Na Poljskem odmeva nepričakovan zaplet okoli mladega skakalnega upa. Kacper Tomasiak po medaljah na zimskih olimpijskih igrah v Predazzu še vedno čaka na obljubljeni denar, njegova mati pa opozarja: "Tega ne bomo pustili." Družina je že poiskala pravno pomoč.

Zgodba sega v sistem nagrajevanja, kjer so bile za uspehe na velikih tekmovanjih obljubljene visoke denarne nagrade. A pri izplačilih pri Kacperju Tomasiaku se je zataknilo. Del sredstev naj bi bil vezan na sponzorski projekt, povezan s kriptovalutami, zaradi česar športniki do denarja ne morejo ali pa ga še niso prejeli.

"Ne bomo odnehali"

Najglasnejša je trenutno prav Tomasiakova mati, ki zahteva jasna pojasnila in konkretne korake. "Tega ne bomo pustili. Če bo treba, bomo šli tudi na sodišče," je odločna v pogovorih za poljske medije.

Družina je že stopila v stik z odvetniki, naslednji korak pa naj bi bilo uradno pismo pristojnim institucijam.

Domen Prevc, Ren Nikaido in desno Kacper Tomasiak. Foto: Aleš Fevžer

Po pravilih naj bi za izplačilo nagrad skrbel Poljski olimpijski komite, a del sistema je bil vezan na zunanjega partnerja.

Tomasiak je bil na letošnjih olimpijskih igrah prijetno presenečenje. Vsega 19-letni Tomasiak je na posamičnih tekmah osvojil srebrno in bronasto medaljo, srebrn pa je bil prav tako na superekipni tekmi.