24. 2. 2026
Vrača se Krik – izjemno uspešna franšiza z izjemnimi ženskami

Karantanija - Krik 7 | Foto Karantanija cinemas

Foto: Karantanija cinemas

V kinematografe prihaja sedmo nadaljevanje uspešne franšize Krik, v katerem se vračata legendarni Neve Campbell in Courteney Cox, prepoznavna obraza slavne franšize.

Prej tarča Neve, zdaj njena hči

Mineva že 30 let od prvega dela izjemno uspešne franšize grozljivk Krik, v sedmem nadaljevanju pa se vrača legendarna igralka in kraljica krikov Neve Campbell, ki je slavno Sidney Prescott prvič upodobila pri svojih 23 letih ter igrala v vseh delih, razen šestem. Njen lik je pri vseh morilcih, ki si poveznejo strašljivo masko, najbolj priljubljen – ona je tarča, umirajo pa njeni najbližji. Zdaj je v vlogi matere, ki mora skrbeti za svojo družino in je še toliko bolj zaščitniška, saj je tokratni morilec na piko vzel prav njeno najstniško hčer, ki jo je upodobila Isabel May.

Neve se je izjemno razveselila vrnitve v tako izjemno ekipo, saj se na snemanju zaradi veliko smeha in zabave počuti zelo prijetno. Igralka je tudi izjemno hvaležna za svojo vlogo in franšizo, ki je zelo priljubljena med oboževalci.

Karantanija - Krik 7 | Foto: Karantanija cinemas Foto: Karantanija cinemas

Courteney Cox edina nastopila v vseh filmih

Poleg Neve sta v prvih delih zaigrala slavna zakonca in zdaj ločenca Courteney Cox in David Arquette, ki se prav tako vračata v novem nadaljevanju. S pomembno izjemo, da Courteney igra edini lik, ki se je pojavil v vseh filmih. Z vlogo uspešne novinarke Gale Weathers je Coxova podrla tudi rekord kot edina igralka, ki se je pojavila v sedmih zaporednih filmih grozljivke.

Coxova pravi, da so ji vsi ti filmi dali ogromno, med drugim zabavo in številna prijateljstva, večina soigralcev pa se strinja, da brez nje slavnega Krika ne bi bilo.

Karantanija - Krik 7 | Foto: Karantanija cinemas Foto: Karantanija cinemas

Logično nadaljevanje, orožje je vedno nož

Sedmo nadaljevanje sledi dogodkom iz šestega dela in vključuje preživele like iz prejšnjih delov, pojavijo pa se tudi novi. Režijo je prevzel Kevin Williamson, ki je pri prejšnjih filmih sodeloval kot scenarist, scenarij je tokrat napisal Guy Busick.

Karantanija - Krik 7 | Foto: Karantanija cinemas Foto: Karantanija cinemas

Osrednja nit filmov franšize je boj proti skrivnostnemu morilcu z imenom Ghostface, ki terorizira prebivalce majhnih ameriških mest. Žrtve pokliče po telefonu in jih ustrahuje, ko se jim približa, pa jih večinoma pokonča z nožem.

Morilec je večinoma znanec, ki se maščuje za pretekle dogodke, pri preživelih žrtvah pa pušča ogromne travme.

Strah udari doma, najbolj globoko zareže družina

Čeprav Sidney igra zaščitniško mamo, ženske znova dokazujejo, da so najmočnejši členi v grozljivkah, sploh v franšizi Krik. So močne, bojevite, pogumne, polne zanosa, ljubezni in za svoje ljubljene pripravljene narediti vse. Zdaj se Sidney vrača s hčerjo, s katero bosta morali stopiti skupaj, dokazati, da kri ni voda, in vrniti udarec. Ali kakor pravijo: kakršna mati, takšna hči.

Oglejte si napovednik: 

Več o KRIKU 7: https://www.karantanijacinemas.si/krik7

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija cinemas.

