Von der Leyen: EU bo začela uporabljati sporazum z Mercosurjem

Kot je spomnila von der Leyen, so države članice EU komisijo pooblastile, da začne sporazum EU-Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta v četrtek storila Argentina in Urugvaj, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.

"O tem sem z državami članicami in člani Evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati," je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.