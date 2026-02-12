Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.48

1948–2026

Po dolgi bolezni umrl ameriški igralec Bud Cort

Bud Cort, igralec | Cort je zaslovel z vlogo mladega, s smrtjo obsedenega Harolda, ki se zaljubi v očarljivo starejšo žensko Maude. | Foto Guliverimage

Cort je zaslovel z vlogo mladega, s smrtjo obsedenega Harolda, ki se zaljubi v očarljivo starejšo žensko Maude.

Foto: Guliverimage

Umrl je ameriški igralec Bud Cort, znan po vlogi v kultnem filmu Harold in Maude režiserja Hala Ashbyja iz leta 1971. Star je bil 77 let. Nastopil je v več kot 80 filmih in televizijskih serijah, vključno s komedijo Wesa Andersona Življenje pod vodo. Po navedbah pisatelja in producenta Doriana Hannawayja je umrl po dolgi bolezni, poroča BBC.

Na filmski sceni je Cort (1948–2026) zaslovel z vlogo mladega, s smrtjo obsedenega Harolda, ki se zaljubi v očarljivo starejšo žensko Maude, ki jo je v filmu upodobila igralka Ruth Gordon. Kljub temu da je bil film sprva neuspešen, je kasneje postal kulten zaradi edinstvenega črnega humorja in nenavadnega romantičnega para. "Mladenič, obseden s smrtjo, se zaljubi v starejšo žensko, obsedeno z življenjem. Ta umre in otroka nauči živeti," je režiser Cameron Crowe film opisal leta 2011.

Vedno dobrodošel

Režiser Edgar Wright se je preminulemu igralcu poklonil in ga označil kot vedno dobrodošlega in kot nekoga, ki je pritegnil v vsakem filmu, katerega ustvarjalci so lahko bili srečni, da so ga imeli v zasedbi. Glede njegove igre v filmu Harold in Maude je Wright dejal, da ta priljubljeni film ni zgolj večna popolna črna komedija in ljubezenska zgodba, ampak Cort upodobi enega najboljših filmskih videzov.

Vloga je Cortu prinesla nominaciji za zlati globus in nagrado bafta.

Bud Cort, igralec | Foto: Guliverimage

Cort, rojen leta 1948 v New Rochelleu v New Yorku, je zanimanje za nastopanje in igranje pokazal že v šolskih produkcijah. V 60. letih minulega stoletja se je preselil v Los Angeles, da bi se posvetil filmski karieri, in leta 1970 dobil manjšo vlogo v filmu M.A.S.H. Roberta Altmana, kasneje pa naslovno vlogo v filmu Roberta Altmana Brewster McCloud.

Igralec Bud Cort v osemdesetih letih prejšnjega stoletja | Foto: Guliverimage

V svoji igralski karieri je Cort nastopil tudi v filmih, kot sta Dogma Kevina Smitha iz leta 1999 in Invaders from Mars iz leta 1986, ki ga je režiral Tobe Hooper. Nastopil je tudi v več priljubljenih televizijskih serijah, kot so Odbita rodbina, Grda račka in Zločinski um.

bolezen filmska industrija film smrt ZDA igralec
