstavljalo prelomnico. Varovanci Gorana Markovića so dokazali, da vse skupaj ni naključje. Če je kdo o tem razmišljal jeseni, ko so presenetili Mariborčane po strelih z bele točke, je moral po ogledu četrtfinalnega srečanja, ko je v Športnem parku Brinje padla tudi favorizirana Olimpija (0:1), priznati, da so Grosupeljčani zelo napredovali in lahko zlasti na domači zelenici mešajo štrene tudi najboljšim.

Piše se zgodovina, za zmagovalca bo to prvič

Pred Mlinarji je zgodovinska priložnost. Od Evrope ju ločita le še dva koraka. Foto: Aleš Fevžer Po novem so od pokalne lovorike oddaljeni le še dva koraka. Tako blizu niso bili še nikoli, v polfinalu pa jih spet čaka obračun s prvoligašem. Na drugi strani bodo stali Radomljani, nato pa se bo boljši iz omenjenega dvoboja v finalu udaril z zmagovalcem dogajanja v drugem delu žreba, kjer so se v četrtfinale uvrstili tretjeligaš Fužinar, drugoligaš Nafta ter prvoligaša Aluminij in Bravo.

Ker prav nihče izmed omenjenih šestih klubov še nikdar ni osvojil pokalne lovorike, se letos na slovenskih zelenicah obeta ponovitev leta 2024, ko je svoj krstni pokalni naslov proslavljala Rogaška. Ta je na svojo žalost kmalu po velikem uspehu zaradi neizpolnjevanja določenih kriterijev zdrsnila v najnižjo tekmovalno ligo in ostala tudi brez Evrope.

Eden izmed velikanov bo ostal brez Evrope

Izmed šestih kandidatov za osvojitev pokala ima izkušnje z igranjem v Evropi le Bravo. Foto: Aleš Fevžer Med šestimi kandidati, ki še vztrajajo v boju za pokalno lovoriko, se lahko z nastopom v Evropi pohvali le Bravo. Mladi ljubljanski klub, ki letos proslavlja 20-letnico delovanja, zaradi prenove oz. gradnje modernega atletskega stadiona ŽAK pa še dolgo ne bo mogel računati na lastno prvoligaško prizorišče, je že igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Pokalna lovorika prinaša še nekaj več ugodnosti: najmanj štiri evropske tekme z začetkom v kvalifikacijah za ligo Europa, ki vključuje možnost popravnega izpita v konferenčni ligi. To je zelo mikavna nagrada, zato je bilo v vrstah nogometašev in navijačev Olimpije po sredinem neuspehu čutiti še toliko večje nelagodje. Zeleno-beli so namreč zapravili idealno priložnost za elegantno bližnjico do lovorike in Evrope, ki se ne ponudi vsak dan.

Zeleno-beli se bodo po sredinem izpadu iz pokala skušali odkupiti navijačem z nedeljsko zmago nad Mariborom. Foto: Aleš Fevžer

Če bodo zeleno-beli v Stožicah hoteli tudi to poletje v Evropi zastopati slovenske barve, bodo morali v prvenstvu znotraj vodilne četverice (Celje, Maribor, Koper in Olimpija) prehiteti vsaj en klub, kar pa ne bo preprosto. Celjani, ki so z zadnjimi neuspehi zasledovalcem vlili nekaj dodatnega upanja, da bi jih lahko ujeli v boju za prvo mesto v prvoligaškem maratonu, imajo resda še vedno lepo prednost, pred Olimpijo pa sta na lestvici tudi Maribor in Koper. Enemu izmed omenjenega slovenskega kvarteta klubskih velikanov se torej ne bo uspelo uvrstiti v Evropo. Zato bi lahko pokalna sezona 2025/26 postregla z marsikaterim mejnikom.

Pokal prvič v roke klubu, ki ne igra v 1. SNL?

Goranu Markoviću gre v tej sezoni več kot imenitno. Foto: Aleš Fevžer Nenazadnje je še vedno odprta možnost, da bi prvič v zgodovini pokalno lovoriko osvojil klub, ki sploh ne nastopa v 1. SNL. Tudi to je možnost, saj sta v igri za pokalni naslov med drugim še vedno najboljša drugoligaša Brinje Grosuplje in Nafta, več kot neugodna za marsikaterega, če ne kar vse prvoligaše, prihodnji teden pa se bo v četrtfinalu s prednostjo domačega igrišča predstavil tudi tretjeligaš Fužinar.

Ni torej izvzeta možnost novega presenečenja. Ta bi zagotovo postal epski, če bi si po skalpu Maribora in Olimpije lovoriko, s tem pa tudi razkošno Evropo zagotovil kar Brinje Grosuplje. To ne bi bila več senzacija, ampak senzacija vseh senzacij, ki pa je več kot mogoča. Nogometna žoga je okrogla, pokalno tekmovanje pa slovi po senzacijah.