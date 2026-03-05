Senzacionalen izpad Olimpije ob nenavadnem zapletu: "Tega ne želim komentirati"

Nogometaši Olimpije so v sredo izjemno presenetljivo izpadli v četrtfinalu pokalnega tekmovanja, potem ko so z 0:1 izgubili proti ekipi Brinje Grosuplje, ki je pred tem izločila že Maribor. "Zelo sem razočaran nad izidom in mislim, da si tega nismo zaslužili," je besede stratega Olimpije Federica Bessoneja povzel Planet nogomet. Tekmo je sicer že v sodnikovem dodatku za krajši čas prekinil namakalni sistem, ki se je sprožil ob 22. uri.

Sredino dogajanje v četrtfinalu pokalnega nogometnega tekmovanja je postreglo z velikim presenečenjem, saj se je po tekmi proti drugoligašu Brinju iz Grosupljega poslovila Olimpija. Grosupeljčani so se v četrtfinale uvrstili z zmagami nad Jevnico, Beli krajino, Mariborom in Bistrico, tokrat pa gostili Olimpijo, ki je od leta 2018 dobila kar štiri pokalne lovorike ter se v četrtfinale uvrstila po slavjih na tekmah proti Domžalam, Šenčurju in Celju.

Domači so povedli že v četrti minuti, ko je v polno meril Kevin Benkič. Olimpija je bila nato vse srečanje sicer več pri žogi, a posebej nevarna ni bila. Brinje je v 83. minuti ostalo še brez Matevža Matka, ki je prejel rdeči karton, a tudi tega nogometaši Olimpije niso znali izkoristiti.

Federico Bessone je bil razumljivo razočaran. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem razočaran nad izidom in mislim, da si tega nismo zaslužili. Takšen je nogomet, dobili smo gol že v prvih minutah, to je žal realnost. Sem jezen in razočaran," je besede trenerja Olimpije Bessoneja po tekmi na novinarski konferenci povzel portal Planet nogomet. "Oni so tekli, kot da ni jutrišnjega dne, s takšno intenzivnostjo. Če ne izkoristiš tistih priložnosti, ki si jih ustvariš, potem na tekmi ne boš zmagal. Mi bi morali imeti več priložnosti, toda imeli smo vsaj tri, da bi zabili en gol, pa nam ni uspelo," je dodal Argentinec na ljubljanski klopi.

V nedeljo večni derbi

Sanje o pokalnem naslovu so se tako za Ljubljančane razblinile. Zdaj bodo vse misli usmerili v domače prvenstvo, v katerem pa so trenutno šele na četrtem mestu prvoligaške lestvice z dvanajstimi točkami manj od vodilnega Celja. Vtis bodo Ljubljančani skušali popraviti že konec tedna, ko jih v nedeljo čaka večni derbi z Mariborom, ki ima na lestvici štiri točke več od ljubljanskega tekmeca.

"Zelo smo si želeli zmage v pokalu, imeli smo dobro priložnost, toda takšen je nogomet. Po zimskem premoru smo znižali zaostanek za Celjem, Mariborom in Koprom, zdaj je cilj, da končamo med prvimi tremi," so besede Bessoneja še povzeli na portalu Planet nogomet. "Poslušajte, kot sem vam rekel, po premoru smo zmagali na štirih tekmah in enkrat remizirali. Smo v dobri formi. Uspelo nam je spremeniti miselnost in moramo nadaljevati. Jasno, da smo razočarani, še enkrat to ponavljam. A to je življenje, včasih se to lahko zgodi. Jutri se bomo zbudili, delali res trdo in poskušali v nedeljo osvojiti tri točke," je dodal ljubljanski strateg.

Nogometašem Brinja je uspel velik podvig. Foto: Aleš Fevžer

Zaplet ob koncu tekme

Za nekaj zapletov je v sodnikovem dodatku poskrbelo dogajanje na igrišču, saj se je prižgal namakalni sistem in za nekaj minut prekinil tekmo. Tudi po tem Ljubljančani niso našli poti do gola nasprotnika in so srečanje končali sklonjenih glav. "Ne sprašujte me o tem, ker mislim, da je to … Ne, tega ne želim komentirati," pa so komentar Bessoneja povzeli pri Ekipi.

Namakalni sistem je sicer ugasnil kar vratar Brinja Jaka Zrnec. "Velikokrat sem tukaj z očetom, vem, kje se ugasne," je za MMC povedal dobro razpoloženi Zrnec. "Zalivanje je bilo po časovniku nastavljeno na 22. uro. Pozabili smo ga izklopiti, ker smo imeli res veliko dela z organizacijo. Od sodnikov je bilo korektno, da se ni igralo še 15 minut dodatka, ampak le šest. Trenerji so nas odlično pripravili, tako fizično kot taktično, in rezultat je tukaj," je bil po zgodovinskem uspehu zadovoljen vratar polfinalistov pokalnega tekmovanja.

