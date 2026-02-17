Švedska podarja zasebne otoke, razen milijarderjem

Švedska turistična organizacija podarja pet zasebnih otokov v poskusu, da bi delila švedski pogled na svobodo in odgovornost do narave. "Švedska ima več otokov kot katerakoli druga država na svetu in radi bi povabili ljudi, da uživajo v morda najpristnejši obliki razkošja: miru in spokojnosti narave na svojem otoku," pravi Susanne Andersson, izvršna direktorica Visit Sweden, navaja Euronews.

A pozor, preden bi kdo začel načrtovati, da bi svoj zasebni otok spremenil v letovišče ali kako drugače služil z njim – obstaja nekaj pravil, ki jih je treba upoštevati.

Čeprav bi bil to "vaš švedski otok", kot pove že ime kampanje, pa ga dejansko ne boste imeli v lasti. Otoka tudi ne boste mogli preimenovati po sebi. Namesto tega boste uradni skrbnik otoka – z diplomo, ki to dokazuje – z enoletno pravico do uporabe otoka.

V tem času boste lahko kampirali, plavali, povabili prijatelje na obisk in preživljali čas v naravi, če boste dovolj obzirni do lokalnega živalstva in okolja. Ker ima Švedska zakonsko zagotovljeno pravico do javnega dostopa, lahko v tem času tudi drugi obiščejo ali potujejo prek otoka.

Kako osvojiti zasebni otok?

Na voljo je pet zasebnih otokov – Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen in Marsten – nagrada pa vključuje tudi povratno potovanje na Švedsko za dve osebi.

Žal pa dobitnikom prevoz na "čudovito osamljene" otoke ni zagotovljen, zato morajo biti zmagovalci pripravljeni najeti kajak, sup ali čoln. Za sodelovanje v nagradni igri je treba organizatorju poslati manj kot minuto dolg videoposnetek, v katerem pojasnite, zakaj si otok zaslužite. Svoje možnosti si lahko povečate z delitvijo posnetka na družbenih omrežjih z oznako #YourSwedishIsland. Prijave je treba oddati pred 17. aprilom 2026, žirija pa bo izbrala najbolj ustvarjalne prispevke in zmagovalce razglasila maja letos.

Natečaj je odprt za vse mednarodne popotnike, stare 18 let ali več, razen za milijarderje. Razlog je, da si Visit Sweden "prizadeva na novo opredeliti razkošje kot preprostost, tišino in svobodo v naravi – ne pa kot materialni presežek".