Petek, 27. 2. 2026, 12.34
1 ura, 11 minut
Von der Leyen: EU bo začela uporabljati sporazum z Mercosurjem
Potem ko sta v četrtek Urugvaj in Argentina ratificirala trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem, bo Evropska komisija sporazum začela začasno uporabljati, je danes v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen.
Kot je spomnila von der Leyen, so države članice EU komisijo pooblastile, da začne sporazum EU-Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta v četrtek storila Argentina in Urugvaj, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.
"O tem sem z državami članicami in člani Evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati," je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.