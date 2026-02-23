Črna komedija Ena bitka za drugo v režiji Paula Thomasa Andersona je s šestimi britanskimi filmskimi nagradami bafta velika zmagovalka letošnje podelitve. Film je med drugim prejel bafto za najboljši film in najboljšega režiserja.

Režiser komedije Ena bitka za drugo Anderson je prejel tudi bafto za najboljšo scenaristično priredbo, film pa poleg tega še bafto za najboljšo fotografijo in montažo, Sean Penn pa bafto za najboljšega stranskega igralca. Anderson je po poročanju britanskega BBC občinstvu povedal: "Vsakdo, ki pravi, da filmi niso več dobri, naj gre v ...". Ob tem je pozval k nadaljevanju snemanja filmov brez strahu.

Robertu Aramayu in Jessie Buckley nagradi za najboljša igralca

Zvezdnik filma I Swear Robert Aramayo je v tekmi za bafte premagal konkurenco hollywoodskih zvezdnikov, kot sta Leonardo DiCaprio in Timothee Chalamet, ter prejel bafto za najboljšega igralca. Igralec, ki je upodobil življenje Johna Davidsona, borca za Tourettov sindrom, je ob prejemu nagrade s solznimi očmi povedal, da ne more verjeti, da je prejel bafto za najboljšega igralca. Pred tem so mu že namenili bafto za vzhajajočo igralsko zvezdo, ki jo podeljujejo obetavnim igralcem. To je prvič, da je katerikoli igralec ali igralka v istem letu osvojil bafti v obeh kategorijah. I Swear v režiji Kirka Jonesa je skupno prejel tri bafte.

Robert Aramayo je premagal konkurenco hollywoodskih zvezdnikov, kot sta Leonardo DiCaprio in Timothee Chalamet, ter prejel bafto za najboljšega igralca. Foto: Reuters

Jessie Buckley, ki je bila med favoritkami za bafto za najboljšo igralko, je nagrado za svojo upodobitev Shakespearove žalujoče žene Agnes v drami Hamnet kot prva irska igralka tudi prejela. Ob tem je izjavila: "To je noro. To resnično pripada ženskam iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ki so me naučile in me še naprej učijo, kako delati drugače." Drama Hamnet je ob tem prejela tudi bafto za izjemen britanski film.

Jessie Buckley je prejela nagrado za najboljšo igralko. Foto: Reuters

Na podelitvi tudi princ William in princesa Kate

Bafti za stransko vlogo sta prejela igralka Wunmi Mosaku za vlogo v filmu Grešniki, ki se ponaša z rekordnim številom nominacij za oskarja, in že omenjeni Sean Penn. Grešniki, ki imajo 16 nominacij za oskarja, so poleg tega osvojili še bafto za najboljši izvirni scenarij in najboljšo izvirno glasbo. Bafto za najboljši dokumentarec je prejel Mr. Nobody Against Putin, za najboljši animirani film pa Zootropolis 2. Bafto za film, ki ni v angleškem jeziku, so letos namenili Sentimentalni vrednosti, ki jo je režiral Joachim Trier.

Slovesne podelitve nagrad, ki jo je vodil Alan Cumming, sta se kot častna gosta udeležila britanski prestolonaslednik, princ William in njegova žena, princesa Kate. To je bilo prvič, da se je par skupaj pojavil v javnosti potem, ko so prejšnji teden aretirali Williamovega strica Andrewa Mountbattena-Windsorja zaradi suma zlorabe javnega položaja.

Slovesne podelitve nagrad sta se kot častna gosta udeležila princ William in princesa Kate. Foto: Reuters

