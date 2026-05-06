Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo trikrat tedensko, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, kjer si obetajo dobro poletno sezono.

Prvi polet iz Ljubljane na letališče London Luton je predviden 26. oktobra, poleti pa bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Cene enosmerne vozovnice znašajo od 40,99 evra dalje.

Da postaja Ljubljana vse bolj priljubljena destinacija, je ob napovedi nove povezave poudaril vodja družbe za Združeno kraljestvo Kevin Doyle. "Prepričani smo, da bo nova povezava priljubljena med potniki, ki želijo odkriti nekaj drugačnega po dostopnih cenah," je dejal.

Zadovoljstvo z novo povezavo je izrazil tudi vršilec dolžnosti direktorja letalstva na letališču London Luton Simon Harley: "Z veseljem dodajamo še eno izjemno priljubljeno in zaželeno destinacijo v sodelovanju z EasyJetom, kar pomeni še večjo izbiro za milijone potnikov, ki vsako leto potujejo z letališča London Luton."

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je poudaril, da Združeno kraljestvo ostaja eden ključnih trgov za Slovenijo tako na področju turističnih kot poslovnih potovanj, pri čemer še naprej zaznavajo močan potencial rasti povezav med državama. Foto: Reuters

Obetajo si dobro sezono

Letališče Ljubljana sicer vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih, saj bo v prihajajočih mesecih skupno 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav, kar potnikom omogoča veliko izbiro destinacij. Poleg že vzpostavljene nove neposredne povezave z Edinburgom v začetku junija na Brniku pričakujejo še novo povezavo prevoznika Wizz Air v Podgorico v Črni gori.

Kot spodbudno v Fraportu Slovenija navajajo tudi napoved družbe Flydubai, da bo po začasni prekinitvi poletov med Ljubljano in Dubajem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu povezavo med mestoma znova vzpostavila 24. maja. Prav tako se junija v vozni red vračajo Lufthansini poleti v München.