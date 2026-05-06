Svarilo iz Nemčije: Evropa in ZDA sta na točki brez vrnitve

Joschka Fischer, nekdanji zunanji minister in podkancler Nemčije ter dolgoletni predstavnik stranke Zelenih, dvomi o nadaljnjem obstoju zveze Nato v trenutni obliki. Glavni dejavnik za to je po njegovem mnenju nepredvidljivost administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je zlomila zaupanje, ključno za stabilno čezatlantsko partnerstvo. Meni sicer, da bi zveza Nato kljub morebitnemu odhodu ZDA iz zavezništva še naprej morala obstajati.

Joschka Fischer, ki je bil zunanji minister Nemčije v letih 1998 in 2005 oziroma v času, ko je nemško vlado vodil Gerhard Schröder, veljal pa je za enega od najbolj priljubljenih nemških politikov, je v intervjuju za časnik Der Spiegel opozoril, da Evropa ne more več zaupati Združenim državam Amerike.

Posvaril je, da se je vloga ZDA kot zaščitniške zavezniške sile, odkar se je v Belo hišo znova usedel Donald Trump, tako rekoč razblinila, saj Združene države Amerike pod Trumpom zasledujejo druge interese, zaradi tega pa so postali nezanesljiv partner.

Predsednika ZDA Donalda Trumpa je nekdanji nemški zunanji minister Joschka Fischer, ki velja za legendo stranke Zelenih, v intervjuju za časnik Der Spiegel označil za neprijetno osebo in izrazil zadovoljstvo, da trenutno ni zunanji minister Nemčije in da mu ni treba delati s Trumpom.

Porajajo se dvomi o obstoju zveze Nato, kot jo poznamo danes

Ob tem je pripomnil, da dvomi o nadaljnjem obstanku severnoatlantskega obrambnega zavezništva oziroma zveze Nato. Donald Trump in nekateri člani njegove administracije so sicer že večkrat grozili z izstopom ZDA iz Nata, Trump pa je pred kratkim napovedal tudi, da bodo ZDA iz Nemčije začele umikati ameriške vojake.

Nemčija in Evropa morata po Fischerjevem mnenju zato še bolj intenzivno vlagati v razvoj lastnih obrambnih kapacitet, vključno z reševanjem vprašanja o lastnem oziroma evropskem jedrskem dežniku, če bi razvoj dogodkov pripeljal do tega, da bi Donald Trump Evropo umaknil izpod ameriškega jedrskega ščita. Glavno vlogo pri tem bi odigrali Francija in Velika Britanija, ki imata lastno jedrsko orožje.

Zaupanje med Evropo in ZDA je zlomljeno

Fischer tudi meni, da je zaupanje med Evropo in ZDA zaradi potez Trumpove administracije tako rekoč zlomljeno oziroma na točki brez vrnitve. "Tudi ko se Donald Trump upokoji, nam nihče ne more zagotoviti, da ga ne bo nadomestil novi Trump. Zaupanje je izgubljeno in tega ne more spremeniti drugačen izid predsedniških volitev, pa čeprav močno upam nanj. Stabilnost čezatlantskega zavezništva je odvisna prav od tega zaupanja," je posvaril.

Joschka Fischer je v intervjuju za časnik Der Spiegel dejal, da nikoli ni zaupal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu (na fotografiji iz leta 2001 se rokujeta), ker se je kot zunanji minister Nemčije še predobro zavedal brutalnosti vojne v Čečeniji leta 1999. Dejal je, da si je vlada kanclerja Gerharda Schröderja vseeno prizadevala za zbliževanje jedrne Evrope z Rusijo, in za krajši čas se je zdelo, da bo ta projekt morda celo uspel, potem pa je prišla zaostritev razmer v Ukrajini leta 2014. "Med nami je bil vselej prisoten določen občutek nezaupanja," je dejal.

"Vesel sem, da mi ni treba delati s Trumpom"

Donalda Trumpa je nekdanji nemški zunanji minister, ki velja za legendo stranke Zelenih, označil za neprijetno osebo in izrazil zadovoljstvo, da trenutno ni zunanji minister Nemčije in da mu ni treba delati s Trumpom.

Pohvalil je tudi administracijo nemškega kanclerja Friedricha Merza in generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja za njun pristop do pogovorov z Donaldom Trumpom. Zavrnil je kritike, češ da s predsednikom ZDA delata preveč v rokavicah, saj po njegovem mnenju zaradi Trumpove osebnosti in trenutnih razmer v svetu nimata veliko drugih možnosti.

"Trump v Iranu ni dosegel ničesar razen ustoličenja še bolj radikalnega režima"

Fischer je bil v intervjuju za Der Spieger kritičen tudi do vojne ZDA proti Iranu. Donald Trump v vojni po besedah Fischerja ni dosegel še tako rekoč ničesar, edina zamenjava oblasti, ki se je zgodila po smrtih ajatole Alija Hameneja in drugih iranskih voditeljev, pa je bila centralizacija moči v rokah še bolj radikalne iranske revolucionarne garde, je opozoril.