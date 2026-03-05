Danes generalka Celja za evropski spektakel in težko pričakovana vrnitev?

Nogometaši Aluminija in Celja bi se morali za prvoligaške točke pomeriti že prejšnji teden, a je Kidričanom načrte pokvarila snežna kulisa. Zelenica je tako prisilno počivala, danes pa je s pomočjo toplega, skoraj že spomladanskega sonca pripravljena na štajerski spopad, ki prinaša veliko. Aluminij lahko ujame priključek z zgornjo polovico razpredelnice, vodilni Celjani pa popravijo vtis po porazu proti Bravu (0:1) in uidejo najbližjima zasledovalcema na lestvici na +11.

1. SNL, 23. krog (zaostala tekma):

Četrtek, 5. marec:

Če imajo Celjani v drugem delu sezone poleg 1. SNL kot edini slovenski klub opravka tudi z evropskimi nastopi, pa se Aluminij še vedno dokazuje tudi v pokalnem tekmovanju in je glede na žreb blizu preboja v polfinale, saj se bo prihodnji teden pomeril s tretjeligašem Fužinarjem.

Bravo je v nedeljo premagal Celje z 1:0. To je bil šele tretji poraz grofov v tej sezoni, a že drugi po odhodu Alberta Riere. Foto: Aleš Fevžer

Grofje so v pokalu izpadli že jeseni, tako da v tej sezoni ne morejo več napadati dvojne domače krone, se pa počasi pripravljajo na nov evropski vrhunec, saj bo prihodnji četrtek v knežjem mestu znova gostoval atenski AEK. Generalka za že drugi spopad z grškim velikanom v tej sezoni bo danes v Kidričevem, kjer bodo poskušali popraviti bled vtis z nedeljske tekme v Ljubljani. Novopečeni strateg Ivan Majevski je v odgovorni vlogi prvega trenerja Celja doživel dva poraza. Oba ravno na gostovanju v Ljubljani. Najprej proti Olimpiji, nato še proti Bravu. Bi lahko ostal brez točk tudi proti Aluminiju?

Trener Aluminija: Vemo, kaj moramo narediti

Matic Vrbanec bi lahko zaigral proti nekdanjemu klubu. Foto: NK Aluminij Kidričani v dvoboj vstopajo ambiciozno, njihov trener Jura Arsić pa poudarja: "Dejstvo je, da je Celje zelo kakovostna ekipa, vendar se mi ne smemo ukvarjati z njimi. Osredotočeni smo samo nase, na svoj sistem in svojo identiteto. Tako bo tudi tokrat, vemo, kaj si želimo, vemo, kaj moramo narediti, kaj izboljšati, da bomo sledili svojim ciljem." Strateg Aluminija že nekaj časa pogreša tekmovalni adrenalin, saj je Aluminij zadnjo tekmo odigral 16. februarja, ko je ostal praznih rok proti Bravu (1:2).

Po odsluženi kazni se v ekipo vračata Uroš Korun in Omar Kočar, po bolezni sta ponovno na razpolago Filip Kosi in Florijan Raduha, prav tako bosta prvič med kandidati tudi novinca, izkušena Matic Vrbanec in Stefanos Evangelou. Na seznamu poškodovanih ostajata Domen Zajšek in Amir Feratović, a drugi že vadi po posebnem programu.

Brez Nieta, a tokrat s Karničnikom?

Juanjo Nieto zaradi kazni ne sme nastopiti v Kidričevem. Foto: Jure Banfi Celjani imajo najboljši napad in najboljšo obrambo v 1. SNL. Z uspehom v Kidričevem bi se v njihove vrste vrnila mirnost, s pomočjo katere bi se lažje pripravljali na evropski spektakel z atenskim AEK, hkrati pa v nedeljo bolj neobremenjeno spremljali večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki jim sledita na lestvici.

Navijače Celja bi lahko v najboljšo voljo spravila težko pričakovana vrnitev kapetana Žana Karničnika. Zaradi poškodbe rame soigralcem ni mogel pomagati vse od konca novembra 2025, na zadnji tekmi z Bravom pa je že sedel na klopi. Pri Celjanih zaradi kazni ne bo mogel nastopiti Španec Juanjo Nieto. Celjani so v tej sezoni dvakrat premagali Aluminij, a je bilo vedno tesno (3:2 in 2:1).

Lestvica