Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 2. 2026,
12.34

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Petek, 27. 2. 2026, 12.34

1 ura, 11 minut

Von der Leyen: EU bo začela uporabljati sporazum z Mercosurjem

Avtorji:
Na. R., STA

Ursula von der Leyen | Trgovinski sporazum se bo začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu, ki ga je januarja poslal v presojo Sodišču EU. Parlament bo zdaj počakal na mnenje sodišča, ki pa bi lahko za to potrebovalo do dve leti časa. | Foto Reuters

Trgovinski sporazum se bo začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu, ki ga je januarja poslal v presojo Sodišču EU. Parlament bo zdaj počakal na mnenje sodišča, ki pa bi lahko za to potrebovalo do dve leti časa.

Foto: Reuters

Potem ko sta v četrtek Urugvaj in Argentina ratificirala trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem, bo Evropska komisija sporazum začela začasno uporabljati, je danes v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Kot je spomnila von der Leyen, so države članice EU komisijo pooblastile, da začne sporazum EU-Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta v četrtek storila Argentina in Urugvaj, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.

"O tem sem z državami članicami in člani Evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati," je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.
Evropska unija uvoz carine Mercosur trgovinski sporazum Evropska komisija Ursula von der Leyen
