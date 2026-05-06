Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
8.43

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
počitnice potovanje turizem potniki letalo easyJet

Sreda, 6. 5. 2026, 8.43

1 ura, 11 minut

EasyJet konec oktobra iz Ljubljane v London

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
easyJet | London Luton bo četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane, saj prevoznik zagotavlja polete tudi na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburg. "S tem se dodatno izboljšuje dostopnost Združenega kraljestva in krepi povpraševanje za potovanja v obe smeri – tako za prosti čas kot poslovne obiske," poudarjajo v Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. | Foto Reuters

London Luton bo četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane, saj prevoznik zagotavlja polete tudi na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburg. "S tem se dodatno izboljšuje dostopnost Združenega kraljestva in krepi povpraševanje za potovanja v obe smeri – tako za prosti čas kot poslovne obiske," poudarjajo v Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Foto: Reuters

Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo trikrat tedensko, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, kjer si obetajo dobro poletno sezono.

Prvi polet iz Ljubljane na letališče London Luton je predviden 26. oktobra, poleti pa bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Cene enosmerne vozovnice znašajo od 40,99 evra dalje.

Da postaja Ljubljana vse bolj priljubljena destinacija, je ob napovedi nove povezave poudaril vodja družbe za Združeno kraljestvo Kevin Doyle. "Prepričani smo, da bo nova povezava priljubljena med potniki, ki želijo odkriti nekaj drugačnega po dostopnih cenah," je dejal.

Zadovoljstvo z novo povezavo je izrazil tudi vršilec dolžnosti direktorja letalstva na letališču London Luton Simon Harley: "Z veseljem dodajamo še eno izjemno priljubljeno in zaželeno destinacijo v sodelovanju z EasyJetom, kar pomeni še večjo izbiro za milijone potnikov, ki vsako leto potujejo z letališča London Luton."

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je poudaril, da Združeno kraljestvo ostaja eden ključnih trgov za Slovenijo tako na področju turističnih kot poslovnih potovanj, pri čemer še naprej zaznavajo močan potencial rasti povezav med državama. | Foto: Reuters Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Jürgen Deischl je poudaril, da Združeno kraljestvo ostaja eden ključnih trgov za Slovenijo tako na področju turističnih kot poslovnih potovanj, pri čemer še naprej zaznavajo močan potencial rasti povezav med državama. Foto: Reuters

Obetajo si dobro sezono

Letališče Ljubljana sicer vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih, saj bo v prihajajočih mesecih skupno 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav, kar potnikom omogoča veliko izbiro destinacij. Poleg že vzpostavljene nove neposredne povezave z Edinburgom v začetku junija na Brniku pričakujejo še novo povezavo prevoznika Wizz Air v Podgorico v Črni gori.

Kot spodbudno v Fraportu Slovenija navajajo tudi napoved družbe Flydubai, da bo po začasni prekinitvi poletov med Ljubljano in Dubajem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu povezavo med mestoma znova vzpostavila 24. maja. Prav tako se junija v vozni red vračajo Lufthansini poleti v München.

Letališče v Splitu
Novice Split z direktno letalsko povezavo do New Yorka
Spirit Airlines
Novice Ta nizkocenovni letalski prevoznik odpovedal vse lete
Japonska uvaja humanoidne robote na letališča
Novice Roboti prihajajo na letališča: konec dela za ljudi?
počitnice potovanje turizem potniki letalo easyJet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.