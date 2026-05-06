Stevanović zaradi plač čez "drhal" v parlamentu, danes tako plačo prejema sam #video

Na družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek Zorana Stevanovića, ki ga je na svojem profilu na Facebooku objavil decembra 2024. V njem ostro kritizira visoko plačo predsednika državnega zbora, ki bo postopoma presegla 8.800 evrov mesečno, kar znaša okoli pet tisoč evrov neto. Posnetek je hitro postal znova viralen, saj Stevanoviću kot aktualnemu predsedniku državnega zbora funkcija prinaša eno najvišjih plač v državni upravi.

V videoposnetku, ki kroži po različnih platformah, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z ostrimi besedami izraža ogorčenje nad zneskom, ki presega 8.800 evrov mesečno, in odpira vprašanja o upravičenosti tako visokih prejemkov v politiki.

"Kakšna drhal je to. Prav gabijo se mi. Plače funkcionarjev se bodo od januarja dvignile za nekatere tudi za več kot 60 odstotkov," je decembra 2024 komentiral Stevanović in navedel, koliko se bodo plače povišale predsednici državnega zbora, predsedniku vlade, predsednici Slovenije, ljubljanskemu županu in poslancem.

Po novem ima visoko plačo tudi sam

Stevanović bo z novo funkcijo prejemal prav takšno plačo, kakršno je v preteklosti javno problematiziral, zato je star posnetek sprožil številne odzive, v katerih uporabniki družbenih omrežij opozarjajo na očitno ironijo in razkorak med preteklimi izjavami ter njegovo trenutno vlogo.

"To se zgodi, ko te funkcije bolezensko opijejo. Oni mislijo, da so neka elita, neka aristokracija. Ti ljudje mislijo, da narod služi njim, ne pa obratno. Da smo njihovi sužnji. Medtem ko se milijoni Slovencev borijo, da preživijo mesec, nekateri s takimi plačami dvigujejo kao povprečno plačo," je dejal med drugim.

Posnetek je sklenil z besedami: "In kdo tukaj dela za narod? Kdo tukaj živi v realnosti? Bomo še naprej dovolili, da ti ljudje gradijo svojo aristokracijo, medtem ko narod trpi? Rešitev je Resni.ca."

Na stranko Resni.ca smo poslali prošnjo za pojasnila, kako komentirajo dejstvo, da Stevanović danes kot predsednik DZ prejema plačo, ki jo je v preteklosti javno problematiziral. Zanimalo nas je tudi, ali glede na pretekle izjave še vedno zagovarja stališča, ki jih je navajal v videoposnetku, in ali morda razmišlja o znižanju svoje plače ali odpovedi delu prejemkov?

Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.