Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
19. 2. 2026,
18.00

Osveženo pred

2 uri, 46 minut

Začenja se snemanje biografskega filma o Armstrongu, v glavni vlogi Austin Butler

Lance Armstrong | Življenjska zgodba Lance Armstronga bo predstavljena v biografskem filmu. | Foto Reuters

Življenjska zgodba Lance Armstronga bo predstavljena v biografskem filmu.

Foto: Reuters

V ZDA se pripravljajo na snemanje biografskega filma o kontroverznem kolesarju Lanceu Armstrongu, ki so mu zaradi uporabe dopinga odvzeli vseh sedem zmag na Dirki po Franciji. Glavno vlogo bo odigral Austin Butler, kandidat za oskarja za upodobitev Elvisa Presleya.

"Nikoli nismo imeli priložnosti povedati svoje plati zgodbe," ob tem pravi Johan Bruyneel, Armstrongov nekdanji športni direktor, ki film pozdravlja kot redko priložnost, da glavni protagonisti predstavijo svojo plat zgodbe.

V podkastu TheMove je Bruyneel dejal, da sicer nima vpliva na igralsko zasedbo ali ustvarjalne odločitve, a je zanj ključen zorni kot. "Vem le, da bo film povedan z drugačne perspektive," je dejal in dodal, da je kot pomembnejši od tega, kdo ga bo upodobil.

Armstronga bo upodobil Austin Butler. | Foto: Guliverimage Armstronga bo upodobil Austin Butler. Foto: Guliverimage

Film bo režiral Edward Berger, scenarij podpisuje Zach Baylin, glavno vlogo pa bo odigral Austin Butler, kandidat za oskarja za upodobitev Elvisa Presleya. Ustvarjalci ga opisujejo kot študijo značaja, ne kot proceduralno rekonstrukcijo protidopinških preiskav, poroča spletni portal Cyclinguptodate.

Za Bruyneela je ta razlika ključna. V preteklosti je bil odkrito kritičen do dokumentarcev in dramatizacij Armstrongove ere, tudi do projektov, povezanih z novinarjem Davidom Walshem. "Večine nisem videl," je dejal, "vem pa, da številna dejstva in dogodki niso bili predstavljeni. Če pa že so bili, niso bili povedani na pravi način."

David Walsh
Sportal David Walsh: Bil sem stoodstotno prepričan, da je Lance Armstrong slepar. O tem nikoli nisem dvomil. #intervju

To razočaranje, pravi, ga spremlja že leta, saj meni, da so bile številne upodobitve nepopolne ali enostranske. Po njegovem mnenju je prav Armstrongova vpletenost v novi film tista, ki ga loči od prejšnjih poskusov.

Lance Armstrong | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Prikazano bo vse. Dobro, slabo in grdo."

Čeprav projekt pozdravlja, Bruyneel poudarja, da film ne bo poskušal omiliti ali opravičiti dogajanja v obdobju ekipe US Postal.

"Lance je vključen v projekt in res bo šlo za ‘dobro, slabo in grdo’," je dejal. "Nič ne bo opravičeno – in tako tudi mora biti – a z nujno potrebno mero odtenkov."

Prav poudarek na niansah je v središču njegovega odziva. Čeprav so športne razsodbe o Armstrongu že zdavnaj zaključene, Bruyneel meni, da je način, kako so bili dogodki pozneje predstavljeni, javno mnenje oblikoval prav tako močno kot sama dejanja. Njegova najostrejša kritika ni usmerjena v razsodbe, temveč v proces, ki je sledil. "Nikoli nismo bili postavljeni v položaj, da bi lahko povedali svojo plat zgodbe," je dejal in biografski film označil kot prvo resnično priložnost za to.

Johan Bruyneel verjame, da bo film glavne protagoniste predstavil v drugačni luči. | Foto: Guliverimage/Getty Images Johan Bruyneel verjame, da bo film glavne protagoniste predstavil v drugačni luči. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ko bo film izšel, pa naj sodbo prepusti občinstvu. "Potem si lahko ljudje mislijo, kar želijo."

Bruyneel je ponovno izrazil tudi dolgoletne pomisleke glede poročila ameriške protidopinške agencije (USADA), ki je bilo podlaga za Armstrongovo dosmrtno prepoved nastopanja. Meni, da je bilo napisano na način, ki je daleč od objektivnosti. "Poročilo USADA je bilo napisano kot roman ali senzacionalistični časopisni članek," je dejal. "To zagotovo ni bilo objektivno!"

Dodal je, da so bile posledice za njegov ugled hude: "Predstavljen sem bil kot hudič – in vem, da to nisem."

