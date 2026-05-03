Avtor:
K. M.

Nedelja,
3. 5. 2026,
7.19

cene turizem navtika Hrvaška jadranje

Prestrašeni pred sezono ponujajo ogromne popuste: Ne bomo polni in to je problem

jadranje | Trenutno je na Hrvaškem več kot 80 tisoč gostov, od tega jih je okoli devet tisoč na jadranju.

Navtični turizem na Hrvaškem je vstopil v predsezono, vendar ne s pričakovanim tempom. Lastniki plovil beležijo večodstotni padec v primerjavi z lanskim letom in opozarjajo, da bi lahko bila sezona ena najtežjih doslej, poroča Dnevnik.hr.

Prve goste, ki plujejo po Jadranu, je že videti na morju, vendar je zasedenost nižja kot lani. "Ni poceni, a za zdaj si še lahko privoščimo," je za Dnevnik.hr povedal turist iz Nemčije. 

Cene najemna plovil nižje tudi do 40 odstotkov 

Prav zaradi manjšega povpraševanja so se cene najema plovil v nekaterih primerih znižale tudi do 40 odstotkov. Tako je v ponudbah v zadnjem trenutku mogoče najti tedenske najeme za večjo posadko do osem oseb že za okoli 900 evrov, kar je malo več kot sto evrov na osebo. 

Čeprav nekateri gostje še vedno prihajajo, zlasti v predsezoni, podjetja za najem plovil pravijo, da so razlogi za manjše zanimanje visoke cene, povečana ponudba plovil in na splošno dražji dodatni stroški, kot so marine in privezi. "Kot destinacija smo postali precej dragi. Poleg tega pa so trenutno okoliščine zaradi vojn takšne, da veliko ljudi raje čaka in se odloči za last minute rezervacijo," pravi skiper Siniša Radonjičić.

V minusu za tri odstotke 

Trenutno je na Hrvaškem več kot 80 tisoč gostov, od tega jih je okoli devet tisoč na jadranju. V primerjavi s preteklim letom, ki je bilo za navtični turizem edno najslabših doslej, je letos vsaj za zdaj situacija še slabša, saj so po številkah v minusu kar za tri odstotke.

Stroka opozarja, da bi se trend lahko nadaljeval tudi v glavni sezoni, če se povpraševanje ne bo povečalo, kar bi še dodatno otežilo poslovanje navtičnega sektorja. "Nihče ne pričakuje, da bomo polni v predsezoni, ampak situacija je takšna, da verjetno ne bomo polni niti v sezoni in to bo problem," je sklenil Radonjičić.

