Celjani dobili novega evropskega tekmeca, nekdanji trener Olimpije se vrača!

V Nyonu je v petek zaplesala tudi kroglica NK Celje. Grofje se bodo za četrtfinale potegovali z grškim velikanom AEK Atene, katerega so v ligaškem delu v knežjem delu že premagali (3:1). Tekmeca v osmini finala konferenčne lige so dobili tudi slovenski legionarji Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow).

Celjani imajo znova opravka z zelo pestro in dolgo evropsko sezono. V tej so odigrali že 16 tekem, v osmini finala pa jih čakata novi preizkušnji. Pomerili se bodo proti atenskemu Aeku. Ker so v osmini finala nenosilci, bodo 12. marca odigrali prvo tekmo osmine finala na domačem stadionu Z'dežele. Obeta se spektakel, ki bi lahko na tribune privabil veliko število gledalcev. Med njimi naj ne bi manjkalo tudi vročekrvnih privržencev rumeno-črnih, ki pa so lani celjski stadion zapuščali slabe volje.

AEK bo imel kot nosilec na povratni tekmi prednost domačega igrišča na stadionu Agia Sophia. Varovance Ivana Majevskega, ki se lahko za zdaj v Evropi pohvali s stoodstotnim izkupičkom, saj je dvakrat premagal Drito (3:2 in 3:2), tako v osmini finala čaka zelo zahtevna naloga.

Pari osmine finala konferenčne lige: Lech Poznan - Šahtar Doneck (1)

AZ Alkmaar - Sparta Praga (2)

Crystal Palace - AEK Larnaka (3)

Fiorentina - Rakow Czestochowa (4)

Samsunspor - Rayo Vallecano (5)

Celje - AEK Atene (6)

Sigma Olomouc - Mainz (7)

Rijeka - Strasbourg (8)

Grški velikan je v tej sezoni že gostoval v knežjem mestu. Vodi ga nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, v Celju pa je doživel razočaranje, saj ga je takratni trener Albert Riera na krilih razigranega Hrvata Franka Kovačevića, ki se je podpisal pod vse tri zadetke, spravil v slabo voljo z zmago 3:1. V nadaljevanju sezone je šlo Aeku bolje, neposredno udeležbo v osmini finala pa si je zagotovil po veliki drami v zadnjem krogu ligaškega dela. Pri bogatem atenskem klubu ne manjka znanih igralcev in zvezdniških imen, na nogometni tržnici je največ vreden Mehičan Orbelin Pineda (7 milijonov evrov), zelo blizu pa je srbski napadalec Luka Jović (6).

Srbski strateg Marko Nikolić bo še drugič v tej sezoni vodil Aek na gostovanju v Celju. Foto: Jure Banfi

Ples kroglic bi lahko Celju dodelil tudi praško Sparto, ki jo vodi danski strateg Brian Priske, a je usoda hotela drugače. Zmagovalec slovensko-grškega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim iz turško-španskega obračuna med Samsunsporjem in Rayo Vallecanom.

Petrovič, Šturm in Ilenič proti tekmecem iz lige petice

Tekmeca v osmini finala konferenčne lige so dobili tudi slovenski legionarji Dejan Petrovič (Rijeka), Danijel Šturm (Sigma) in Mitja Ilenič (Rakow). Zadnji hrvaški predstavnik v Evropi v tej sezoni se bo pomeril s francoskim Strasbourgom, ki je izstopal v ligaškem delu, donedavni krilni napadalec Celja pa bo s češko Sigmo skušal presenetiti bogatejšega Mainza iz močne nemške bundeslige.

Danijel Šturm bo skušal s češko Sigmo presenetiti nemški Mainz. Foto: Guliverimage

Če bi bila oba uspešna, bi se Petrovič in Šturm v četrtfinalu pomerila med seboj, Slovenija pa bi bila tako bogatejša za vsaj enega udeleženca v polfinalu tekmovanja. Z Rakowom se bo v Evropi po vrnitvi iz ZDA predstavil Mitja Ilenič. Žreb mu je namenil Fiorentino, ki je v kvalifikacijah za osmino finala po hudem boju izločila ravno poljskega tekmeca, Stojinovićevo Jagiellonio.

Finale bo 27. maja.