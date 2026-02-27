Nasledil Alberta Riero, si oddahnil in pojasnil: Te besede resnično ne maram

Kot da bi bil v knežjem mestu še vedno prisoten duh Alberta Riere. Vsaj tisti, ki zagovarja zmagovito miselnost. Čeprav izvedba Celjanov proti Driti ni bila popolna in so varovanci Ivana Majevskega izkazali kar nekaj ranljivosti, je bil cilj uresničen. Resda ne na način, na kakršnega je prisegal Riera, a vseeno. Zmagi se ponavadi ne gleda v zobe. Prvak Kosova na srečo Celja ni znal izkoristiti svojih priložnosti, grofje pa so se po dveh zmagah s 3:2 uvrstili v osmino finala konferenčne lige, si prislužili novo bogato nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa) in postavili nov mejnik slovenskega klubskega nogometa. Temu primerno je bilo tudi slavje igralcev.

Celjani so že nekaj časa nekaj najboljšega, kar lahko predstavlja slovenski klubski nogomet v Evropi. V konferenčni ligi so se še drugo leto zapored uvrstili v osmino finala. V obdobju, ko je veliko držav ostalo že brez vseh predstavnikov v Evropi, Celjani še vztrajajo v konferenčni ligi, s tem pa delajo uslugo tudi Sloveniji.

"Ponosen sem na ekipo in naš uspeh. Fantje znajo igrati nogomet. To sem vedno govoril. V napadalnih akcijah so pokazali izjemno kakovost, ta ni sporna, zadovoljila me ni le ena stvar. Spet smo igrali samo en polčas. Bilo je skoraj isto kot na prvi tekmi v Prištini. S tem nisem zadovoljen, z ostalim pa sem," je bil na novinarski konferenci, ta po odhodu Alberta Riere v Celju znova poteka v slovenskem jeziku, neposreden Ivan Majevski.

Ivan Majevski se je Celju pridružil leta 2021. Takrat je bil še igralec, danes, pri 37 letih, pa se dokazuje kot trener. V karieri je zbral 42 nastopov za Belorusijo, v Rusiji je zaigral za Anži in Rotor Volgograd, nekaj časa pa se je dokazoval še v bolj oddaljeni državi, pri Astani iz Kazahstana. Foto: Aleš Fevžer

Predstava Celja v drugem polčasu ga je podobno kot v Prištini razočarala. Zdaj si beli glavo, kaj postoriti, da bi bilo v prihodnje drugače. In da bi navijači Celja, proti Driti jih je prišlo na stadion malce manj kot sicer v Evropi, le dobrih štiri tisoč, lahko spremljali tekmo, na kateri si nogometaši Celja ne bi privoščili toliko nepotrebnih tehničnih težav.

S štirimi prejeti zadetki ni zadovoljen

Belorus živi v Sloveniji šele pet slabih let, a je vedno bolj spreten v slovenskem jeziku. Kot Slovanu mu je bilo zagotovo lažje osvojiti slovenski jezik, po krstnem uspehu v Evropi, ko je dvakrat zapored premagal prvaka Kosova Drito s 3:2, pa si je lahko pošteno oddahnil. Podobno velja tudi za njegove varovance.

"Na tekmi proti Driti so nastopili za nas tudi težki časi. Moji igralci so tudi trpeli. A v sodobnem nogometu moraš znati prebroditi tudi to," je 37-letni Belorus, sicer rojen v Magdeburgu v obdobju nekdanje Vzhodne Nemčije, obljubil, kako bodo skušali to v celjskem klubu, ki je vse bližje državnemu naslovu in zagotovljenem nastopu v kvalifikacijah za ligo prvakov, čimprej popraviti.

Na tribunah v Celju ni manjkalo slovenskih zastav. Foto: Aleš Fevžer

Kaj vse bodo skušali popraviti? Dvoboja z Drito sta prikazala kar nekaj slabosti Celja. "Ne smemo dovoliti, da bi bilo tako veliko število igralcev tekmeca v našem kazenskem prostoru. Potrebno bo analizirati naš presing in ga spremeniti. Skupno smo premagali Drito z rezultatom 6:4, ravno s številko štiri pa nisem zadovoljen. Začela se je ponavljati zgodba od lanske sezone. Tudi takrat smo prejemali veliko zadetkov," je izpostavil eno osrednjih težav, s katerimi se spopada Celje.

Razume igralce, zakaj jih je gnalo naprej

Drita je oba zadetka dosegla iz prekinitev. Foto: Aleš Fevžer Ima srečo, da je v kvalifikacijah za osmino finala konferenčne lige naletel na Drito, ki je s svojo nezbrano obrambo omogočala Celjanom pot do številnih zadetkov. Če pa bi se Celjani pomerili s katerim izmed močnejših klubom, bi v tem obdobju, ko trener Majevski še nabira izkušnje in išče idealno pot, verjetno podpisali prodajo. "Dobili smo dva gola iz prekinitev, kar je nevarno. V tem delu igre nismo bili dobri, na tem bo potrebno delati v prihodnje."

Zmotila ga je tudi prevelika želja igralcev, da bi še izdatneje napolnili mrežo tekmecev. Preveč jih je zanimal napad, igra ni segala v obe smeri, kot je bilo v obdobju pod taktirko Riere, niti ni bilo toliko sodelovanja in povezovanja zvezne vrste, znanega po tem, da je znala mojstrsko zadrževati žogo in s tem utrujati tekmeca. "Povsem razumem igralce. Morali bi umiriti žogo, ne pa igrati naprej – nazaj. To ni naš način. A igralci so imeli srčni utrip '200', hoteli so še več. Morali bi jih umiriti," jih po svoje razume Majevski. Z nekaterimi je bil še pred nekaj leti soigralec, številne pozna odlično, najbolj pa je ponosen, da so opravili vrhunsko delo in zgodovinski uspeh.

Celjani so se po domači zmagi nad Drito vpisali v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Foto: Aleš Fevžer

To je namreč prvo napredovanje slovenskega kluba v izločilnem delu evropskega tekmovanja, na katerem je dobil obe tekmi. Podobnih situacij ni bilo veliko, a na vseh preostalih (Maribor – Sevilla, Olimpija – Borac BL, Celje – APOEL, Celje – Lugano in Celje – Fiorentina) ni slovenski klub nikoli dobil obeh tekem. Celjanom je to letos proti Driti, ki je zlasti v drugem polčasu sejala veliko nevarnosti pred slovenskimi vrati, a ostala prekratka za dva zadetka, da bi še izsilila podaljšek.

Te besede ne mara v nogometu

Majevski je kot samostojni trener Celja tako preskočil prvo evropsko oviro. Po skupni zmagi s 6:4 je priznal, kako je bil zaradi vloge favorita Celjanov izpostavljen pritisku, ki si ga ni želel. "Vsi so nam govorili, kako moramo premagati Drito. Da moramo. No, te besede ne maram v nogometu. Danes znajo vsi igrati nogomet. Zato čutim po uvrstitvi v osmino finala veliko olajšanje, a za to ne bo veliko časa. V nedeljo nas čaka nova tekma. Bravo,'' se je z mislimi, čeprav se je podpisal pod imeniten evropski uspeh, že preselil k nedeljskemu gostovanju v Stožicah.

Svit Sešlar je velik vzornik mladih celjskih ljubiteljev nogometa. Foto: Aleš Fevžer

V tej sezoni se je enkrat že pošteno znesel nad ''brezdomci iz Šiške'', tokrat pa napoveduje rotacijo igralcev, saj bo imel marca zelo naporen ritem tekem. Morda bo znova deležen večje minutaže Rudi Vancaš Požeg, ki je navdušil Belorusa z izvedbo proti Driti. ''Odigral je zelo dobro tekmo, zlasti v napadu. Se pa pozna, da ni dolgo igral, tako da je na igrišču prebil 60 minut,'' je pojasnil.

Kaj bi dal šele, da bi se lahko vrnila rekonvalascenta Žan Karničnik in Mark Zabukovnik. To bi bil šele dobitek za vodilnega slovenskega prvoligaša, ki bi si s tem dvignil kakovost moštva. Prva tekma osmine finala ga na stadionu Z'dežele čaka 12. marca.

Kar se tiče prihodnosti, bo trener Celja danes izvedel ime tekmeca v osmini finala konferenčne lige. Bo to AEK Atene ali Sparta Praga, kateri bi mu bolj ustrezal? ''O tem nisem razmišljal. Moja glava razmišlja le o Bravu. Bo pa v osmini finala lažje igrati proti močnim tekmecem, saj tam ne bo besed, da moraš nujno zmagati,'' je pojasnil Majevski. Ples kroglic v Nyonu se bo danes začel malce po 14. uri.

