Moški v Ljubljani zabodel žensko, na terenu je policija #video #foto

Ob Celovški cesti v bližini parka Tivoli poteka policijska intervencija, poroča Dnevnik. Na kraju so našli zabodeno žensko, ki naj ne bi bila v smrtni nevarnosti. Moškega, ki naj bi jo zabodel, naj bi policisti že prijeli. Po do zdaj znanih podatkih je 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Neuradno sta se moški in ženska že dalj časa prepirala, spor pa se je v bližini lokala končal z napadom.

Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo, so pojasnili na policiji. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali.

V kakšnem razmerju sta bila udeležena v dogodku, ni znano, znan ni niti povod za napad.

Pri Policijski upravi Ljubljana so zdaj potrdili le, da dogodek preiskujejo.